Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Abbiamo detto che da qualche giorno siete un po’ più affaticati, tesi, nervosi. Oppure dovete affrontare problemi legati a piccoli incidente di percorso. Oggi vi sentite molto agitati e ovviamente questo comporta qualche problema e fastidio. Evitate scontri diretti e rimandate ogni decisione o incontro importante alla giornata di venerdì.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è stata una disputa d’amore oppure qualche problema con alcuni famigliari e parenti, è probabile che non si trovi subito una via di uscita. In realtà è la noia che potrebbe prendere piede in questo periodo, dunque attenzione a non vivere le relazioni in maniera troppo caotica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’amore può tornare a essere potente e prepotente, proprio come voi desiderate. Fortuna e metodo sono le vostre carte vincenti malgrado qualche spesa imprevista. Ci sono piccole difficoltà nelle comunicazioni e nei viaggi, ma stiamo per avvicinarci ad una giornata, Ferragosto, che sarà molto positiva per il vostro segno zodiacale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi siete confusi, nervosi, agitati e la Luna in opposizione parla proprio di un certo disagio che potrebbe essere di diversa natura. Pensiamo a coloro che devono partire da zero sul lavoro, cercare nuovi accordi, non tutto è semplice da gestire. In amore la lealtà e la libertà non devono essere mai messe in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani avrete di nuovo idee vincenti, non vorrete sopravvalutare nessun tipo di progetto per il futuro. Finalmente avete tutte le risorse per tornare ad essere protagonista assoluto della vostra vita. Non trascurate la presenza degli altri! Le persone cadranno ai vostri piedi da qui in avanti, sedotte dal vostro carisma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Domani potrete gradualmente recuperare grazie alla Luna ancora in trigono. Questo anche perché a quanto pare siete riusciti a rinunciare ad una situazione che vi faceva star male. Ora non volete perdere tempo inutilmente, perché avete un mucchio di progetti per l’Autunno da portare avanti. In amore dovreste cercare di metterci più impegno e attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani sarete ancora un po’ suscettibili, facilmente irritabili, con la risposta pronta se qualcuno vi provocherà. Luna in aspetto contrario potrebbe rafforzare la vostra sensazione che nella vostra vita stiano entrando solo tanti scocciatori. In amore chi ha avuto una crisi dovrà avere doppia prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domani comincia una fase che vi porta novità interessanti, specialmente per chi ha un’attività professionale creativa. Cambiamenti all’orizzonte. Concentratevi su qualsiasi idea, ispirazione o progetto emergerà, sperimentate, proponete. Tra poco Venere diventerà contraria e voi dovrete usare più cautela e chiarezza in amore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani potrete iniziare a chiarire dei progetti di lavoro a cui tenete in particolar modo. Stasera evitate discussioni e polemiche, soprattutto con Gemelli e Vergine. In amore avete una gran voglia di vivere emozioni e sentimenti sinceri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere fra poco non sarà più opposta e voi troverete il modo di recuperare in amore. Da ora in avanti diventerà più facile capire e farsi capire. Isolarsi, chiudersi in se stessi va bene, specie se dovete studiare nuove strategie per emergere. Non esagerate però. Dovete trovare il tempo da dedicare agli affetti cari.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Finalmente qualcosa di concreto e non solo parole. Quello che vi hanno dimostrato è molto importante, ora sta a voi soli decidere. Basta pensare così tanto sul posto di lavoro, soprattutto in modo così negativo. Le cose vanno bene ora.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La lontananza inizia a farsi sentire. Quelli che sarebbero dovuti essere giorni di spensieratezza stanno diventando un po’ pesanti. Non dovete avere paura, le cose si risolveranno presto e torneranno come prima.

