Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 11 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 11 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le emozioni svolgono un ruolo di primo piano nella giornata odierna. Questo è un periodo caratterizzato da situazioni nuove e da incontri suggestivi che potrebbero cambiarvi la vita. Anche chi è in cerca dell’anima gemella, potrebbe trovare davvero la persona giusta che gli farà battere forte il cuore. Sul fronte finanziario servirà un giro di vite anche perchè state spendendo troppi quattrini a fronte di entrate che non sono mai troppe!

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore non sentite più quel trasporto di un tempo, forse servirebbe un confronto serio con il partner per capire cosa non va, soprattutto nelle coppie di lunga data. Questo oroscopo suggerisce una evoluzione o un cambiamento anche per stare bene con voi stessi. Non siete più disposti a trascinare avanti delle situazioni che sono diventate stantie e poco stimolanti. Anche nel lavoro dovrete cercare di tenere stto controllo il nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere nel segno potrebbe favorire degli incontri stimolanti nella giornata odierna. Magari potrebbe trattarsi di una persona lontana che è stata conosciuta durante un viaggio. In amore dovreste cercare di ritrovare un po’ di intimità per salvare una storia d’amore che si trascina da lungo tempo. Questo è un periodo in cui è complicato anche riuscire a dormire forse perchè i pensieri sono troppi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non è facile riuscire ad avere un confronto serio e proficuo con voi anche perchè in questa fase non vi va bene nulla. Avete voglia di sfogarvi e di dire tutto quello che non va a chi vi ha trattato male oppure a chi vi tratta con indifferenza. Oggi se ci sono scelte di lavoro importanti da fare, dovrete attendere almeno giorno 17 quando avrete le idee sicuramente più chiare. L’esercizio fisico vi aiuterà a stare meglio con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il passaggio della Luna nel segno renderà molto produttivi questi primi giorni della settimana. Ci sarà modo di avere chiarimenti soprattutto per quanto concerne l’amore e i sentimenti. Nel lavoro sono favoriti coloro che stanno lavorando a nuovi progetti. Dovrete però fare i conti con Marte dissonante che potrebbe disseminare qualche ostacolo lungo il vostro percorso. Non trascurate troppo la vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Grazie al supporto della Luna, in questi primi giorni della settimana avrete decisamente maggiore vitalità in corpo. Ci sono degli impegni che riguaardano l’amore o il lavoro che dovrebbero essere maggiormente attenzionati. Forse state sottovalutando una situazione che è più seria del previsto e richiede degli sforzi maggiori da parte vostra. Marte in Toro vi permetterà di recuperare dal punto di vista psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa settimana si conferma molto promettente sotto tanti punti di vista, soprattutto dal punto di vista professionale ma anche sotto l’aspetto legato alla sfera interpersonale. Sono in arrivo degli incontri molto stimolanti che vi aiuteranno a ritrovare una certa dose di ottimismo. Il fine settimana sarà all’insegna delle belle emozioni ma anche della possibilità di incontrare una persona nuova.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna in aspetto contrario potrebbe crearvi non pochi problemi sotto tanti punti di vista. Non è affatto un periodo negativo per voi anche se ci sono ancora alcune situazioni da sistemare. Oggi qualcuno potrebbe avere un appuntamento di lavoro importante dal quale potrebbe dipendere il vostro futuro. Sarà meglio cercare di arrivarci preparati evitando di trascurare i dettagli.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna in Leone vi infonderà una bella energia in corpo dopo un periodo decisamente sottotono. Se provenite da una fase contrassegnata da tensioni e negatività, adesso è giunto il momento di fare il punto della situazione e di mettere in chiaro tante cose con chi vi circonda. Dovrete stare attenti alle giornata di mercoledì e giovedì in cui la Luna contraria potrebbe causare qualche fraintendimento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nella parte centrale della settimana avrete la Luna attiva e Marte in aspetto positivo nel segno. Chi dovrà affrontare un colloquio di lavoro importantei o dovrà incontrarsi con una persona, potrà vivere dei momenti davvero esaltanti. Tutto sembra girare per il verso giusto in questo momento, anche se gli intoppi non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna in opposizione esalta il vostro spirito ribelle. Non siete più disposti ad accettare situazioni che si trascinano da tempo o che sono contrari ai vostri interessi personali. Per fortuna da mercoledì arriverà il sereno e riuscirete a recuperare un po’ di lucidità e di serenità interiore. Questa settimana sarà molto proficua soprattutto per coloro che stanno portando avanti un progetto di lavoro ambizioso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Prosegue questa fase un po’ sottotono in cui serve prudenza e pazienza. Dovrete aspettare almeno giorno 17 per vedere cambiare in meglio le cose. Oggi la Luna in opposizione potrebbe causare ancora dei disagi soprattutto nelle relazioni interpersonali Sicuramente le cose andranno meglio nel weekend quando arriveranno stelle molto più confortanti soprattutto per l’amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.