Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: lunedì 8 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Queste sono giornate molto particolari perche’ permettono anche di ricevere buone soddisfazioni. Magari già 24 ore fa c’e’ stato qualcosa di importante e ricordo che puoi vincere delle sfide per ottenere il massimo, pero’ bisogna ritrovare la forza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sembra che tu abbia ormai superato la fase piu’ complessa legata alla fine del mese scorso, ma soprattutto anche quella fase di grande divisione che e’ in corso dagli inizi dell’anno. Bisogna dire che avere Giove e Saturno contrari puo’ indicare anche il fatto di portare avanti certi progetti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Spero che la settimana scorsa sia stata pesante solo dal punto di vista fisico ma che si sia conclusa con una bella vittoria! Si perche’ Giove e Saturno in ottimo aspetto rappresentano la forza, rappresentano persino quel pizzico di fortuna che serve sempre nella vita per cercare di risolvere certi problemi personali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E con Venere e Sole favorevoli, gia’ domenica dovrebbe essere accaduto qualcosa di importante! Questa e’ una settimana che regala qualche buona opportunita’, certo, ogni tanto ci sono dei ripensamenti. Cerca di innamorarti di persone raggiungibili perche’ a volte il tuo desiderio inconscio di vivere complicazioni e’ talmente ‘subdolo’ da spingerti a fare ricerche assurde in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Solitamente non perdi l’occasione di farti notare! Febbraio e’ stato un mese davvero crepuscolare o comunque, posso dirlo, abbastanza scuro, ma ora c’e’ una nuova luce in questo cielo. Certo, avere Giove e Saturno ancora in opposizione rivela la necessita’ di fare buon viso a cattivo gioco, specialmente se c’e’ qualche problema anche dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Devi fermarti un attimo! Il fatto che Marte sia contrario rivela proprio questa necessita’, di prenderti una pausa da tutto e ritrovare un po’ di tranquillita’. Cercare in qualche modo anche di evitare tensioni che possono nascere più facilmente in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovresti cambiare gruppo, riferimento: o magari tra fine Marzo e Aprile si porra’ una condizione di cambiamento per colpa o merito del destino. Dico merito perché tutte le trasformazioni che avverranno nel corso di quest’anno nasceranno con Giove e Saturno favorevoli e saranno da considerare valide!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con Venere favorevole, l’amore può essere abbastanza protetto! Ad esempio, se in questi giorni conosci una persona intrigante, interessante, forse sarà un rapporto part-time ma comunque valido anche per quanto riguarda il futuro. Marte non e’ piu’ opposto, e questo e’ un elemento in più per capire che stai rigenerando la tua vita, che ti senti anche meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Devi combattere con quest’opposizione di Marte che di per sé non é negativa ma può comportare certamente qualche fastidio al livello di stress, uno stress che aumenta soprattutto se in questo momento non fai quello che desideri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo periodo molti di voi stanno notando di essere indispensabili soprattutto nell’ambito del lavoro, nei rapporti con gli altri, però a fronte di questa dedizione totale che stai donando alle persone a cui sei interessato, non c’e’ un giusto ricambio. Le persone vicini a te hanno quello che vorresti avere per te, sia in amore che sul lavoro. L’aspetto economico e’ sempre da curare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai voglia di completare quella piccola-grande rivoluzione che e’ partita dagli inizi dell’anno! Bisogna dire che Giove e Saturno in transito nel tuo segno portano idee chiare, e quando dicevo che agli inizi di questo 2021 non c’era chiarezza nel fare le cose e molti di voi si sentivano un po’ spaesati, adesso le cose cambiano, per fortuna in modo favorevole, anche perche’ Marte e’ in aspetto buono!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Piano piano stai riacquistando una bella energia! Va detto che gli ultimi tre mesi non sono stati affatto facili, e anche per le coppie piu’ rodate, piu’ forti, sono state di grandi revisioni. Ora chi e’ solo se ne fa una ragione, chi ha trovato una persona da poco potrebbe essere piu’ disponibile. Ci saranno giornate veramente molto attive, come ad esempio venerdi grazie alla Luna nel segno

