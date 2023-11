Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 1 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State vivendo giornate produttive ma che fatica! Avete in mente la strada da percorrere e sapete come vincere le sfide che vi aspettano, o recuperare il tempo perduto, tuttavia sta emergendo un po’ di stanchezza e il fisico inizia a risentirne. In vista cambiamenti decisivi e per i liberi professionisti più collaborazioni, avete deciso di tagliare il superfluo e massimizzare il concreto data la vostra crescente intolleranza!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siate prudenti nei rapporti con gli altri, specialmente in quelli in cui da ottobre è cambiato qualcosa. Il cielo vi permetterà di recuperare al meglio e già in queste ore avete la sensazione di essere meno agitati, il che va benissimo dal punto di vista mentale e per la serenità! State vivendo giornate impetuose ma avrete modo di recuperare e se non siete d’accordo con qualcuno…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Anche voi state andando incontro a un recupero, soprattutto sentimentale: dal 9 novembre Venere tornerà favorevole. Permangono tensioni che riguardano i rapporti sociali e quelli lavorativi, sarà necessaria ancor più attenzione per evitare discussioni o addirittura incidenti diplomatici con persone che contano. Non è tutto: cautela anche dal punto di vista economico, questo mese comporterà delle spese in più!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Momento importante per tutti coloro che vogliono riscattarsi da un periodo grigio, permangono tensioni riguardo il lavoro, lo studio o i soldi ma avrete presto buone soluzioni per iniziare a risalire la china! Nel mese di novembre sarebbe meglio lasciarsi andare a nuove scoperte e non perdere alcuna occasione di farsi valere e dimostrare le proprie capacità. Tornando ai sentimenti, invece, le coppie di lunga data possono fare progetti a lunga scadenza!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Incontri favoriti per 24 ore, da qui alla giornata di venerdì non rifiutate nessun invito e approfittate anche per parlare di soldi e di relazioni: saranno questi, infatti, i temi dominanti del resto della settimana e in particolare per chi ha un’attività in proprio. Entro il 15 sarà possibile ottenere qualcosa in più ma solo se sarete attivi! Il weekend porterà vigore nel settore sentimentale, è tempo di recuperare un rapporto o un’emozione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se avete un progetto chiuso in un cassetto sarebbe il caso di iniziare a tirarlo fuori o almeno di parlarne: le cose che stanno facendo ora hanno un valore diverso rispetto al passato, dunque sarebbe un peccato non cogliere al volo l’occasione per riportare in auge un qualcosa che vi stimola. Qualcuno sta cercando di abbandonare un percorso a cui non è più interessato, forza e non mollate! Buone notizie anche per chi è sposato, state ritrovando armonia e un gran bel clima!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le cose vanno nettamente meglio rispetto al mese scorso, nel quale eravate preoccupati, stanchi e sotto tono: Venere nel segno a partire da mercoledì della prossima settimana farà impennare le relazioni valorizzandole al massimo, se c’è ancora qualche problema da gestire resistete almeno fino al weekend e poi sarà tutto più semplice! Qualcuno è preoccupato per una questione legata alla casa o al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Venere e Marte, in transito in questo segno, vi regalano giornate “potenti” e protette: la vostra volontà di reagire sarà premiata con il raggiungimento di un obiettivo! Siate chiari ed espliciti se dovete parlare con qualcuno, sia per definire una questione che per ottenere qualche vantaggio in più, e sfruttate al meglio questo cielo importante. Non si esclude la possibilità di un cambiamento sul lavoro, a meno che non sia già arrivato tra agosto e settembre e che non stiate già godendo di nuove e migliori condizioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un bel progetto a cui state lavorando può regalare belle soddisfazioni in quest’ultima parte del 2023: tutti gli interessi maturati di recente, i contatti e le novità professionali sono valorizzati da buone stelle e otterrete molto presto dei vantaggi che magari nemmeno vi aspettavate In amore, invece, c’è ancora un cielo appannato: se tenete ad una persona converrà stringere i denti fino a mercoledì della prossima settimana, tenere botta e soprattutto evitare di trasferirle il vostro nervosismo per qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete bisogno di fermarvi un attimo, la fatica e lo stress iniziano a farsi sentire perché state gestendo troppe situazioni… quando vi innervosite poi tendete ad isolarvi e a somatizzare, “annegando” magari nella confusione e rendendo le cose ancora più difficili. Commettete spesso l’errore di caricarvi tutto sulle spalle e non farvi aiutare né delegare, poi quando vi accorgete che non ce la fate vi dà fastidio se ve lo si fa notare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete un po’ nervosi per un progetto che stenta a decollare o una conferma che non arriva: niente panico e continuate a lavorare o attendere. Le prime due settimane di novembre saranno pesanti e bisognerà essere bravi a resistere senza rovinare nulla, poi si potrà finalmente recuperare sia fisicamente che mentalmente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Periodo di recupero psicofisico per voi. La creatività vi porterà sicuramente lontano nonostante la Luna contraria che potrebbe generare qualche disputa fastidiosa. Dalla prossima settimana Venere non sarà più in opposizione e anche l’amore sarà più facile e bello da gestire. Nel mese che sta per iniziare sarà favorito soprattutto chi ha recuperato un lavoro o un progetto.

