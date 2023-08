Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 4 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Devi recuperare molte cose anche a livello sentimentale, è importante che tu faccia delle nuove conoscenze. Sei molto sorridente e pieno di vitalità, i nuovi incontri promettono bene. Sul lavoro entro la fine della settimana devi iniziare a valutare delle scelte da portare avanti. Bene per la tua salute, ti senti in gran forma.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Chi è indeciso tra due relazioni in questi giorni avrà le idee ancora più confuse, hai bisogno di più certezze. Sul lavoro presto ci saranno dei cambiamenti, Venere dissonante invita a rivedere dei conti perché ci sono state troppe spese, quindi è meglio non fare passi azzardati. Per quanto riguarda la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi la Luna è contraria e le stelle sono un po’ conflittuali. Per i single domani potrebbe esserci una situazione molto intrigante da vivere. Sul lavoro sei arrabbiato a causa di una persona che non ha rispettato i patti, cerca di mantenere la calma. Fai attenzione agi sbalzi di temperatura, la gola è un punto molto delicato per te.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se ultimamente hai avuto dei problemi con qualcuno, questa è la giornata giusta per tentare una riconciliazione. Ti senti molto più forte. Sul lavoro devi mettere in chiaro al più presto delle questioni economiche. Al mattino sarà una giornata stabile, ma in serata sarà un po’ più complessa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Prendi sempre le decisioni in maniera ponderata e ora potresti essere persino in imbarazzo tra due persone. In questo periodo sei più istintivo, fai attenzione a non commettere degli errori a causa della troppa fretta. Sul lavoro ci saranno delle novità, fai delle scelte utili in vista del futuro. A fine giornata sarai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi c’è un po’ troppa agitazione nell’aria, ti consiglio di farti scivolare le cose addosso. Ultimamente pensi più al lavoro che ai sentimenti, è il caso di rivedere i tuoi interessi. Sul lavoro potrebbe esserci qualche ritardo oppure dovrai risolvere un problema personale. In serata sarai molto affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Da domani la Luna sarà in opposizione, quindi meglio evitare complicazioni inutili. Sul lavoro cerca di tenere sotto controllo il nervosismo e le polemiche di troppo. Se devi dire qualcosa fallo entro oggi, così potrai concederti un week end all’insegna del relax. Qualcosa di divertente ti aiuterà a non pensare ai tuoi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Grazie alla Luna favorevole riuscirai a recuperare delle occasioni in vista delle prossime settimane. Le storie che nasceranno in questo momento si riveleranno molto importanti, anche se oggi sei un po’ troppo sospettoso. Sul lavoro è meglio evitare scontri, Giove è contrario e porterà un po’ di confusione e di tensione. Buone notizie per la tua salute, ti senti molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi potrebbe esserci qualche polemica di troppo con il tuo partner, se vedi che la discussione diventa più accesa, rimandala alla giornata di domani. Si prospetta per te un autunno pieno di impegni lavorativi e di grande interesse. Sul lavoro se qualcuno ti farà arrabbiare puoi rispondere in maniera adeguata, ma cerca di non agitarti troppo. Devi riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è favorevole, se ami qualcuno è arrivato il momento di dimostrarglielo. Se invece sei indeciso tra due storie, potresti avere la giusta illuminazione. Sul lavoro devi programmare con attenzione gli eventi delle prossime settimane. A fine giornata sarai un po’ teso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi ti consiglio di essere cauto in amore, non alimentare tensioni inutili, se stai vivendo due storie d’amore contemporaneamente dovrai fare una scelta al più presto. Sul lavoro non fare scelte azzardate, presto ci saranno delle novità. Per quanto riguarda la tua salute, devi seguire un’alimentazione più sana.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ultimamente sei un po’ stressato a causa di alcune situazioni familiari, c’è qualcosa da rivedere e da migliorare. In campo lavorativo sei molto legato al passato e potresti tornare a fare un lavoro che avevi interrotto tempo fa. Ti senti molto agitato, cerca di rilassarti un po’.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.