Paolo Fox, Oroscopo 6 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 6 settembre 2020

Domenica 6 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Continui ad avere molta energia, molta forza, ma andrebbero indirizzate verso qualcosa di positivo altrimenti dire diventa rabbia diventa frustrazione ed é anche un pochino pericoloso perché si rischia di agitare le acque inutilmente anche in famiglia e in amore sono due giornate in cui ti senti un pò elettrico forse arrabbiato con chi non ha mantenuto una certa promessa.

Oroscopo Toro

Con Venere ancora attiva, questa giornata può chiarire come stanno certe cose in amore. Parlo specialmente alle coppie in crisi ma anche a quelli che vivono una storia difficile: cercate di parlare col partner perché oggi si apre una situazione che porta a vivere polemiche, che porta a vivere maggiori conflittualità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ora sei più rigoroso rispetto alla prima parte della settimana e anche desideroso di recuperare emozioni d’amore. Persino chi ha vissuto una sbandata o é stato male, già dalla prossima settimana recupera terreno. Questo é un momento importante per recuperare qualcosa sul lavoro, soprattutto se ci sono stati blocchi, perché dalla fine dell’anno tutto può ripartire al meglio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete ancora pensierosi, ancora nervosi; non vorrei che tu stia creando degli imbarazzi per nulla! In particolare se pensi che una persona non sia completamente a tua disposizione o che tu non stia vivendo l’amore al meglio, devi chiederti se forse ti stai preoccupando di situazioni che non vale la pena di affrontare, se magari stai esagerando.

Oroscopo Leone

Weekend importante poiché oggi Venere entra nel segno: in questo Settembre sarai ancora più radioso e positivo del solito! E poi sei pieno di buona volontà perché intendi cambiare le regole del gioco.

Oroscopo Vergine

In questo weekend potrai riscoprire il valore di un sentimento! Devo dire che la giornata di oggi è ideale, cosi potremo dimenticare tutto quello che é successo tra mercoledì e giovedì, quando ci sono state diverse problematiche e non ti sei sentito in perfetta forma. E’ tempo di fare grandi scelte!

Oroscopo Bilancia

Purtroppo devo dire che non ti sei ancora liberato di tutti i pesi, di tutti i dubbi e le ansie che hai vissuto nel mese di Agosto. E’ un momento in cui bisogna fare il punto della situazione, in cui bisogna anche cercare di ritrovare un pò di tranquillità.

Oroscopo Scorpione

Devi stare attento nei rapporti familiari e sentimentali, perché se per troppo tempo hai rimandato un’azione ora non sarà più possibile prorogarla. Quindi, é evidente che Settembre deve portare ad una riconciliazione.

Oroscopo Sagittario

Questa é una giornata interessante con Marte favorevole, tuttavia ancora non si riesce ad avere quella stabilità a livello di lavoro e di contratti che vorresti oppure stai lavorando ad un nuovo progetto che partirà tra qualche settimana. Purtroppo, però, ci sono stati però dei ritardi e questo ti ha un pò innervosito.

Oroscopo Capricorno

Cerca di tenere tutto sotto controllo, di farti scivolare le cose addosso, specialmente perché la giornata di oggi è migliore di sabato. Ma se in queste ore cerchi per forza la complicazione rischi di andare contro i tuoi stessi principi che sono quelli che vorrebbero comunque gestire l’esistenza in maniera molto tranquilla.

Oroscopo Acquario

Hai in mente un grande progetto: e con un pò di metodo e razionalità si potrà portarlo avanti. Ricordo ancora una volta il grande evento del prossimo anno, quando avremo molti pianeti nel tuo segno tra cui Giove e Saturno.

Oroscopo Pesci

Agosto ed inizio Settembre, anche a livello economico o per riorganizzare un lavoro, un’attività. Ma da oggi Mercurio non sarà più opposto: é un primo segno di rilancio in attesa di qualcosa di più. Insomma, il peggio sembra essere passato!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!