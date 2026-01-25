Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 25 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 25 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro è il momento di valutare le cose con calma e con una visione più strategica: forzare i tempi non porta i risultati sperati. In amore emerge il bisogno di maggiore chiarezza; chi vive una relazione sente il desiderio di confrontarsi apertamente, mentre i cuori liberi avvertono una certa irrequietezza emotiva. La salute chiede attenzione al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si respira un clima più stabile, che favorisce riflessioni concrete legate al lavoro e alle scelte future. È un momento utile per valutare accordi e collaborazioni senza lasciarsi guidare solo dall’istinto. In ambito sentimentale cresce il desiderio di sicurezza: i rapporti solidi si rafforzano, mentre quelli fragili mettono in evidenza ciò che non funziona più. Dal punto di vista fisico, il corpo risponde bene se ascoltato, soprattutto evitando eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è particolarmente attiva e porta nuove idee utili sul piano lavorativo, anche se non tutte sono immediatamente applicabili. Conviene selezionare e rimandare le decisioni più impegnative. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di sentirsi compresi: il dialogo resta fondamentale per evitare fraintendimenti. La salute migliora se trovate momenti di svago che aiutano a scaricare la tensione mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono protagoniste e influenzano sia il lavoro sia le relazioni. In ambito professionale serve maggiore distacco per non lasciarsi condizionare da umori altalenanti. L’amore chiede presenza e ascolto: chi è in coppia sente il bisogno di rafforzare l’intesa, mentre chi è solo riflette su legami del passato. La salute risente dello stress emotivo!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata di oggi stimola l’ambizione e il desiderio di affermazione, soprattutto nel lavoro. È importante però non entrare in competizione inutile con chi vi circonda. In campo sentimentale si avverte un bisogno di conferme: dare senza pretendere subito risposte migliora l’equilibrio del rapporto. La salute è buona, ma cercate di non disperdere energie in troppe direzioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il senso pratico vi aiuta a gestire impegni lavorativi e questioni organizzative con efficacia. È un buon momento per sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore prevale un atteggiamento più razionale, che può essere utile se accompagnato da maggiore dolcezza. Il fisico chiede regolarità: alimentazione e ritmi ordinati fanno la differenza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si sente il bisogno di armonia, soprattutto nel lavoro, dove alcune dinamiche vanno riequilibrate con diplomazia. Evitare scontri diretti porta risultati migliori. In amore cresce il desiderio di condivisione: le relazioni trovano beneficio da gesti semplici ma sinceri. La salute migliora se riuscite a ritagliarvi spazi solo per voi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La determinazione non manca e può essere un punto di forza nel lavoro, a patto di non irrigidirsi su posizioni troppo rigide. In ambito affettivo emergono emozioni intense: chi vive una relazione profonda sente il bisogno di maggiore coinvolgimento, mentre chi è solo riflette su ciò che davvero desidera. La salute è discreta, ma attenzione a somatizzare tensioni interiori.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

C’è voglia di movimento e cambiamento, soprattutto sul piano professionale. Alcune idee guardano lontano e meritano di essere coltivate con pazienza. In amore si avverte il bisogno di libertà, ma senza trascurare chi vi sta accanto. Il benessere fisico migliora con attività all’aria aperta e un atteggiamento più ottimista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro resta al centro dell’attenzione, con responsabilità da gestire con serietà ma anche con maggiore flessibilità. In amore emerge un lato più sensibile, che aiuta a rafforzare i legami autentici. Chi è solo valuta con attenzione nuove possibilità. La salute richiede di ascoltare i segnali del corpo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee originali non mancano e possono rivelarsi utili nel lavoro, anche se non tutti le comprendono subito. È importante non scoraggiarsi. In amore cresce il bisogno di autenticità: i rapporti basati sulla libertà reciproca risultano favoriti. La salute è buona, ma serve equilibrio tra attività mentale e fisica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità guida le scelte. In amore c’è voglia di protezione e comprensione, mentre sul lavoro è utile mantenere i piedi per terra per non farsi distrarre da illusioni. La salute beneficia di momenti di tranquillità e di un ritmo più dolce, che aiuta a ritrovare serenità interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.