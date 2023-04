Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 28 aprile 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 aprile 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo mese si conclude in bellezza. Ora sei più comprensivo, quindi se c’è stato un problema con qualcuno, sarai più disponibile a risolverlo. Oggi va decisamente meglio rispetto agli ultimi tre giorni. Per quanto riguarda il lavoro, da oggi potrai considerare meglio la tua posizione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le coppie in cui ci sono alti e bassi da un po’, hanno deciso di darsi un’altra occasione, ma ci sarà comunque un ultimatum da rispettare. In questo periodo hai voglia di trasgressione. Questo non è uno dei tuoi momenti lavorativi migliori, dovresti cercare di fare le cose con calma perché ultimamente ti stressi con molta facilità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se senti che la tua relazione è arrivata alla frutta, allora servirai il dolce. Se invece stai vivendo un amore appena nato, stai attento a non fare passi falsi. In questo periodo sei un po’ distratto e instabile Sul lavoro, evita discussioni con persone che vogliono solamente approfittarsi della tua pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo periodo hai voglia di stare un po’ per conto tuo e la situazione che hai a casa deve essere seguita con molta attenzione. Sei molto cambiato, ma in meglio. Sul lavoro, se stai aspettando delle conferme, presto arriveranno delle ottime novità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo è un periodo favorevole per te, quindi puoi liberarti finalmente di qualche fardello. La Luna è nel tuo segno ed è per questo che ti senti così positivo. Sei un po’ agitato e questo non fa affatto bene al tuo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Forse dovrai chiamare il tuo partner per annunciare un ritardo, ma questo non compromette la tua voglia di amare che è sempre più forte. Potresti anche pensare ad una convivenza o ad un matrimonio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi è il giorno giusto per tentare un riavvicinamento con una persona che è stata lontana da te fisicamente e psicologicamente. Sul lavoro devi siglare degli accordi con molta calma e dal giorno 11 maggio, molte cose si chiariranno. Cerca di rilassarti un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo mese si conclude con qualche incertezza amorosa e con molta fatica. Passerai una serata molto agitata. Sul lavoro hai bisogno di conferme. Sei troppo stressato perché hai usato tutte le energie che avevi a disposizione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non c’è molta chiarezza in amore e chi si trova coinvolto in due storie, deve stare molto attento a non contraddirsi. Sfrutta al meglio la tua energia per cancellare tutte le cose che non vanno nella tua vita. Buone notizie sul lavoro perché ci sono delle soluzioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo mese si conclude al meglio. Se senti di non essere capito da una persona, cerca di essere prudente. Sta tornando l’ottimismo e la positività. Sul lavoro, dovrebbero essere già arrivate delle importanti proposte in vista delle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cerca di non rovinare tutto per un piccolo litigio, potrebbero nascere inconsapevolmente delle complicazioni. La Luna è in opposizione, ma non avrà comunque il potere di buttare all’aria le relazioni stabili. Per quanto riguarda il lavoro, stai vivendo un momento di fermo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Hai Venere contraria e tu dovresti ridefinire alcuni rapporti, invece le nuove storie stanno prendendo quota molto lentamente. Cerca di liberarti di tutta la tensione che hai accumulato negli ultimi giorni. Sul lavoro potresti iniziare a valutare delle nuove proposte.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.