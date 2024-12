Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 31 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Prosegue questa bella carica di energia dettata da stelle molto promettenti anche per questa giornata di San Silvestro. Ecco perché non è assolutamente il caso di chiudersi in casa. Meglio organizzare qualcosa di stuzzicante magari insieme al partner o agli amici più cari. Le stelle vi consigliano inoltre di chiudere in fretta tutte quelle questioni che avete in sospeso per iniziare il nuovo anno con meno pensieri e meno pressioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore sarebbe meglio tracciare oggi un bel bilancio insieme al vostro partner anche per capire come organizzare il nuovo anno e come risolvere tutti quei problemi che vi assillano da tanto tempo. Il giorno di San Silvestro dovrebbe essere celebrato facendovi circondare da persone che stimate e che vi vogliono bene. Con queste stelle, sarà sicuramente facile chiudere il 2024 in serenità e senza pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono ancora delle tensioni in amore che bisognerebbe smaltire. Anche in famiglia sono nate delle discussioni piuttosto antipatiche alle quali sarebbe meglio mettere fine al più presto. Il consiglio del giorno è quello di mettere da parte definitivamente ciò che non vi sta più bene o che non vi serve più. È inutile ancora trascinare in avanti delle situazioni che per voi sono state soltanto fonte di stress e di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Cancro dovrà prepararsi già da adesso ad un 2025 ricco di novità e di belle soddisfazioni. Oggi un’atmosfera romantica vi aiuterà a stare bene con gli altri e ad organizzare un Capodanno con i fiocchi soprattutto se avete accanto le persone giuste. Dovrete cercare di condividere questa festa con quelle persone che più vi aggradano evitando accuratamente i contatti con persone che per voi rappresentano una fonte di stress.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questa fase della vostra vita sarebbe meglio non trattenersi cercando di essere voi stessi senza filtri e senza veli. Cercate di mettere in mostra le vostre vere emozioni senza nasconderle. Se c’è qualche persona che vi piace o che vi intriga, magari adesso è arrivato il momento di rivelare i vostri sentimenti. Se c’è invece qualcuno che per voi è fonte di stress o di malumore, sarebbe il caso di metterlo alla porta anche per il vostro bene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’ultima serata dell’anno trascorrerà in armonia insieme alle persone più care che avete. Se ci sono ancora delle pendenze da sistemare nel lavoro, sarebbe meglio farlo con la massima urgenza evitando di trascinare avanti delle situazioni complicate magari accumulando troppo lavoro o troppe responsabilità. Cercate di fare solo quelle cose che vi rendono veramente felici e orgogliosi di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa ultima giornata dell’anno sarebbe meglio evitare di fare polemiche o discussioni con il partner per non rovinare l’atmosfera o per non concludere l’anno nel peggiore dei modi. Sul lavoro ci saranno da definire le vostre priorità per il 2025. Organizzare bene il lavoro vi aiuterà per iniziare il nuovo anno con un grande slancio ma anche con le idee chiare. Chi vuole cambiare lavoro o gruppo di lavoro, dovrà darsi da fare immediatamente senza perdere altro tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questa ultima giornata dell’anno non mancheranno la passione e la complicità soprattutto in ambito sentimentale. Se avete accanto la persona giusta, l’ultima notte dell’anno potrebbe rivelarsi davvero interessante e ricca di belle emozioni. Oggi ci saranno tutte le condizioni per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Chi sta lavorando su dei progetti interessanti, presto vedrà ottimi sviluppi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata del 31 dicembre si prospetta davvero armonica e propositiva soprattutto in amore per i nati sotto il segno del Sagittario. La serata sarà ideale per vivere un inizio di anno davvero divertente e rilassante insieme alle persone care. Sul lavoro sarebbe meglio, fin da adesso, elaborare delle strategie vincenti per rendere il 2025 un anno pieno di soddisfazioni ma anche di ottime entrate dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Queste festività si stanno rivelando molto utili per rafforzare alcuni legami ma anche per ritrovare parenti e amici che non vedevate da tempo. Le stelle prevedono per oggi degli incontri veramente speciali soprattutto per coloro che sono più giovani e intraprendenti. Il consiglio degli astri è quello di godersi il presente evitando di pensare a ciò che sarà o a ciò che è stato. Chi proviene da una separazione o da un fallimento nel lavoro, dovrà cercare di voltare pagina in fretta evitando di rimuginare sugli errori passati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Finalmente arriva una serata da incorniciare soprattutto per chi è in coppia e per i giovani acquari. Sul lavoro ci saranno tutti gli ingredienti per vivere appieno il 2025. Dovrete cercare di dare spazio nella vostra vita a nuove esperienze senza precludervi nulla. Per chi è più intraprendente, il 2025 potrebbe rivelarsi davvero l’anno della svolta. Chi studia o dovrà dare esami importanti, avrà la strada spianata da parte delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Preparatevi ad un Capodanno davvero ricco di belle emozioni in compagnia delle persone più care. La giornata di San Silvestro sarà anche quella giusta per esprimere gratitudine a quelle persone che da sempre vi stanno accanto e vi sostengono quotidianamente anche nei momenti meno esaltanti. Cercate di progettare il vostro 2025 che sarà un anno in cui, chi è ambizioso, potrà togliersi delle belle soddisfazioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.