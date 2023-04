Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 17 aprile 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 aprile 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Dovresti eliminare le brutte sensazioni perché sono in arrivo tanta energia e tanta forza, grazie ai nuovi incontri che farai nei prossimi giorni. Il tuo ottimismo ti porta ad avere degli ottimi rapporti con quelli del Sagittario e del Leone. Sul lavoro ci sono troppe polemiche e nervosismo a causa della tua intraprendenza. Cerca di non spendere troppo. Quella di oggi è una giornata all’insegna della tensione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento sei innamorato, chi l’avrebbe mai detto? Fino al mese scorso pensavi che non sarebbe stato possibile. In questi giorni scoprirai di essere una persona nuova. Buone notizie per chi lavora nell’ambito dello spettacolo perché arriveranno delle importanti chiamate. Le terapie che stai facendo si stanno rivelando favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il 23 sarà un giorno molto particolare perché dovrai decidere sul futuro della tua relazione, è meglio che inizi a pensarci fin da oggi. Sei stanco e sul lavoro hai molti dubbi, impegnati per dare il massimo. Stasera avrai un leggero mal di testa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai le stelle favorevoli, questo ti permetterà di riprendere un progetto di coppia che non riusciva ad andare avanti. Ci sono emozioni positive nell’aria grazie a matrimoni e progetti di convivenza che arriveranno a metà dell’anno. Novità anche sul lavoro, potrebbero arrivare delle proposte improvvisamente. Ti senti molto bene in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo non è proprio il momento giusto per cercare il grande amore, ci sono però delle nuove amicizie in arrivo. Chi è in coppia da molto tempo invece, deciderà sul da farsi. Devi combattere per ottenere quello che desideri sul lavoro. Otterrai degli ottimi risultati dalle cure che inizierai oggi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata all’insegna della confusione. Tra qualche settimana Venere non sarà più opposta e tu sarai più disponibile all’amore. Cerca di non pensare troppo e non chiuderti in te stesso. Non pensare sempre di essere inadeguato, stai ricevendo molte proposte lavorative. Avrai qualche fastidio ai muscoli, ma riuscirai a superare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La tua riservatezza potrebbe farti allontanare dagli amici o da nuove persone da conoscere, cerca di essere più estroverso. A volte un amico riesce a comprenderti meglio della persona che si ha al proprio fianco e oggi ne avrai la conferma. In ambito lavorativo si presenteranno dei problemi da risolvere all’ultimo momento. Muoviti di più per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Hai come la sensazione che la tua dolce metà non sia più come prima e qualcosa non ti torna. Alla fine del mese sarai ancora più suscettibile. Devi concludere degli accordi lavorativi entro la fine del mese, quindi fai buon viso a cattivo gioco. Dedica più tempo a te stesso, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cerca di essere meno timido e non avere paura di ricominciare. Non rimandare nessuna cosa da fare a domani pomeriggio. È un periodo molto buono per il tuo lavoro perché potresti ottenere una promozione senza troppi sforzi, ma devi muoverti entro l’11 maggio. Non agitarti troppo, potresti avere dei fastidi psicosomatici.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è in sestile, questo ti permetterà di comunicare più facilmente con il tuo partner. Se ti piace una persona, fai il primo passo, oggi è una giornata molto positiva. È un momento positivo anche per il lavoro, i problemi che erano nati all’inizio dell’anno, ora sono risolti. Non arrabbiarti per tutto, altrimenti sarai troppo nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un periodo molto bello per te e la prima metà di questa settimana porta consiglio. È alle porte una buona opportunità, sfruttala al meglio! Vorresti cambiare vita, ma non fare affidamento ai soldi che dovranno arrivare, fai affidamento solo sui soldi che hai da parte. Sei un po’ troppo stressato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna è ancora nel tuo segno. Potrebbero nascere delle provocazioni con quelli del segno della Vergine o dei Gemelli. Dovrai risolvere un problema lavorativo legato al denaro, a debiti del passato o alla casa. A fine giornata avrai un po’ di mal di testa.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.