Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 18 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi si apre con un’energia decisamente positiva. Dopo un periodo impegnativo, ritrovate entusiasmo e voglia di fare. In amore è il momento giusto per lasciarsi alle spalle eventuali incomprensioni: il dialogo favorisce la serenità e potrebbe riportare armonia nella coppia. Chi è single potrebbe vivere un incontro inatteso. Sul lavoro le idee acquistano concretezza, anche se sarà opportuno amministrare con attenzione le spese. La forma fisica è in crescita, ma senza esagerare con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle vi invitano a dare valore alla stabilità, sia nelle relazioni sia nelle scelte quotidiane. In amore sarà fondamentale evitare discussioni inutili e privilegiare il confronto costruttivo. Sul lavoro è una giornata ideale per pianificare i prossimi passi, senza lasciarsi guidare dalla fretta. La stanchezza accumulata nelle ultime settimane potrebbe farsi sentire: concedetevi qualche momento di relax per recuperare energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi siete particolarmente brillanti e comunicativi. Le occasioni per fare nuove conoscenze non mancheranno e anche la vita sentimentale torna a regalare emozioni interessanti. Chi cerca l’amore dovrebbe accettare nuovi inviti senza troppe esitazioni. Sul lavoro la vostra capacità di convincere gli altri sarà un punto di forza, soprattutto durante trattative o incontri importanti. Una passeggiata o un’attività all’aria aperta vi aiuteranno a scaricare la tensione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La sensibilità diventa la vostra migliore alleata. In amore è tempo di vivere le emozioni con maggiore spontaneità, senza lasciarsi frenare dalla paura di soffrire. I single potrebbero incrociare una persona capace di suscitare interesse fin dal primo incontro. Sul lavoro arrivano finalmente segnali incoraggianti dopo settimane di attesa. Anche il benessere migliora, ma sarà utile prestare attenzione all’alimentazione per mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Determinazione e carisma vi accompagnano per tutta la giornata. In amore cresce la voglia di mettersi in gioco e chi desidera conquistare qualcuno avrà buone possibilità di riuscirci. Nel lavoro affrontate le sfide con sicurezza, ma sarà importante mantenere toni pacati nei confronti di colleghi e superiori. L’energia non manca e la forma fisica risulta particolarmente brillante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avete bisogno di fare ordine, sia nei pensieri sia negli impegni quotidiani. In amore cercate rapporti sinceri e duraturi, mentre le coppie consolidate possono iniziare a parlare di progetti futuri. Sul lavoro la precisione sarà premiata e vi permetterà di trovare la soluzione a una questione rimasta in sospeso. Lo stress accumulato richiede qualche attenzione in più: dedicate del tempo al relax e al benessere muscolare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore beneficia di un clima più sereno e diventa più semplice recuperare il dialogo con chi amate. Sul lavoro si prospettano collaborazioni interessanti e occasioni di crescita, soprattutto se saprete sfruttare le vostre doti diplomatiche. Anche il benessere generale migliora grazie a un clima più disteso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le emozioni sono intense e difficili da ignorare. In amore sarà utile affrontare un confronto sincero, senza nascondere ciò che provate realmente. Sul lavoro state costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati richiederanno ancora un po’ di pazienza. Per mantenere l’equilibrio psicofisico sarà utile praticare attività sportive o dedicarsi al movimento.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’ottimismo torna protagonista e vi spinge a guardare avanti con entusiasmo. In amore cresce il desiderio di condividere nuove esperienze, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da una conoscenza fuori dagli schemi. Il lavoro regala soddisfazioni grazie alla vostra intraprendenza e ai contatti che si rivelano particolarmente favorevoli. Energia e buon umore accompagnano l’intera giornata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Restate concentrati sui vostri obiettivi e questo atteggiamento continua a portarvi risultati concreti. In amore sarebbe utile mostrare con maggiore naturalezza il lato più affettuoso del vostro carattere. Sul lavoro la costanza viene premiata e rafforza la vostra posizione. La salute è buona, ma non trascurate il riposo e qualche pausa durante gli impegni quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il desiderio di cambiamento si fa sentire con forza. In amore chi vi sta vicino potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni, quindi cercate di trovare un equilibrio tra indipendenza e condivisione. Sul lavoro è il momento di valorizzare le idee innovative senza creare inutili contrasti. Curate soprattutto il riposo serale, limitando il tempo trascorso davanti agli schermi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuito si rivela prezioso e vi aiuta a prendere decisioni efficaci. In amore il romanticismo torna protagonista e favorisce una maggiore complicità con il partner. Chi è single potrebbe vivere un momento speciale grazie a un incontro emozionante. Sul lavoro la creatività rappresenta la carta vincente per superare un ostacolo o attirare l’attenzione delle persone giuste. Anche il benessere beneficia di un ritrovato equilibrio interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.