House of the Dragon 3, l’attesissima terza stagione del prequel di Il Trono di Spade, arriva il 22 giugno. Disponibile su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, questo nuovo capitolo promette tanta adrenalina. Tra nuove alleanze e sanguinose battaglie, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui prossimi episodi.

House of the Dragon 3, arriva la terza stagione: cast, episodi, trama

La terza stagione di House of the Dragon è sempre più vicina. La data di debutto è infatti il 22 giugno e sarà disponibile su Sky e in streaming su Now.

Composta da 8 nuovi episodi, la serie tv di HBO riprende dopo gli eventi sconvolgenti con cui si era concluso il precedente capitolo. Ormai, il destino di Westeros è sempre più appeso a un filo. La guerra civile dei Targaryen è ormai esplosa e nessuno è più disposto a tornare sui propri passi. Si instaureranno nuove alleanze, ci saranno tradimenti, battaglie spettacolari e draghi, pronti a dominare i cieli, e non resta che da scoprire il futuro del Trono di Spade. Chi avrà la meglio?

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, questa terza stagione vedrà diversi registi, tra cui Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.

Del cast fanno parte Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox. Infine, si aggiungono anche Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.

Il co-creatore, showrunner e produttore esecutivo è Ryan Condal, mentre George R.R. Martin è co-creatore e produttore esecutivo. Gli altri produttori esecutivi sono invece Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett.