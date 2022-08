Oroscopo Paolo Fox del weekend, domenica 7 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 agosto 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani dovrete iniziare a rimettervi in gioco. Da Maggio sono molti i nati in Ariete che stanno affrontando molte sfide. Sappiate che alla fine le vincerete anche se qualcuna sarà molto faticosa per voi. Con Giove nel segno sarà possibile un riscatto, una riconferma.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani sarete sempre più determinati a portare avanti nuovi progetti, importanti cambiamenti e a chiudere le situazioni che non funzionano più. Sul fronte lavorativo servirà cautela con i superiori e i colleghi. In amore pazienza per tutto questo mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani la Luna in opposizione vi potrebbe mettere sotto pressione. Meglio usare cautela e rimandare ogni decisione a una giornata più serena. In amore vi sentite demotivati o annoiati, questo perché non vi siete messi in gioco abbastanza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani sarà una giornata da dedicare ad amore e affetti, a passioni intese anche come rapporti tra genitori e figli. Chi è rimasto scottato in amore non dovrebbe restare solo. Con il lavoro vivete momenti di tensione e problemi. Le stelle di Agosto saranno complici in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani sarà una giornata migliore rispetto a quelle appena trascorse. Con Giove ancora in buon aspetto dovreste buttarvi alle spalle le arrabbiature recenti e cercare la via giusta da seguire. E’ tempo di farsi nuovi alleati che possano darvi una mano nel portare avanti un progetto professionale nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Domani vi aspetta una domenica piuttosto sottotono con la Luna in aspetto contrario. Con Mercurio nel segno sono aumentate le idee da realizzare. Sono parecchi i nati Vergine talmente assorbiti dalla fame di successo, di risultati che potrebbero trascurare un po’ troppo l’amore. Occorre prudenza nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani potreste sentirvi ancora nell’occhio del ciclone. Chi ha una questione legale aperta farebbe bene a cercare un compromesso, considerato Giove ancora opposto. In questa giornata per fortuna vi sentite più tranquilli. Occhio a chi potrebbe deludervi in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte domani sarà in aspetto opposto e questo potrebbe rendervi nervosi e crearvi problemi nelle relazioni con gli altri. Concentratevi piuttosto sul prossimo autunno, siate pazienti e vedrete che otterrete tutto ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani Luna nel segno potrebbe regalarvi emozioni importanti. Se siete invaghiti per qualcuno, vorrete fare un passo in più, dichiarare ciò che provate. Nelle prossime ore vincerà l’amore. Dalla prossima settimana anche Venere torna attiva.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani potrete finalmente dire che il peggio è alle vostre spalle anche se il meglio arriva nel 2023. Il prossimo anno dovrete affrontare un cambiamento professionale che in qualche modo state programmando da tempo. Venere presto non sarà più opposta e anche in amore vi aspetta un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani sarà una giornata migliore rispetto a quella appena passata. Mai come ora desiderate liberarvi di qualche fardello e incertezza nata in passato. E’ molto importante essere circondati da persone che riescano a capirvi. Non credete di avere tutti contro ma ci vuole pazienza per dare il tempo agli altri di raggiungervi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani vi servirà doppia prudenza per fronteggiare gli effetti di questa Luna in aspetto dissonante. Da giorni siete pieni di preoccupazioni, forse siete in pensiero per un famigliare che non sta bene. Cercate di calmarvi e buttatevi il passato alle spalle.

