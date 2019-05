Oroscopo Paolo Fox di domenica 26 maggio 2019

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: domenica 26 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: domenica 26 maggio 2019

Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 26 maggio 2019.

Oroscopo Ariete

Periodo particolare perchè sembra che anche quelli che hanno fatto una bella carriera o che hanno avuto successo in passato, ora debbano ripartire da zero. E’ quasi un ordine impartito da Saturno, dissonante ormai dall’anno scorso, che comporta sempre qualche piccola difficoltà. L’importante è ripartire anche se gradualmente, ritrovare quella stabilità che negli ultimi tempi è mancata. Non si può ottenere tutto e subito e non sarà un caso se qualcuno tornerà a fare un lavoro che aveva interrotto, ripartendo da una posizione più umile, per poi riprendersi.

Entro l’estate arriverà qualcosa di nuovo; e quindi, sarà decisamente importante mettersi in gioco. Questo vale anche per i sentimenti perché con Mercurio favorevole già da martedì, gli incontri sono più divertenti ed efficaci!

Oroscopo Toro

E’ una domenica, efficace lo dico anche a chi è stato male, a chi nel corso delle ultime 48 ore ha vissuto un piccolo problema. Si può recuperare energia e forza fisica! Qualche giorno fa ho spiegato che hai sempre bisogno di sicurezza, ricordavo che vuoi sempre delle certezza nella vita.

Ed anche per questo motivo ogni tanto desideri cambiare: quando ci sono persone troppo ambigue, che non danno affidamento coi loro atteggiamenti, le certezze svaniscono! In ogni modo, dopo due gironi confusi, questa è una domenica di pieno recupero.

Oroscopo Gemelli

Questa domenica nasce al rallentatore e potrebbe anche portare un rinvio di un progetto. Forse hai in mente un qualcosa da fare all’ultimo momento, ci sarà un cambiamento. Però, devi fare, di tutto per evitare questi eventuali ritardi, ricordando che questa è una domenica che mette alla prova anche i sentimenti, sia pure per poche ore.

Quelli che hanno una storia difficile devono stare attenti. E soprattuto non devi limitare il tuo raggio di azione, specie se sei solo o desideri fare nuove conoscenze. Maggio e Giugno sono mesi importanti proprio per le relazioni sociali.

Oroscopo Cancro

Le questioni di carattere professionale sono un pò bloccate, come arrugginite! E’ probabile che al momento tu ti ponga obiettivi diversi rispetto agli inizi dell’anno. Se attendi la riconferma di un accordo, di un contratto, dovrai aspettare qualche settimane. E’ un oroscopo particolare con Marte nel segno che crea qualche piccolo disagio a livello emotivo.

Bisogna rifugiarsi nell’amore, un amore che agli inizi di Maggio non c’era e che invece adesso potrebbe tornare protagonista!

Oroscopo Leone

In questa domenica devi cercare di mettere a posto alcune questioni di tipo economico, perchè rispetto ai tuoi grandi progetti in vista dell’estate bisogna tenere sotto controllo il portafoglio. In questi giorni, l’amore è un pò polemico, ma non è detto che sia in crisi, più che altro le tue idee non sono quelle del partner. Anche in famiglia ci sono piccoli scontri che potrebbero anche riguardare cose futili.

Dal punto di vista lavorativo c’è una spinta in più; chi riceve un’offerta non deve declinarla anche se comporterà un viaggio, uno spostamento. Per imporsi servirà una profonda riflessione e forse una battaglia!

Oroscopo Vergine

Questa domenica è una giornata un pò particolare perchè tutto sembra andare al rallentatore, potresti sentirti un pò fuori gioco. Tuttavia l’amore può salvare: i più fortunati posso trovare quello per la vita, pensare di sposarsi o convivere entro l’estate. Anche chi ha più disponibilità, però dovrà risparmiare proprio per poter spendere un pò di più per questi progetti. Purtroppo, bisogna considerare che negli ultimi mesi sono già usciti molti soldi proprio per questi motivi: traslochi, trasferimenti fatti o da fare.

