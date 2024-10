Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 19 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le pressioni derivanti dai troppi impegni di lavoro e dalle tante responsabilità che avete deciso di assumervi, vi stanno un po’ tediando e potrebbero influenzare in negativo anche questo fine settimana. Per voi il dovere viene prima del piacere, ma così facendo rischiate di irritare il vostro partner. Venere in aspetto positivo renderà l’amore sicuramente più appassionante. Anche quelle coppie che negli ultimi mesi hanno vissuto dei momenti di crisi, adesso potranno tornare a dialogare in modo più disteso. In questo weekend sarà meglio dare più spazio alla famiglia e meno al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa giornata di sabato avrete finalmente molti pianeti a vostro favore. Marte e Saturno sono i pianeti che in questo fine settimana potrebbero darvi una grossa mano. Anche in amore non avrete più Venere in opposizione e questo vi aiuterà a riacquistare fiducia nel partner o a rivalutare un amore. Potrebbero tornare a farsi vive anche delle persone legate al passato che non vedevate da tanto tempo. Sarà un fine settimana sicuramente molto interessante quello che vi aspetta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna finalmente entrerà nel vostro segno nella giornata di domenica e questo potrebbe cambiare in meglio tante cose. Qualche vecchio fastidio, anche a livello fisico, continuerà a farsi sentire. Dedicate le prossime 48 ore al piacere e al relax: quando c’è questa bella creatività riuscite ad essere più positivi anche nei confronti degli altri. Potrebbe tornare qualche piccola ombra in amore. Sarete voi ad essere gli scogli duri da superare per il vostro partner, forse perchè siete troppo polemici o sospettosi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venere porta emozioni sincere in questa ultima parte del mese di ottobre. Secondo l’oroscopo del giorno, finalmente tornerete in scena. Sarete più attraenti che mai. Venere vi indurrà a dedicarvi al piacere dell’amore con minori remore. È vero che ogni tanto borbottate per via di qualche insoddisfazione, anche perchè Marte rimane opposto, ma nel complesso questo sarà un weekend interessante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

È vero che state affrontando una sfida molto interessante, ma non sempre le persone che vi circondano si stanno dimostrando leali o sincere. Siete un po’ amareggiati per questa ragione, anche perchè non vi piace essere colpiti alle spalle. Bisogna stare attenti a questa Luna storta che in amore potrebbe disseminare ostacoli. Da domenica, però, ci sarà anche modo di recuperare. La serata sarà un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Forse ultimamente avete fatto qualche scelta sbagliata e adesso ce l’avete un po’ con voi stessi. Dovreste cercare di riorganizzare bene le vostre idee. Questa Venere dissonante parla di combinazioni astrali polemiche. Non tutte le coppie discuteranno, ma se avete a che fare con una persona che vi rinfaccia i vostri errori continuamente, potreste vivere dei momenti di tensione. In questo weekend dovreste fare leva sulla vostra razionalità per venire a capo di un problema importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Finalmente potrete contare su un fine settimana molto importante. Con il Sole in aspetto positivo e la Luna favorevole, ci saranno tutte le condizioni per risolvere dei problemi che vi aflliggono. È vero che c’è ancora Marte contrario che trascina avanti dei problemi fisici che potrebbero risultare fastidiosi, ma si tratterà di questioni di banale entità. In questo periodo non dovreste avere paura di nulla anche perchè potete godere di un cielo molto allettante. Se c’è qualche persona che vi interessa, potreste essere voi a prendere l’iniziativa fissando un appuntamento a breve scadenza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nel complesso questo mese di ottobre finora è stato molto valido. Oggi ci saranno da affrontare tante responsabilità e questo vi imporrà di fare un po’ di ordine nella vostra vita. Non sarà facile badare a tutto, anche se avete stelle che alla lunga porteranno al successo. Dovrete cercare di gestire ogni cosa con ordine e curare bene ogni dettaglio per non trovarvi in difficoltà. La superficialità non sarà ammessa, soprattutto in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo cielo porta un forte desiderio di libertà e di ribellione. Se per troppo tempo siete stati accanto ad una persona che ha limitato il vostro raggio d’azione, magari potreste essere attratti dal desiderio di tradire. Con Venere nel segno potrete avere la possibilità di avvicinarvi a persone che possono darvi qualcosa in più, anche a livello professionale. Dal punto di vista fisico fare meglio a curare di più il vostro corpo, perchè ultimamente vi siete un po’ trascurati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il weekend in arrivo parla di sensazioni molto positive anche grazie ad un quadro astrale molto confortante. Si apriranno prospettive nuove anche per chi ha un’attività autonoma. In genere siete dei conservatori, ma anche dal punto di vista professionale servirebbe un aggiornamento per rimanere al passo con i tempi. Magari sarà necessario fare un corso di formazione per avere strumenti nuovi e carte nuove da giocarvi dal punto di vista professionale. Nel weekend dovreste evitare di rivangare vecchie polemiche in amore, altrimenti potrebbero nascere nuove tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nove tensioni soprattutto nella coppia. Ci sono delle nuove spese da affrontare e questo non depone a vostro favore. Ci saranno nuove uscite per la casa o solamente perchè si pensa che comprando cose nuove si possano alleviare le insoddisfazioni quotidiane. In realtà fare shopping può alleviare solo temporaneamente le vostre insoddisfazioni, ma occorrerebbe andare alla radice dei vostri problemi per risolverli del tutto. Nell’ambiente professionale occorre innovare e non seguire le idee degli altri. Urano vi consiglia di distanziarvi dalla massa, proprio per avere successo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà soprattutto la giornata di domenica il vero scoglio difficile da superare. Oggi sarebbe il caso di anticipare i tempi se dovete concludere un affare importante o se dovete chiarire una questione. Una persona non è molto in sintonia con voi. Magari finora avete tollerato troppo alcune cose negative, ma da domenica la misura potrebbe essere colma.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.