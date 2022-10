Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 26 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State cercando di ritrovare un certo equilibrio interiore ma è davvero possibile? Va ricordato che il segno dell’Ariete è costantemente in battaglia, quando sente troppe sicurezze attorno paradossalmente non è contento anzi cerca di buttare tutto all’aria e ripartire da zero. Ecco perché tanti nati Ariete desiderano costantemente mettersi in gioco in situazioni mai affrontate prima, sperimentazioni e sfide possono anche essere faticose ma sono il sale della vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questi giorni abbiamo il massimo delle opposizioni planetarie, questo non significa che le cose non vanno bene ma potrebbero nascere delle piccole dispute, ci saranno ritardi. C’è da aspettarsi qualche ostacolo da superare, bene fermarsi e capire come agire. Oggi ci sarà chi si sente sotto pressione, deve affrontare un ex o una persona che non è stata corretta nel passato. Ci sono situazioni che andrebbero gestite con leggerezza ma in questo periodo infastidiscono parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Abbiamo segnalato queste giornate come noiose, alcuni nati del segno potrebbero improvvisamente sentirsi privi di una visione del futuro ottimista, oppure si trovano nella condizione di dover organizzare talmente tante cose da vivere nella più completa confusione. Il fatto che ora non ci siano grandi risorse o obiettivi da raggiungere può creare qualche disagio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo una prima parte di Ottobre stentato finalmente le stelle iniziano a prendere le difese del segno. Ora Sole, Venere e Luna sono favorevoli e questa concentrazione di pianeti è una sorta di anticipo di ciò che ci sarà di positivo nel 2023. In questi giorni dunque c’è una visione più chiara del futuro, potrebbe arrivare una buona idea, una proposta potrà essere accettata nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa è una giornata spigolosa e lo capirete in modo particolare se dovete affrontare un discorso spinoso o se c’è una disputa aperta con un capo o un collega. Sarà difficile farsi scivolare le cose affosso ma bisogna provarci, anche perché a nostro avviso già venerdì avremo qualcosa di nuovo. Questo fine Ottobre pone interrogativi e per molti di voi Leone si sentirà la fatica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La fase di recupero è iniziata, in queste ore tornano buone intuizioni in vista anche di un 2023 che sarà impegnativo ma anche di successo. Bisogna essere fiduciosi, ci piace questo cielo perché permette anche un recupero psicofisico. Bene per tutti quelli che agli inizi di questo mese di Ottobre hanno vissuto difficoltà, se ci sono state distanze in amore vanno colmate, chi vuole fare incontri può agire.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa è una giornata che comporta un po’ più di fatica, questioni di carattere economico dovranno essere gestite con molta attenzione, se la persona che amate è lontana o ci sono state dissidi d’amore bisogna tentare di recuperare, sono soprattutto le coppie che hanno figli e che ultimamente hanno discusso per vari motivi a essere più tese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo è un cielo che regala intuizioni speciali, più volte abbiamo rivelato il fatto che lo Scorpione è anche capace di leggere il futuro, nel senso che spesso fa sogni premonitori, intuisce le cose prima che capitano. Sarebbe bene affidarsi all’istinto, alle buone sensazioni del periodo, dopo un momento di confusione sarà più facile stabilire cosa fare in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Da Settembre alcuni riferimenti sono cambiati, oppure la routine sta prendendo il sopravvento e questo non va bene. Il segno del Sagittario ama la libertà e detesta fare le solite cose, non cambiare mai. Frequentare le stesse persone e fare le stesse cose non va più bene. La routine è fonte di disagio, quindi oggi attenzioni alle persone che dicono sempre di no.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

iniziato un percorso di successo che porterà ad un 2023 di grande forza, potete farvi valere nell’ambito del lavoro anche se in realtà ci sono ancora insidie, persone attorno che non vi aiutano. Per fortuna avete una grande capacità di azione ed un’eccezionale testardaggine che vi permetterà di andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è una forte tensione planetaria, riteniamo che da lunedì pomeriggio non siano pochi i nati Acquario che hanno dovuto affrontare una discussione o risolvere una questioni di lavoro all’improvviso. E’ presente un forte stress, bisogna cercare di superare tutto al meglio. Dal punto di vista sentimentale questo è un periodo che porta qualche incomprensione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sono giornate interessanti, torna una buona energia che coinvolge a livello decisionale e lavorativo, una forza che non c’era nel mese di Settembre e che ora si fa sentire. Nell’arco di poche settimane recuperano speranze e buona volontà, qualcosa si muove e dal punto di vista delle occasioni e degli incontri abbiamo un Oroscopo importante.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.