Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 7 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ariete, sembra dobbiate prestare attenzione alla salute e alle finanze. Non siete certamente al top. Tuttavia, la vostra capacità di adattarsi alle situazioni vi aiuterà a superare le mille difficoltà. L’amore può essere una sorpresa, ma la fortuna è dalla vostra parte in altri ambiti della vita. Quindi, siate ottimisti, presto tornerete come prima.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sarà una Luna discordante, meglio non soffermarsi su discussioni serie e profonde e su temi delicati, bisognerà attendere la prossima settimana quando non ci saranno opposizioni planetarie. Sfortunatamente luglio è il mese che prevede molti dubbi nelle relazioni. Ciò non vuol dire che non decidiate improvvisamente di mettere fine a un rapporto lavorativo o amoroso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questi giorni sono ottimi per i contatti d’affari. La prossima settimana avrete l’opportunità di capire meglio come far progredire la tua attività. Lunedì è una giornata molto buona e venerdì potrebbero esserci buone notizie. Tuttavia, ciò non significa che non dovrete affrontare piccole controversie e fastidiosi ritardi secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un buon momento per dichiarare quel che provi a una persona o per cercare di avvicinare qualcuno che conta. Sarà anche una giornata utile per parlare con i familiari e risolvere delle questioni difficili che erano rimaste in sospeso. Questo mese di luglio andrà a beneficio di tutti i nati del segno che sono riusciti a seminare bene in passato, Buone notizie di lavoro all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Leone, d’ora in poi ci saranno alti e bassi. Le vostre fortune sembrano un po’ traballanti, ma non disperate, arriverà la fase della stabilità. In amore potreste sperimentare una piacevole sorpresa. Prestate attenzione alla vostra situazione finanziaria e stoppate le spese non essenziali. L’energia fluttua, quindi cercate di trovare un equilibrio nei vostri impegni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi sarà migliore degli ultimi giorni, ma sarete sempre molto impegnati. Infatti, siete attesi da numerosi compiti da svolgere, responsabilità, nuovi progetti e contatti commerciali. Vi aspettano giorni di grande forza e determinazione. Tra martedì e giovedì prossimi potrebbe succedere qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Alcuni avranno a che fare con gli ultimi residui della rabbia emersa a giugno. Quando incontrate qualcuno che vi dice con fermezza cosa dovreste o non dovreste fare, avrete voglia di ribellarvi. Con la Luna favorevole è una buona idea seguire il flusso e godersi la giornata facendo cose divertenti e piacevoli. Una relazione promette bene tra Toro e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State vivendo un periodo che promette grandi soddisfazioni e buone idee. Tuttavia, dovreste provare a separare lavoro e amore. In una relazione, se dovete risolvere degli affari in sospeso, correte il rischio di mettere a repentaglio la vostra relazione. Per questo, non riversare il lavoro nel rapporto di coppia, per questo è necessaria un’attenzione speciale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La vostra vita amorosa potrebbe essere un po’ turbolenta, ma non è il caso che vi preoccupiate troppo. Sebbene il vostro lavoro sembri promettente, il vostro patrimonio netto ha subito alti e bassi. Le vostre finanze hanno bisogno di un’attenzione speciale e avrete un’ondata di energia. Fortuna a intermittenza, non ci si può fare affidamento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi sarà una giornata in cui gli astri vi incoraggeranno a lasciare andare le cose, soprattutto se vi sentite offesi dal comportamento degli altri. Durante questo periodo dovete imparare ad essere più pazienti e a perdonare gli altri. Non tutto è sempre bianco o sempre e solo nero. I progetti di lavoro vengono ridimensionati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dovete imparare a distinguere tra le persone di cui potete fidarvi e quelle da cui dovreste mantenere le distanze. Non tutte le persone sono leali. E’ arrivato il momento di imparare ad essere meno condiscendenti. State più attenti alla situazione finanziaria, bisogna ridurre le spese non necessarie, nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Già all’inizio di giugno avvertivate che le cose non stavano andando per il verso giusto o comunque sotto le attese. Il problema non siete voi, ma ci sono persone che vi circondano che vi stanno attaccando. Se avvertite una grande agitazione verso ciò che vi circonda, se vi sentite irrequieto, sarebbe un’ottima idea spegnere il telefono e fare una breve pausa, magari in meditazione o con una introspezione interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.