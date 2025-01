Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 28 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Torna la voglia di lottare e di rischiare e questa sicuramente rappresenta una buona notizia per voi. State accettando anche situazioni che prima non potevate sicuramente accettare. Se avete in passato commesso qualche errore, forse per rimediare dovreste cercare di consultare un esperto o un professionista per venirne a capo- Nei prossimi giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox potreste arrabbiarvi anche per questioni di banale entità. Cercate di mantenere la calma e di gestire queste situazioni con prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

A volte bisogna usare l’intelligenza per far capire agli altri la volta importanza. Spesso aiutate gli altri anche quando non sarebbe necessario. In questo caso sarebbe meglio isolarsi e lasciare che gli altri se la cavino da soli, anche per far capire loro il prezzo da pagare per la vostra assenza. In questo momento sono premiati soprattutto i sentimenti grazie a queste stelle. Anche chi è single potrà avere qualche chance in più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento siete un po’ agitati forse perchè c’è qualche problema di natura burocratica o legale che potrebbe infastidirvi o indurvi a dover agire per venirne a capo. Saturn frena le vostre ambizioni e vi porta a dover attendere un po’ prima di raggiungere la metà. Giove nel segno rappresenta sicuramente un punto di forza per voi. Soprattutto a febbraio ci saranno tutte le condizioni per vivere l’amore in maniera più intensa e per vedere le cose negative da un altro punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna in opposizione vi rende un pò instabili. In genere siete persone comprensive e dolci, ma quando qualcuno non si comporta in modo leale e onesto con voi, finite per perdere le staffe e per andare fuori di testa. Sarebbe meglio rimandare discussioni o chiarimenti alla fine del mese perché questo non è un periodo fertile per le rappacificazione. In questa fase sarebbe meglio farsi circondare da calma e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere sta per iniziare un bel transito planetario aiutando il lavoro e l’amore. Sono favoriti coloro che vogliono dare più spazio ai sentimenti saranno favoriti. Anche coloro che devono affrontare un colloquio di lavoro, saranno più sereni ma anche più determinati. Sarà anche possibile fare scelte di importante rilevanza che abbracciano la sfera familiare. Insomma, si apre un periodo nel complesso molto positivo sul piano relazionale e questo vi renderà molto ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se si confrontano questi giorni con quelli della scorsa settimana adesso state sicuramente meglio e siete più ottimisti. Quando prende il sopravvento la malinconia finite in un imbuto interiore e perdete la voglia di fare le cose. A volte sarebbe meglio prendere le cose con filosofia e accettare anche le cose negative cercando di guardare avanti con ottimismo. Spesso il vostro perfezionismo diventa un limite invalicabile che finisce per rendervi tristi. Cercate di vivere alla giornata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Poteste diventare molto polemici soprattutto con quelle persone che non la pensano come voi o che cercano di frenare i vostri progetti. Chi sta lavorando su un progetto che dovrà essere presentato a febbraio, adesso avrà la netta percezione di essere in ritardo o di non aver fatto tutto nella maniera giusta e per questo motivo potrebbe avere delle paranoie. Mercurio sta per iniziare un transito importante per i sentimenti e per le relazioni e questo vi aiuterà a risalire un po’ la china.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Adesso che avete la Luna attiva dovreste cercare di sistemare tutte quelle questioni lavorative che sono in sospeso da tempo. Cercate di battere il ferro finchè è caldo per sistemare alcune relazioni che ultimamente si sono un po’ afflosciate a causa di incomprensioni. Chi lavora a provvigione o svolge un lavoro autonomo, ben presto potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni. Soprattutto dal 14 febbraio avrete stelle che premieranno le vostre scelte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete intenzionati a non passare una primavera come quella dello scorso anno, per questa ragione state cercando di essere più intraprendenti ma anche più ottimisti. Magari qualcuno potrebbe decidere di prendere delle scelte drastiche in amore, ma le stelle vi consigliano di essere prudenti e saggi e di non fare colpi di testa di cui potreste pentirvi. Chi ha una storia deludente adesso dovrà cercare di capire cosa non funziona e avere un dialogo più leale con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna nel segno vi rende decisamente più forti e determinati e questo rappresenta sicuramente un bel vantaggio. Ci saranno delle collaborazioni o degli impegni di lavoro che dovranno essere rimodulati o rivisti per non avere in futuro grossi problemi. I single per ora dovrebbero predisporsi per vivere solo flirt o storie fugaci, evitando di impegnarsi seriamente o di fare promesse che non possono essere mantenute.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Bisogna cercare di avere rapporti sempre positivi con le altre persone e di essere più disposti ad avere un dialogo aperto e sincero con le altre persone. Spesso vi piace stupire gli altri facendo cose che gli altri non avrebbero mai il coraggio di fare. Dal 29 gennaio ci saranno Sole, Mercurio e Venere a darvi manforte e questo vi aiuterà a vivere più serenamente i rapporti con gli altri o a tentare qualche riconciliazione se ultimamente c’è stata una incomprensione con una persona importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

A volte avreste la voglia di buttare tutto per aria ma non sarebbe sicuramente questa la soluzione migliore per risolvere i vostri problemi. La giornata di venerdì sarà la migliore della settimana anche se provenite da un periodo piuttosto pesante. Amare è sicuramente la cosa migliore per ritrovare la sintonia con gli altri, quindi abbandonate ogni contrasto con le altre persone. Non ascoltate critiche da parte di persone che sono solo invidiose e che non sono sincere.

