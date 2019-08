Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 3 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: sabato 3 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Sabato e domenica sono giornate che ti vedono al centro di una lotta che risulterà vincente! Tra l’altro, è molto importante sviluppare questo periodo e non parlo di vacanze perchè cose c’è troppo da fare anche sul lavoro. Questo non è un periodo di ferie per molti, ma è un periodo di programmazione e progettazione in vista di grandi situazioni che potranno nascere nei prossimi mesi. Situazioni particolari!

Non escludo che quello che stai facendo adesso possa decollare entro l’autunno, anche grazie all’aiuto di una persona che potrà esserti vicino almeno fino alla fine dell’anno.

Oroscopo Toro

Non bisogna dimenticare che il tuo è un segno di terra, e quindi ti piacciono le cose concrete! Ma purtroppo in questo periodo non c’è molta concretezza: questo vale anche per i soldi. E poi alcuni progetti di lavoro non si discuteranno ora ma solo dopo il giorno 20.

Se stai per fare qualcosa di innovativo oppure dopo un periodo di eclisse desideri rimetterti in gioco, è normale sentirsi un pò ansiosi. In questo fine settimana la Luna riesce a determinare più serenità.

Oroscopo Gemelli

Quelli che hanno qualche conflitto di lavoro dovrebbero cercare di risolverlo in tempi brevi. Se aspetti un rimborso da un ente o da qualcuno, non arriverà prima della fine dell’anno. Ora non è possibile ottenere il massimo: ribadisco, prima di Novembre non si avranno svolte. Ultimamente hai dovuto lottare contro agenti esterni. Mentre tra la fine dell’anno e gli inizi del prossimo ci sarà una chiamata di lavoro.

Ottime notizie in vista anche per chi vuole far ripartire un’attività. Per il lavoro, dunque, al momento ci sono perplessità o ritardi, ma l’amore, se c’è, resiste. Con una persona Ariete o Leone puoi fare grandi progetti.

Oroscopo Cancro

Via libera alla libertà che può essere di azione o di pensiero. In questo periodo, anche a costo di stupire o scandalizzare gli altri, potresti fare cose che nessuno si aspetta da te, anche e soprattutto se intendi recuperare credibilità nell’ambito professionale oppure hai deciso di vivere come desideri la tua vita. D’altronde, non potrebbe essere diversamente, visto che già dall’anno scorso hai sperimentato che quando non c’è spazio per dare adito e sviluppo a nuovi progetti o cambiare strada in meglio.

In qualche modo l’orizzonte è sereno ma cerca di fare cose giuste. In amore qualche ripensamento è ancora in corso. Il tuo cuore sembra come diviso tra due persone o tra passato e presente.

Oroscopo Leone

E’ un periodo nel quale non devi esitare nel dichiararti, non devi celare nulla a nessuno! Con la persona giusta al tuo fianco, ora puoi fare grandi cose, persino portare avanti progetti innovativi. Non ci dimentichiamo che anche questo fine settimana inizia a profumare di successo! E’ arrivato il momento di farsi sentire, e perchè no, anche di farsi valere!

Grandi amori possono nascere all’improvviso, basta che non siano in casa. E ora c’è un drastico cambio della Luna: vuoi stupire, essere ammirato e scandalizzare! A te piace sempre farti notare, ma in questo particolare periodo potresti farlo anche con scelte estreme. L’astrologia propone, ma poi siamo noi che dobbiamo esporci e farci valere.

Oroscopo Vergine

Non bisogna dimenticare che questo fine settimana aiuterà a prendere decisioni importanti. Tutto quello che parte o nasce in questo periodo, può essere utile per il futuro. Sono giornate utili per riscattarsi, per vincere, per fare qualcosa in più.

Se nel recente passato ci sono stati problemi, non temere perchè ora si può ripartire. E’ chiaro che dipende anche da te! Le tue risorse mentali sono in ricarica.

