Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 2 febbraio 2020

Domenica 2 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non è l’ora di tentare azzardi economici. Quindi non rischiare soldi (che forse non hai) ma proponi le tue idee. Possibili aiuti amichevoli dopo il weekend. Non sei tipo da lasciare indifferenti e questo tu lo sai bene. Molti gli incontri sexy che potresti fare… ma adesso il tuo pensiero potrebbe correre verso chi può essere ancora irraggiungibile.

Salute In crescita, ma la consapevolezza di cosa vuoi realmente è il primo passo verso la felicità. Notizie buone e meno buone. Pensaci: forse non è poi così vero che hai fatto veramente tutto quello che era necessario fare.

Oroscopo Toro

Weekend tutto dedicato all’amore. Ma prima del 4 pazienta e fai attenzione alle questioni professionali. Occhio ai viaggi. Weekend da armonia di coppia o da flirt emozionanti. Venere complice ti rende bellissima e ti aiuterà anche a perfezionare il look e l’autostima estetica.

La tua salute è troppo importante per barattarla con le troppe ansie legate al lavoro. Non scordarlo mai! Non rischiare fino al 4! Poi avrai un cielo super fortunato e guadagni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Fino al 5, settimana molto positiva per iniziative professionali. Ma in aumento incertezze d’amore e, dal 5, sul lavoro. Gran subbuglio. Venere e Marte ostili, tra gelosia o vuoti d’amore sbriciolano la razionalità (specie dal 4).

Cupido ti trascura, ma non va male. Dal 4 rilassati e non pensare: ci sono cose che non puoi cambiare ora. Mercurio il 4, da positivo per idee e affari, diventa negativo: quindi non rimandare al 5 ciò che puoi fare prima.

Oroscopo Cancro

Per Cupido sei da podio. E anche la tua fantasia, dal 4, può averla vinta sugli ostacoli. Quindi, apri gli occhi, guardati intorno e… cerca di essere tu quella che provoca il destino! Venere strepitoso per l’armonia di coppia o, per le single, per nuove conquiste. Il weekend in particolare può riservare notevoli sorprese.

Salute discreta ma occhio agli scompensi di alimentazione. Non scordarti che “sei quel che mangi”. Giove opposto è un invito a non rischiare al buio. Ma, dal 4, Mercurio complice ti darà la lucidità ideale per positive evoluzioni lavorative..

Oroscopo Leone

Inizio di febbraio poco lucido e generoso. E, almeno fino al 4, sarà meglio non correre troppi rischi. Anche se tu, per fortuna, volendo sai compensare… lavorando il doppio delle altre! Questa settimane le stelle sono soprattutto “pratiche”. Poco probabili quindi i voli pindarici sentimentali.

Ma comunque, nel dopo weekend, l’eros si può riaccendere. Marte ti può spingere verso erotiche pazzie. Però occhio agli eccessi fisici e alimentari. Dal 4 è ora di rimboccarsi le maniche e puntare a costruire qualcosa di importante per la vita.

Oroscopo Vergine

Con Giove complice non mancano le soddisfazioni. Ma se con Venere opposto ci vuole pazienza in amore, dal 4 devi evitare anche troppi rischi sul lavoro. La passione latita. D’altronde se il tuo pensiero fisso è il conto in banca, come puoi sperare di avere tempo anche per il tuo privato?

Però Giove ti può aiutare a trovare nuovi stimoli. Poca energia e… troppi dolci o eccessi! Questa emergenza si risolverà appena arriveranno soluzioni o… maggiori certezze affettive. Osa fino al 3: poi, con Mercurio opposto, sarà meglio essere più cauti e prudenti sul lavoro.

Oroscopo Bilancia

Non sei tra i segni fortunati dell’anno, ma ora eccoti a valutare prospettive di lavoro finalmente favorevoli e con un cielo che porta benessere psicofisico. La tua disponibilità in crescita verso la passione potrebbe dare molto più colore a questa settimana… e diventare così un eccitante campo di sperimentazione di una new entry!

Salute Più che buona. Ma per sentirti ancora meglio, evita di sprecare energie in questioni sentimentali. Mercurio ti dà idee vincenti. Ma, soprattutto dal 5 in poi, occhio sempre a Giove ostile che può farti spendere più del necessario.

Oroscopo Scorpione

Tranne il weekend, giorni positivi per l’amore. E dal 4 anche per le tue idee e Intuizioni sul lavoro, ma ti conviene osare dal 5 in poi. Sei tra le belle del reame! Nel weekend spirito polemico, ma il pianeta dell’amore complice ti aiuta a modularlo e a trasformarlo in carica erotica. a bellezza è salute, ma non sei al top.

Idee più chiare. E se con il cuore sta meglio pure la testa, di sicuro anche il corpo segue il buon esempio. Cautela fino al 3. Ma poi osa, perché la posizione di Mercurio e Giove sarà perfetta per guadagnare di più e per tentare un colpo grosso.

Oroscopo Sagittario

È uno dei periodi per te più impegnativi del 2020: quindi, se c’è una persona che crea disordine nella tua vita… allontanala! E questo vale sia per il settore affettivo, sia, dal 4, per quello lavorativo. Sembrava una storia senza tanta importanza. E allora… perché questo malessere? Forse perché la mancanza diventa più forte ogni giorno che passa…

Ottima energia. Anche se dal 4 il cielo può far nascere nuovi motivi di ansia. Fino al 3 le prospettive sono davvero ottime, ideali per trovare lavoro o per ottenere una promozione. Poi invece tutto si può complicare.

Oroscopo Capricorno

In una conquista d’amore tenti il tutto per tutto: bellissimo e cupidoso cielo nel weekend. Protetti lavoro e idee dal 5. Venere è strepitoso per l’armonia di coppia e, per le single, può esaltare il tuo fascino in un incontro inaspettato ed emozionante durante il weekend.

Sfrutta il buon vento che migliora autostima e capacità di seduzione. Giove nel segno lancia messaggi positivi e Mercurio, dal 4, ti potrà aiutare a cogliere il momento giusto.

Oroscopo Acquario

Affronti ogni cosa come più lucidità nonostante con sibili dubbi affettivi. E Tranne nel weekend, bella Luna, con buona forma fisica e idee chiare. Positiva la sfera affettiva e fisica. Marte ti spinge verso emozioni sensuali.

Se però vuoi una storia seria, devi essere meno vaga. Ottimo cielo sia per la tua forma sia per la determinazione. Soldi: Mercurio complice fino a 2 punti.

Oroscopo Pesci

Weekend da dedicare all’amore. Ma poi, dal 5, con Mercurio nel segno, inizia il periodo giusto per puntare su un nuovo progetto o cercare un nuovo lavoro che stimoli la creatività. Il weekend può essere perfetto per festeggiare un incontro.

Luna e Venere complici e intriganti il giusto, anche se Marte non ci mette troppo pepe. Migliora il tuo spirito. E lo sguardo è limpido come l’acqua di un ruscello di alta montagna. Però stai attenta agli eccessi! Lo spirito è quello giusto ed è aperto alle novità. E dal 4 hai anche una lucidità da podio.

