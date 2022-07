Oroscopo Paolo Fox di venerdì 8 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani starete meglio rispetto a mercoledì e giovedì scorso. La tensione di questi giorni sarà solo un lontano ricordo. Alcuni progetti professionali non stanno andando: dovrete aspettare la fine di Luglio per vedere uno spiraglio di luce in questo senso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

prossimi due giorni potrebbero essere quelli nei quali vi innervosite, specie se qualcuno vi provocherà in qualche maniera. Provate a farvi scivolare le cose addosso e rimandate ogni discussione a domenica prossima.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani l’amore potrebbe risvegliare qualche sentimento. Chi si è separato di recente potrebbe però avere qualche difficoltà a lasciarsi andare. I Gemelli sono in realtà molto fragili e sensibili.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani e sabato saranno due giorni abbastanza promettenti, soprattutto in amore. Chi ha una storia d’amore dovrebbe provare a dedicarsi di più all’amore, con positività. Sul fronte lavorativo sono giorni faticosi: tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani e sabato saranno due giornate confuse che rischerete di alzare la voce con qualcuno. Servirà molta prudenza nei rapporti con gli altri, anche in amore. Questo dipenderà dal fatto che in questo periodo avete ritrovato molta più forza e non siete disposti ad accettare mancanze e preoccupazioni. Non peccate troppo di orgoglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Domani dovreste cercare di forzare la vostra naturale timidezza e diffidenza e allacciare nuovi rapporti, conoscere nuove persone che incontrerete da qui in avanti. Potranno restare conoscenze superficiali, magari legate al lavoro, non dimenticate che i contatti sono importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani dovreste cominciare a stare meglio, prendervi qualche bella soddisfazione. Inoltre domenica vi attende una bellissima giornata: perché non organizzate una gita in mezzo alla natura o un breve viaggio fuori città? E’ tempo di scrollarsi di dosso le fatiche e i dolori provati nei due mesi passati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domani sarà una giornata molto interessante. Le intuizioni di questi giorni saranno molto importanti: non le sottovalutate. Chi vi sta accanto riceve da questo vostro modo di essere una grande positività, vi considerate una persona speciale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani sarà un crescendo che porterà ad una magnifica domenica con la Luna nel segno. Dovrete sfruttare la giornata per dare spazio ai sentimenti, anche se in questi giorni vi sentite preda di molta confusione e incertezze. Attenzione se siete coinvolti in una causa legale anche se Giove vi è favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani potrete respirare un po’, dopo due giornate piuttosto faticose. L’ideale sarebbe concedervi una piccola pausa dal solito ambiente. Dovrete rimboccarvi le maniche e risolvere i vostri problemi da soli, perché in questo momento le stelle non vi sono di grande aiuto. In amore sarebbe meglio avere accanto la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani e sabato saranno due giornate di alta tensione: meglio usare cautela e parlare solo quando necessario. Nonostante voi abbiate un oroscopo di grande forza, nelle prossime 48 ore potreste imbattervi in una persona che vi rinfaccia qualcosa. Contate fino a 10 prima di aprire bocca.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani e sabato potrebbero essere due giornate interessanti, che vi aiuteranno a ritrovare più positività. Cercate solamente di non evadere troppo con la mente e scappare dalla realtà, dai vostri impegni di lavoro. I Pesci tendono a vivere in un mondo tutto loro che si costruiscono e non stare con i piedi piantati a terra.

