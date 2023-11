Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 7 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buon periodo per quanto riguarda il lavoro, soprattutto i liberi professionisti che ora possono fare scelte importanti e magari vincere una sfida. Siete più consapevoli dei vostri mezzi ora, anche in ambito sentimentale… motivo per cui cercherete il massimo dall’amore, anche se il tempo scarseggia un po’ per le questioni di coppia quindi dovrete essere bravi a ritagliarvi il giusto tempo da dedicare ad un aspetto fondamentale della vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Da metà ottobre state convivendo con uno strano stato di disagio, forse vi siete caricati di troppe responsabilità e vi siete accorti di una scarsa vitalità dal punto di vista fisico. Riuscire a fare tutto sembra esser diventato un problema, non permettete a questo stato di nervosismo di riversarsi in amore e nei rapporti con le persone care. Scegliete bene le vostre parole se non volete peggiorare la situazione!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Allarme dispute in famiglia, qualcuno potrebbe avervi fatto arrabbiare e fate attenzione anche sul lavoro se ci sono situazioni che vi innervosiscono. La vostra ottima capacità intuitiva vi aiuterà a scegliere le occasioni migliori per mettervi in luce, anche se qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe e dovrete essere bravi a contenerlo. In amore avete poca pazienza al momento, proprio perché siete distratti e nervosi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Fino ad oggi potrete ancora sfruttare il supporto di Venere che vi metterà in condizione di vivere la vostra storia d’amore con coinvolgimento e passione. Chi sta vivendo un periodo contrassegnato da dubbi e perplessità, soprattutto dal punto di vista sentimentale, dovrà cercare di riflettere bene su cosa fare in futuro. È un periodo propizio per chi vuole andare a convivere o per chi desidera una gravidanza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Buone notizie sul lavoro, stanno per arrivare interessanti risultati, entro la fine di novembre riuscirete a primeggiare o raggiungere l’agognato obiettivo. Venere favorevole, inoltre, vi garantirà un ottimo recupero in amore, ma state però attenti alle parole, a non esagerare nei giudizi e a non esporvi troppoi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Possibili discussioni per i nati sotto questo segno, cercate di tenere sotto controllo tutto ciò che accade attorno a voi: siete nervosi perché temete che il lavoro fatto negli ultimi anni, che vi ha richiesto tempo ed energie, vada perduto perché non avete un riferimento valido con cui confrontarvi. In realtà siete voi che non vi fidate di nessuno, almeno una persona sincera e su cui poter contare ci sarà sicuramente! Sorprese in amore per chi non ha un legame fisso e sta cercando emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Stanno tornando ottimismo e positività rispetto ai mesi passati, nei quali tutto sembrava nero e difficile da attuare: una serie di pianeti favorevoli attirerà nuove opportunità e buoni stimoli! C’è da recuperare però dal punto di vista psicofisico, siete un po’ stanchi e provati. In amore è importante dare spazio ai rapporti e qualsiasi tipo di occasione: favoriti ritorni di fiamma e i chiarimenti tra ex, evitate però le minestre riscaldate!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete entrati in una settimana importante, potenzialmente di riscatto rispetto al periodo complicato vissuto ad ottobre: in arrivo buone notizie, specialmente per chi sta attendendo avalli o consensi sul lavoro! Proprio al fine di cogliere al meglio le opportunità ora non siete più confusionari o avventati. Se dovete parlare con una persona, o presentare un progetto, fatelo nella parte centrale della settimana. Bene anche l’amore, sarebbe un peccato chiudersi in un guscio e non sfruttare occasioni per incontrare gente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con Mercurio che entra nel vostro segno da venerdì avrete una carica in più per affrontare una sfida importante o portare avanti un progetto. É il momento giusto per presentare una vostra idea e recuperare qualche situazione che vi ha creato problemi e disagi, nel lavoro ma anche nello studio. Tanti di voi otterranno parecchio entro la fine dell’anno, giusta ricompensa per il duro lavoro effettuato o l’aver coltivato una conoscenza significativa. Anche in amore potrete vivere bei momenti in una settimana tutto sommato positiva.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Periodo di confusione e difficoltà per voi, siete alle prese con “danni da riparare” non provocati da voi ma da persone poco attente. É una fase momentanea che passerà presto, anche perché sul lavoro avete diverse possibilità di riuscita e non vi fate mai abbattere facilmente. In amore potrebbe essere nata una crisi, o c’è un proseguimento di qualcosa che si è rotto in estate, quindi se una persona non è dalla vostra parte bisognerà capire cosa fare. Vi sentite forti e decisi ma anche intolleranti, moderate le parole!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete avvolti da preoccupazioni e dubbi, ma presto si presenteranno le occasioni giuste per rendere stabile ciò che avete costruito, dunque niente paura perché vi state avviando verso un periodo senz’altro migliore di quello che avete vissuto. Ci sono più motivazioni riguardo l’amore, è tornata la necessità di imporre la vostra volontà sia nella coppia che nelle amicizie e con le persone che frequentate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ritardi e indecisioni anche per voi a causa di una Luna opposta che rischia di provocare qualche disagio di troppo. Dovrete resistere almeno per queste 24 ore, il cielo promette recupero e vi aiuterà ad esprimere le vostre potenzialità senza grandi ostacoli. Va meglio anche l’amore, ora si può recuperare un sentimento che fino a qualche mese fa sembrava essersi parecchio affievolito o consolidare un legame nei nuovi rapporti. Attenzione ai soldi, unico vero punto debole del momento!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.