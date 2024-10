Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 5 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento sentite il bisogno di relax anche perché le troppe pressioni che state subendo nel lavoro si stanno facendo sentire. Non ci sono veri e propri crolli nel vostro oroscopo, ma più che altro ci sono delle lotte da affrontare. State anche affrontando qualche piccolo problema burocratico o legale che vi sta un po’ togliendo il sonno. Sicuramente la seconda parte del mese porterà più successi, ma in questo momento riuscire a tenere sotto controllo non sarà facile. Chi ha iniziato un nuovo lavoro o si è sposato adesso avrà bisogno di un periodo di adattamento.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Rilassarsi è fondamentale in questo momento, anche perché ci sarà da combattere a causa di una Luna in opposizione che sta facendo molti capricci e che porta instablità. L’argomento più critico di questo cielo è legato sostanzialmente all’amore. Cercate di non cedere alle provocazioni che possono arrivare da falsi amici o da colleghi invidiosi: il tempo, come si suol dire, aggiusterà tutto e restituirà la verità

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata sarà molto importante per voi perché potrebbe mettere in chiaro molte cose. Per voi è complicato dimenticare le frustrazioni dell’estate. Questo autunno sarà pieno di verifiche, ma l’inverno porterà tanta soddisfazione. La sfiducia in amore potrebbe essere giustificata soprattutto se c’è stato di mezzo un terzo incomodo, ma adesso è tempo di voltare pagina e dimenticare il passato. Mettete una pietra sopra e guardate avanti, solo così riuscirete a vivere la vostra vita in modo soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata è baciata dalla luna che vi regalerà belle opportunità a vari livelli. Dovrete però fare attenzione alle opposizioni contemporanee di Sole e Mercurio che potrebbero rimettere in discussione alcuni rapporti. Oggi qualcuno si sta prendendo dei meriti ingiusti e questo vi irrita parecchio, ma alla fine i conti saranno dalla vostra parte. Attendete la seconda metà di ottobre e vedrete come tutto cambierà a vostro favore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se ci sono stati problemi in passato in amore è probabile che ci sarà ancora qualcosa da chiarire con il partner o che qualche ruggine possa essere rimasta. Andrà sicuramente meglio negli ultimi 10 giorni di ottobre, ma adesso servirà un po’ di calma e di lucidità per affrontare ogni cosa nel modo giusto. Il lavoro vi porterà a prendere delle decisioni drastiche che avranno un gande impatto nella vostra vita. L’importante sarà ponderare bene ogni mossa. Sole, Mercurio e Giove sono favorevoli e questo vi aiuterà a prendere le decisioni giuste.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ una fase di transizione quella che state affrontando. Giove in opposizione potrebbe rappresentare uno sprone per voi della Vergine. Avere questo pianeta contro non vuol dire che tutto andrà storto, ma significa che bisogna lottare per avere ciò che vi spetta. In amore occorrerà tentare una riconciliazione se ci sono stati allontanamenti. Il segno del Toro, della Vergine del Capricorno o dello Scorpione saranno quelli che vi staranno più vicini in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Anche in questo weekend avete una forte concentrazione di pianeti nel segno, ma dovrete cercare di evitare malintesi che potrebbero avere negative ripercussioni. Evitate soprattutto di mettere alla prova una persona, perché potreste ottenere in cambio solo rancore e negatività. Sono in arrivo dei piccoli o grandi successi anche nel lavoro. L’unica cosa che in questo momento non va è la forma fisica. Ultimamente vi siete trascurati parecchio e questo non depone a vostro favore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ davvero bello e confortante questo cielo che vi rende sicuramente armoniosi anche con voi stessi. Siete carichi di emozioni positive e questa grande carica di emotività dovrà essere data agli altri perché vi ritornerà a favore. Secondo l’oroscopo del giorno siete come un fiume in piena che sta ritrovando la serenità interiore e l’autostima. Sfruttate questo momento per fare nuove amicizie e per stringere nuove alleanze nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’ottimismo non basta per vincere una sfida. Forse in questo momento dovreste accontentarvi anche di un secondo o di un terzo posto, anche se voi amate sempre vincere o primeggiare. Quelle che vi attendono sono giornate in cui dovrete pensare a nuovi progetti di lavoro o a nuove sfide anche in ambito professionale, evitando di fossilizzarvi su progetti o situazioni che rischiano di non portare da nessuna parta. L’amore potrebbe tornare protagonista entro la fine di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo è un periodo di recupero per lo Scorpione anche se non mancano le proccupazioni. Si può dire che non avete dubbi su ciò che dovete fare, ma alcune questioni professionali sono ancora in bilico e questo non vi rende affatto tranquilli. Approfittate di questo fine settimana per capire cosa volete fare in futuro. Qualche tafferuglio con colleghi o collaboratori potrebbero aver lasciato degli strascichi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ nella vostra natura quella di andare spesso controcorrente. Non sapete restare nel mucchio e detestate le convenzioni. Ecco perché magari qualcuno potrebbe essere portato a pensare che siete persone strane con idee bizzare in testa. In amore ci sono ancora dubbi che potrete aver nei confronti di voi stessi o che potreste far venire a chi vi sta accanto. Magari la vostra dolce metà vorrebbe sentirsi rassicurata per questo motivo sarebbe meglio parlare chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle di questo sabato sono decisamente a favore. Molti di voi sono riusciti a venire fuori, di recente, da una crisi personale. Non vi sarà facile riuscire a mantenere la calma e la lucidità. Questo è un periodo di valide intuizioni ma anche di sogni premonitori: i Pesci, infatti, in genere sono molto sensibili e ricettivi e in grado di entrare a contatto con realtà soprannaturali che gli altri non riescono a vedere. Per questo motivo riuscite spesso a prevedere o anticipare il futuro. Fase di recupero anche per l’amore.

