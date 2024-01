Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 8 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ottimo l’aspetto di Venere per programmare eventi d’amore, ma devo anche anticipare un disagio alla fine del mese, penso che ci sia voglia di mettere in chiaro entro due settimane progetti e decisioni, dal 23 scatterà un ultimatum: “O si fa come dico io o arrivederci”. Intanto il giorno aiuta un recupero. Le storie nate quasi per gioco nel mese saranno portate avanti, mentre le coppie che hanno vissuto delle questioni un po’ particolari devono cercare di risolvere problemi. Si torna al lavoro con una buona dose di volontà.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La settimana si apre in maniera confusa: nell’aria c’è un po’ di agitazione che potrebbe estendersi anche alla giornata di domani. Sono ore da prendere con le pinze! Spesso spiego che l’agitazione arriva anche perché ci sono troppe cose da fare, e d’altronde sappiamo che l’opposizione di Giove di recente ha portato diversi dubbi, anche di tipo economico, in qualche caso legale. Non dare spazio a situazioni inutili, ci sarà bisogno di una consulenza per superare un problema. Non bisogna sottovalutare i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere in opposizione rende nervosi. È un pianeta che ha il potere di agitarti non poco. Gennaio è un mese di verifica per i sentimenti, qualcuno vedrà meno il partner, o c’è stata una piccola o grande crisi, qualche piccola incomprensione da sanare. Nella migliore delle ipotesi in coppia è calato un silenzio che alla lunga potrebbe pesare. Chi ha vissuto una separazione sta dando troppo spazio al lavoro e alle questioni pratiche, e tutto il resto finisce in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni valgono oro e varranno di più in questi giorni. Le storie importanti saranno confermate da una situazione: qualcuno dirà che è innamorato, farà promesse, altri penseranno a questo periodo in modo costruttivo. Inoltre, sono giornate davvero fertili per le coppie che possono avere un figlio. Ogni situazione della tua vita potrà fare un passo in avanti; un progetto andrà spinto e sostenuto entro la fine di gennaio. È un cielo valido per emozioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Più ci avviciniamo alla metà dell’anno e maggiori sono le prospettive. Qui abbiamo un cielo di recupero che riguarda l’amore e la professione, e allora saranno ancora più favoriti tutti quelli che negli ultimi due o tre mesi hanno già fatto sperimentazioni, si sono messi in gioco e si faranno notare in attesa di novità. Queste opportunità possono riguardare anche gli studenti e in generale gli esami, le prove da superare. Bene approfittare della fine di gennaio per ribadire una passione. Lo vedremo assieme.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vivi un periodo di tensioni. Sei quello che dirige gli altri e cerca di organizzare al meglio tutto, ma da qualche tempo sei stanco, ricordiamo che c’è stato un momento di calo che potrebbe essere stato di tipo fisico o lavorativo. Con queste stelle è necessaria una revisione totale della tua vita, qualche taglio netto è possibile; non preoccuparti, si può tamponare ogni falla. Ti sei reso conto che spesso ti trovi solo ad affrontare le cose, e potresti sentire ancora di più questo stato di incertezza, vista la recente confusione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Continua il transito di Venere a favore. Posso dire che vivi emozioni contrastanti, e questo capita perché nell’ambito del lavoro sta per iniziare un nuovo progetto, un diverso percorso. Questa situazione da una parte elettrizza ma dall’altra può spaventare. Bisogna guardare al positivo: rimane un buon cielo per le storie nate di recente. Chi si è sposato da poco potrebbe anche pensare a un figlio, a un trasferimento. Sono stelle invece conflittuali per le relazioni di lunga data dove non manca l’amore ma alcune questioni esterne al rapporto stanno diventando difficili da gestire e quindi provocano nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La settimana si apre in maniera interessante: bisogna solo ricordare che l’opposizione di Giove richiede molta attenzione nella gestione dei soldi. Chi deve affrontare una prova o superare un esame, potrà cercare di stare meglio e avrà tanta forza In più. La situazione riguardante gli amori e le amicizie sembra decisamente rilevante, ma c’è qualcosa che disturba. Una persona può raccontare cose private di te che non avresti voluto rivelare, potresti pensare di avere ricevuto un colpo basso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Inizia un periodo di forza. Ho spiegato che questo cielo cambia, permette anche di vivere situazioni di grande intensità con Venere nel segno. Per te è una mutazione in positivo, e probabilmente l’abbandono di percorsi non più percorribili sarà una prima vittoria. Per esempio, in amore, chi non ha ricevuto una risposta è un po’ deluso, ma ora è possibile fare nuovi incontri. Momento di forza per ribadire quanto sei forte nel lavoro, per iniziare nuovi progetti. C’è una fase di grande rivoluzione in questo tuo oroscopo. Tutto andrebbe gestito e deciso entro metà anno, entro fine maggio al massimo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La settimana si apre bene. Non escludo un ritorno di fiamma dopo il 23 quando Venere sarà nel segno. C’è chi deve ripartire da zero in amore, persino dopo una crisi, un cambiamento avvenuto di recente. Da ora le cose cambiano in meglio. Avere o ritrovare la determinazione giusta è decisivo, e tu puoi fare molto, visto che Saturno è attivo, in buon aspetto a Giove. Questo resta un periodo importante anche per i liberi professionisti, per chi ha un’attività commerciale, di famiglia; si possono accettare incarichi anche se resta una grande fatica. Lo sai che nulla è stato mai regalato nella vita, ma l’importante è arrivare al traguardo o quantomeno essere soddisfatti di se stessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Si inaugura una stagione di recupero per i sentimenti, e sono contento per i nati Acquario che hanno vissuto con dicembre pesante, bisognerebbe solo capire da che parte stare, dove andare, perché come al solito le idee sono tante, ma metterle in ordine diventa un problema. Tanto movimento, diversi contatti, chi ha un’attività commerciale entro maggio dovrà fare scelte decisive, e in amore ci vuole pazienza: le storie nate quasi per gioco riprenderanno quota, in fondo un amore libero, senza troppi vincoli, è proprio quello che ci vuole ora per chi vuole amare senza troppe indecisioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La settimana parte in maniera confusa. Attenzione specialmente ai rapporti con Pesci e Gemelli, più in generale i sentimenti andrebbero recuperati. Persino le coppie che si vogliono bene sono talmente prese da questioni di lavoro da sentirsi più lontane. È probabile che tu abbia già in mente qualcosa di nuovo sul lavoro, un cambiamento che funzionerà e magari stravolgerà la tua vita; le decisioni più importanti dovranno essere prese entro la fine di maggio. Mai come in questo periodo ti sei sentito pronto a tagliare i rami secchi, d’altronde Saturno nel segno porta una visione della vita molto spartana, o dentro o fuori, bando a tutte le ambiguità.

