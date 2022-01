Oroscopo Paolo Fox di sabato 15 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avrete la possibilità di realizzare alcune promesse e sarete orgogliosi di voi stessi e di ciò che avete fatto. Non passate troppo tempo a parlare dei problemi di salute altrui, vi renderà ipocondriaci.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Urano vi porta nella direzione giusta. Fareste bene a finire una causa in corso. Il vostro amore per il cibo vi spinge verso pasti troppo ricchi. Avete bisogno di pensare al vostro fisico e di migliorare il vostro livello di energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarete ancora più socievoli, il che vi offrirà delle nuove situazioni propizie. La vostra distrazione vi rende maldestri, quindi fate attenzione ai movimenti bruschi. Rimanete concentrati su quello fate per evitarli.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La vostra visione rigida vi porta a testare chi vi circonda. La selezione naturale è in atto, controllate il vostro entusiasmo… Sentite un assoluto bisogno di ottenere il massimo dalla vita, non indugiate, ne avete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Scenderete a migliori condizioni con chi vi circonda. È possibile ricevere una buona notizia per posta. Lo spirito di ottimismo prevalente vi trasmette un desiderio di fuga che porta a pericolosi eccessi di comportamento, in particolare sul fronte fisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La vostra vitalità vi permette di affermarvi in modo casuale. Pensate prima di parlare. Non lasciatevi sopraffare dalle richieste degli altri. Avete bisogno di pace e di tranquillità, ammettetelo senza sentirvi in colpa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il vostro rapporto con gli amici, vi fa sentire in vetta al mondo. Dimenticate le preoccupazioni di tutti i giorni! Sentite una carenza e il vostro corpo tenta insidiosamente di colmare questa mancanza… Andateci piano con i dolci.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete veramente bisogno di una pausa dalla routine quotidiana. Ricordate che se la fatica si sente è del tutto naturale. Il vostro benessere mentale sta migliorando e sei contenti degli sforzi compiuti. Basta ridurre l’assunzione di zuccheri e tutto sarà in perfetto ordine.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C’è tanto lavoro da fare!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.