Oroscopo Bilancia

Agosto è un mese di transito, a cavallo tra un Luglio pesante e un Settembre di opportunità. E’ una condizione particolare quella che stai vivendo. Forse devi dimenticare qualche triste trascorso, qualche discussione: è chiaro che molto dipende dal tipo di rapporto che vivi. Sul lavoro non c’è molta lucidità e forse qualcuno ha dovuto addirittura cambiare ambiente o ruolo, non per colpa sua ma per agenti esterni, di situazioni capitate lo scorso anno, di eventi che non avresti mai potuto immaginare.

Bisogna ricostruire qualcosa che il tempo ha deteriorato, ma la cosa buona è che tu sai prendere quello che c’è al momento. Certo, ci vorrà tanta pazienza per evitare le provocazioni di persone che non capiscono i tuoi veri sentimenti.

Oroscopo Scorpione

Non posso escludere che molti di voi, nella parte centrale della settimana siano stati male oppure abbiano vissuto una piccola crisi. Per fortuna si recupera ma resta sempre un pò di amarezza per come è andata una situazione nel settore delle amicizie. C’è stato anche qualche scontro con i colleghi oppure sei stato accusato di cose che non hai fatto. E poi sei un pò arrabbiato perchè devi sempre fare le cose due volte!

Ho spiegato già qualche giorno fa che qualcuno potrebbe addirittura avere acquistato un qualcosa che si è rivelato difettoso, ma questa tendenza a fare le cose due volte riguarda anche le cose pratiche o il tuo lavoro. Al momento c’è anche chi dice stop e si prende un paio di settimane di riflessione.

Oroscopo Sagittario

C’è un pò di stanchezza che si manifesta anche con qualche fastidio alle articolazioni o alle gambe. Queste giornate sono poco energiche ma molto influenti sul piano delle relazioni sociali; tanto per la cronaca, ricordo che adesso abbiamo Venere, Marte, Giove e Sole favorevoli! Questo indica una grande voglia di vivere nuove sensazioni.

Le nuove relazioni sono importati, così come le storie di lunga data. Se in questi giorni incontri una persona piacevole, prima di pensare che sia l’unica risorsa del tuo futuro aspetta la fine del mese, non precipitarti come al solito e dai tempo al tempo.

Oroscopo Capricorno

Avere a che fare con persone bugiarde, con persone un pò troppo fataliste, è un grande vantaggio ma anche un problema per quelli del tuo segno che spesso vogliono uscire fuori dai limiti della propria razionalità. Il tuo è un segno molto creativo e sensibile e sopratutto che desidera sempre costruire nella sua vita, sia in amore che nel lavoro.

Se a Luglio c’è stata una discussione, ora si potrà recuperare. In questi giorni è tornata ad essere presente nel tuo cuore una grande forza. Novità per gli imprenditori in vista dell’autunno.

Oroscopo Acquario

Questa è una fase di intralcio, di blocco, di tensione. Molti di voi si sentono veramente stanchi. Potresti avere la schiena dolorante oppure piccoli acciacchi: momenti di disagio anche di tipo stagionale, però sappiamo anche che per fortuna la seconda parte di Agosto permette un miglioramento.

Hai bisogno solo di un pò di tranquillità. Certo è che molti di voi hanno dovuto ridimensionare le spese. Tempo fa pensavo a chi ha rivisto i termini di un accordo finanziario, di un affido, oppure ha dovuto mettere in chiaro alcune questioni con i parenti o con i figli.

Oroscopo Pesci

Posso dire che la gelosia è un’arma a doppio taglio! Se questa situazione di incomprensione, di apparente o reale lontananza fisica o psicologica diventa più forte, questo fine settimana può portare dei dubbi che magri potresti non rivelare, perchè continui a dire di ‘ti amo’ anche quando hai forti preoccupazioni! Non vuoi fare scelte che potrebbero rivelarsi insensate, ma per te è molto difficile fingere emozioni che non provi più.

C’è anche chi vuole recuperare un rapporto che da Marzo vacilla e che a Luglio ha vissuto un piccolo calo. Le possibilità ci sono, ma ovviamente molto dipende anche dalla persona che sta al tuo fianco.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!