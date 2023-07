Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 24 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Meno stanchezza, anzi potrai contare su una buona dose di fiducia in vista della prossima settimana. Poche novità dal punto di vista sentimentale, ma un generale senso di pace sarà all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi la lucidità sarà su buoni livelli e difficilmente ciò che sarà deciso potrà essere influenzato da “correnti esterne”. Noia in vista per il resto della giornata, la voglia di fare sarà molta ma per cause non direttamente dipendenti dal segno, sarà complicato trovare amici e conoscenti in grado di corrispondere a questo bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata strana e indecisa, una condizione che porta un effetto domino che il segno non gradisce. Cerca di prendere ogni evento come una cosa “a se” e non lasciarti andare ad una facile quanto inutile forma di vittimismo compulsivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Evita di chiuderti in se stesso e non fare l’orso. E’ importante essere favorevoli ad eventuali cambi di programma in vista della sera garantirà una certa forma di sprint in vista della giornata successiva.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è confusione e questo nel primo giorno della settimana non è esattamente qualcosa di ottimale. In particolare sul lavoro potrai rispondere un po’ troppo a “rilento” agendo come con il freno a mano tirato. E’ importante ritrovare un minimo di lucidità e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stai vivendo un buon momento di relax e non sono previsti scossoni emotivi nelle prossime ore. Questa grande attenzione e dispendio di energie sarà utile per regolarizzare al meglio la propria dose di comportamenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei in una fase da “muso duro” nei confronti di opinioni troppo elastiche ma anche maggiormente diplomatiche. Questa forma di fermezza potrà rivelarsi però utile in fase di contrattazione negli affari.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dose di fortuna in aumento per. Le prossime ore manifesteranno una certa tendenza agli avvenimenti positivi, una serie di eventi concatenati che potranno sviluppare nessun effetto “effettivo” nell’immediato ma un inizio settimana promettente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Momento prolifico per gli affari, ma è importante valutare bene ogni dettaglio. Le possibilità saranno importanti ma non per questo eventuali investimenti andranno presi a cuor leggero. Scegliere con chi lavorare, qualora si presenterà la possibilità o comunque esprimere una presenza, sarà molto utile.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei in una fase di stanca anticipata. Piccoli inconvenienti potranno minare alla tranquillità emotiva. Una condizione non positiva, ma neanche negativa, insomma una fase di immobilismo che potrà essere sbloccata solo nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In arrivo una serie di problemi non gravi che andranno risolti in maniera rapida ed efficiente. Si tratta di questioni personali, apparentemente di poco conto ma se ignorate risulteranno a dir poco fastidiose se non capaci di danneggiare i rapporti umani. Sul lavoro poche novità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Stanchezza perché il normale ritmo lavorativo potrà sembrare un superlavoro, ed ogni semplice passo in avanti costituirà qualcosa di eccessivamente stancante.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.