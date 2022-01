Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 13 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non abbiamo ancora il cielo di Marzo, avevo detto di stringere i denti, di non pretendere tutto e subito. Più ci avviciniamo alla seconda parte di quest’anno e maggiori saranno le possibilità di ricevere una conferma.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi dimenticare la settimana scorsa perché credo che molti di voi abbiano iniziato questo mese di Gennaio in maniera molto confusa. Lo dico perché in questi giorni può esserci un ripensamento, potrebbe anche esserci una situazione di lieve stanchezza che va superata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno rappresenta un impeto in più e anche una certa voglia di distrazione che é necessaria. La cosa bella del tuo segno é che quando ha troppi pensieri per la testa sposta la propria mente su altre traiettorie. Marte in opposizione chiede un po’ di pazienza nei rapporti con Sagittario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai iniziato questa settimana in maniera un po’ sbandata ma piano piano si recupera. Poi qui già guardo le stelle che da metà Febbraio e ancora di più da Marzo saranno attivissime per te!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stai per vincere una grande sfida: ho spiegato che avere Saturno opposto significa che nulla viene regalato! Quindi è molto probabile che molti di voi in questo periodo debbano rimboccarsi le maniche, farsi valere, capire quello che stanno facendo e cercare anche soluzioni adatte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Continua la tua ascesa! In questo oroscopo vedo un doppio piano di lettura: tu stai facendo cose per dovere e perché lo avevi promesso, ma sai bene che in certe condizioni non vorrai più stare. Quindi, immagino che da Marzo tu voglia fare cambiamenti importanti che riguardano la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Queste sono giornate particolari in cui a volte ti sembra di essere uscito da una situazione di disagio mentre in altre, invece, ti sembra di esserci ripiombato dentro! Certo é che se ci sono dispute personali o familiari, converrebbe risolverle entro breve tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con i segni Sagittario ma soprattutto Capricorno potresti avere e vivere rapporti molto edificanti. Per te é molto importante accostarti ad una persona positiva, attiva e dinamica, perché per tua natura hai comunque una bella energia. Spesso ti concentri sui dettagli di quello che non funziona anziché guardare tutto quello che funziona!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nonostante una Luna contraria in questa giornata riesci a dare una grande forza a tutte le persone che stanno attorno a te. Certo, qualche contrasto ci sarà, magari al mattino ci si sveglia un po’ assonnati, ma é facile recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La riflessione é giusta! In queste due giornate tra giovedì e venerdì puoi arrivare anche alla definizione di certe cose a cui tieni molto. Anzi, soprattutto se ci sono stati problemi personali o di famiglia, il mio consiglio é proprio quello di agire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Credo proprio che in questi giorni tu abbia bisogno di un po’ di tranquillità. A te non piacciono di certo le imposizioni, non ti piacciono le situazioni troppo costrette! Se hai iniziato un lavoro, se hai un’attività soffocante, hai bisogno di spazio per emergere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa Luna storta che nelle prossime ore sarà dissonante in combinazione con Marte puo’ portare qualche dubbio personale o di lavoro. E’ chiaro che in questa parte centrale di settimana bisogna fare qualcosa per riscoprire un po’ di tranquillità.

