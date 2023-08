Oroscopo Paolo Fox del fine settimana: le stelle di sabato 26 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo sabato arriva qualche energia. C’è poi chi vuole innamorarsi, e quindi è a caccia di belle emozioni, e chi è già innamorato e vuole continuare a vivere belle emozioni con il partner; favoriti coloro che hanno progetti di famiglia importanti e che vivono sensazioni uniche e originali. Sta per iniziare una fase di revisione a livello economico che andrà gestita con cura.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo una bella situazione astrologica, torna il desiderio di recuperare un sentimento e sentite il bisogno di stare accanto a persone amiche e che vi vogliano bene. Sul lavoro vi state lasciando scivolare le cose addosso, il che non è un male perché avete bisogno di prendere tempo e schivare qualche tensione. Preparatevi a una parte finale dell’anno molto positiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Finalmente la Luna non è più in opposizione. Le stelle sono dalla vostra parte soprattutto in amore e inevitabilmente otterrete vantaggi. Organizzate qualcosa di bello, un incontro o una semplice occasione per stare con le persone che preferite.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Un dispiacere che avete avuto a metà mese ancora vi tormenta, ma è arrivato il momento di dimenticarlo e andare avanti per vivere meglio le prossime sfide che vi attendono. Ci saranno comunque momenti di tensione ma tutto ciò non condizionerà particolarmente un 2023 che resta molto positivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete assolutamente bisogno di recuperare energie. Se qualcuno non è stato leale con voi e vi ha fatto male cercate di voltare pagina e di pensare a divertirvi in quest’ultima parte dell’estate… anche perché non si escludono conoscenze speciali tra fine agosto e inizio settembre. Il lavoro è sotto pressione, ma avete tanti progetti e idee in testa e non vedete l’ora di lavorarci su!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo sabato non mettete troppa carne al fuoco meglio evitare di creare confusione. L’amore sarebbe favorito ma se rimanete chiusi in casa non risolvete nulla, dovete aprirvi a nuove conoscenze. Mettetevi in gioco, non solo nei sentimenti ma anche sul lavoro, e otterrete presto gran bei risultati: dovrete avere fiducia in voi stessi e puntare in alto!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il transito contrario di Saturno può provocare ritardi, blocchi o cambi di scenario imprevisti: cercate di mantenere la calma e ragionare. Il 2023 resta un anno che favorisce le trasformazioni e i cambiamenti. Ora è anche possibile recuperare progetti legati alla casa o preparare nuove e vincenti strategie per questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ci sono incertezze da superare. C’è anche chi ha deciso di cambiare azienda e iniziare un nuovo percorso altrove. In generale siete molto attivi e pronti a ricominciare dopo il periodo di stop, questo weekend potrebbe anche darvi modo di parlare in maniera franca ad una persona che ultimamente è stata difficile da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non prendete tutto quello che vi viene detto per oro colato, evitate di fidarvi della prima occasione che capita. Nonostante la Luna attiva nel vostro segno e Venere favorevole che portano vantaggi e più serenità, siete alle prese con persone che non ve la raccontano giusta; fareste bene ad espandere il giro delle conoscenze e frequentare gente nuova.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete gran voglia di fare in questi giorni e vi date da fare per crescere e creare stabilità. Chi ha fatto esperienza in un’altra città ora ha le carte in regola per dimostrare il suo valore a tutti e prendersi “ciò che dovrebbe essere suo”. Anche gli studenti sono pronti a ripartire alla grande.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La vita va vissuta al meglio delle possibilità e avete capito quanto sia importante la libertà di azione soprattutto se durante quest’anno avete imboccato una strada senza uscita che non vi ha dato nulla dopo aver sacrificato tempo ed energie. C’è anche chi è nervoso e stressato perché ha un progetto in mente ma non riesce a realizzarlo. In amore bisognerebbe recuperare il tempo perduto, datevi da fare anche lì!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La mattinata nasce in maniera agitata e potreste sentirvi davvero contro tutti. Occhio anche in amore perché potrebbero nascere incomprensioni, anche nei rapporti più stabili e sereni, mentre nelle relazioni part time c’è da capire quanto davvero il tutto sia importante e significativo per voi. Nel pomeriggio inizierete a recuperare e potrete prendervi la domenica come giornata di relax.

