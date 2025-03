Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 29 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il novilunio porterà finalmente con sé delle belle novità ma anche delle suggestive opportunità da cogliere al volo. Nei prossimi giorni potrebbero presentarsi delle chance mai avute in precedenza ecco perché dovrete farvi trovare pronti. Bisogna essere audaci e non farsi prendere dal timore di sbagliare o di non essere all’altezza. Nel fine settimana dovrete dare priorità alle relazioni interpersonali. I single potrebbero fare nuove conoscenze, mentre le giovani coppie potranno vivere momenti di autentica passione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È il momento di accettare nel lavoro dei cambiamenti. State ritrovando quell’equilibrio interiore che avevate smarrito. È vero che voi non amate i cambiamenti però sappiamo che le variazioni nella vita servono anche a ritrovare nuovi stimoli e a rimettersi in gioco. In amore sarà importante migliorare la comunicazione e parlare con più sincerità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna contraria in questi giorni ha causato dei blocchi o dei ritardi. Giove nel segno vi invita ad esplorare nuovi percorso e a ripartire con un nuovo slancio. Dovrete sfruttare questa bella creatività portata da Giove per avviare nuovi progetti. I problemi che sono nati di recente non si risolveranno con un colpo di bacchetta magica. Chi ha una storia da tempo avrà bisogno di verifiche a causa del nuovo transito di Venere. Anche chi è single potrebbe accusare qualche battuta d’arresto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa fase spiccatamente introspettiva porta una certa agitazione dal punto di vista interiore. Gli alti e bassi vissuti nella relazione di coppia hanno lasciato degli strascichi. Con Mercurio in opposizione saranno più facili le incomprensioni e i fraintendimenti con le altre persone. Dovreste cercare di essere prudenti in questo fine settimana, moderando i toni e le parole e cercando di fare buon viso a cattivo gioco quando sarà necessario.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo novilunio porta una bella dose di energia e di creatività che vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti e a coltivare i vostri sogni. Chi ha un figlio o è sposato vorrebbe andare avanti con qualche idea nuova. Venere non è attiva come agli inizio di marzo, ma le storie che sono nate nell’ultimo periodo potranno comunque avere belle prospettive per andare avanti. Nel lavoro ci sarà una maggiore grinta!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il fine settimana si concentrerà sulle questioni di natura economica. Adesso avvertirete la necessità di riequilibrare i conti in sospeso o di rivedere dei contratti o degli accordi. Non è tempo di cercare scorciatoie o soluzioni immediate, anzi se ci sono questioni di natura burocratica o legale che non riuscite a risolvere, sarebbe meglio consultare un esperto o una persona che ne sa più di voi. Non lasciatevi sopraffare dalla paura di sbagliare!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con Sole, Mercurio e Luna in opposizione non sarà facile gestire questo fine settimana. Dovrete cercare di essere aperti a nuove collaborazioni perché entro l’estate ci sarà molto da fare. Qualcosa non va a livello sentimentale. Chi è stato tradito non avrà la forza o la voglia per ricominciare. Se dovessero nascere delle discordanze con il partner, sarebbe meglio ricorrere alla diplomazia per risolvere il problema!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo weekend sarete molto più determinati del solito anche grazie a Marte e Venere in aspetto interessante. Affronterete le sfide con coraggio anche grazie a queste stelle che vi invitano all’azione. Il fine settimana vi aiuterà a ritrovare una certa serenità anche a livello interiore. Sarebbe meglio cercare di essere sinceri con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Grazie al novilunio potrete finalmente liberarvi da quei pesi opprimenti che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno complice l’opposizione di Giove. Le ultime quattro settimane sono state pesanti per quanto riguarda il fisico. C’è chi deve anche recuperare energia chi invece è ancora convalescente da un problema che lo affligge da tempo. È arrivato il momento di dimostrare le vostre capacità anche nel lavoro magari cercando di fare qualcosa di nuovo. In amore tornerà un po’ di spirito avventuroso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo weekend sarà più probabile sentirsi sopraffati dalle troppe responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Siete persone che non hanno paura degli impegni ma voi siete persone estremamente pazienti e disciplinate. Ma se qualcuno dovesse tirare troppo la corda e pretendere troppo da voi, potreste perdere la pazienza. La vostra vita è costruita su basi solide, ma ci saranno persone che proveranno a minare la vostra stabilità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il vostro è il segno degli sperimentatori e degli innovatori. Tutto ciò che porta verso il futuro vi stimola e vi porta a fare cose nuove. Grazie al supporto di Giove la vostra creatività potrebbe trovare sfogo. La vostra originalità è il vostro punto di forza. Le stelle favoriscono i contatti e le relazioni sociali. Se qualcuno dovesse invitarvi ad un evento, cercate di accettare di buon grado.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il denaro sarà al centro della vostra attenzione in questo fine settimana. Le troppe spese che avete sostenuto di recente vi stanno creando apprensione. Avete il classico timore di non arrivare a fine mese! Se avete accanto delle persone troppo fredde e distaccate che soffocano la vostra passione, forse sarebbe il caso di confrontarvi apertamente anche per capire quale strada intraprendere in futuro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.