Ti invito a pensare anche alle amicizie che si possono rafforzare. Cerca di controllare gli sforzi fisici perché una giornata con qualche piccolo intralcio.

Oroscopo Bilancia

E’ una domenica interessante per te che devi pensare un pò di più all’aspetto pratico della vita. In altre parole ai quattrini! E’ un momento di forza ma anche di forti spese, e quindi negli ultimi tempi c’è chi ha speso proprio di più per un trasferimento, un’abitazione. State cercando di fare cose importanti, ma in particolare chi ha avuto un figlio o vissuto una situazione di grande responsabilità, ora si sente molto stanco. E a volte persino poco capito dal partner!

Nelle prime due settimane del mese c’è stata una forte crisi da analizzare nel dettaglio e affrontare.

Oroscopo Scorpione

Attenzione alle storie d’amore tampone, a quelle che arrivano dopo una separazione e servono solo per non pensare al passato. C’è chi a parole sta cercando una grande storia d’amore ma alla fine riesce solo a distrarsi un pò. Se non si accetta questo discorso si rischia di sbagliare non solo negli incontri ma anche nel pretendere troppo una conoscenza dell’ultima ora.

In ogni modo, questa domenica conferma la tendenza ad essere più positivi dopo due giornate in cui qualcuno ha alzato la voce o addirittura ha dovuto rivedere i termini di un rapporto.

Oroscopo Sagittario

Questa è una domenica di riflessione più che di azione. Vuoi ritrovare un pò di tranquillità, ed in questo senso potrebbe aiutarti una persona Ariete o Leone. Questo Giove favorevole, inoltre, mi dice che se devi cadere, cadrai in piedi! E con queste stelle non potrebbe essere diversamente. Questa settimana è trascorsa con diverse arrabbiature.

Forse hai dovuto affrontare persone che sono apertamente contro di te, oppure un ritardo in una risposta che attendevi. La realtà è che sei spazientito! In amore, meglio evitare conflitti!

Oroscopo Capricorno

Saturno, Luna e Venere in aspetto favorevole mi dicono che stai rinascendo, che stai ripartendo dopo la recente crisi. Solitamente hai una visione della vita molto tradizionale, per cui è difficile che butti tutto quello che hai creato: sei un conservatore d’animo! Ma è inutile tentare di riportare in auge quello che ormai non c’è più, che non è recuperabile. Sulla base delle esperienze maturate nel corso degli ultimi tempi si potrà costruire un futuro migliore.

E l’estate da questo punto di vista sarà molto importante per chi lavora in proprio, ma anche per chi vuole fare una scelta d’amore: recuperare un rapporto o magari voltare pagina, se lo ritieni opportuno.

Oroscopo Acquario

Chi ha una famiglia, dei figli, nel corso delle ultime settimana ha vissuto qualche piccolo fastidio. E dal 15 di questo mese, le coppie non bene assortite o che hanno condiviso e diviso male alcuni compiti ora possono tornare in conflitto. In questa particolare situazione bisogna trovare una soluzione, una via di uscita.

Ora si parla meglio di lavoro e può essere anche recuperato un progetto che era stato smarrito nel passato. Attenzione alle proposte che ti fanno, alle cose che ti offrono.

Oroscopo Pesci

Incontri favoriti in questa particolare domenica che regala un’energia in più, una risorsa in più! E tra l’altro, con Marte e Venere favorevoli, non saranno pochi quelli che finalmente daranno libero sfogo alle proprie emozioni. Le uniche perplessità del periodo possono nascere se si ha a che fare con persone che ti tengono testa, come Leone o Scorpione.

Nei rapporti col segno della Vergine, invece, c’è un pò di freddezza, magari per mancanza d’amore ma perchè c’è una distanza che va colmata.

