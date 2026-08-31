Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 31 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 31 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi porta maggiore chiarezza in amore e vi aiuta a capire meglio ciò che provate davvero. Anche sul lavoro sarà importante fare ordine, stabilire le priorità e tenere sotto controllo le spese. Se state pensando a un investimento, meglio valutare ogni possibilità con calma senza lasciarvi guidare dalla fretta. Sul fronte del benessere, la tensione degli ultimi giorni inizia a diminuire: concedetevi tempo per recuperare le energie e non esagerate con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Prudenza è la parola d’ordine sul lavoro e nelle questioni economiche. Prima di accettare una proposta, valutate con attenzione i possibili vantaggi e lasciate da parte le spese non necessarie. In amore, la giornata può favorire un chiarimento dopo alcune incomprensioni: per le coppie è il momento giusto per ritrovare un dialogo più sereno. Chi è single, invece, sembra cercare soprattutto stabilità e persone capaci di offrire certezze. Il fisico richiede ritmi meno intensi: una pausa può aiutarvi a recuperare anche a livello mentale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Curiosità, entusiasmo e voglia di scoprire qualcosa di nuovo caratterizzano la giornata di oggi. Sul lavoro non mancheranno idee interessanti e intuizioni originali, ma sarà fondamentale organizzarsi bene per evitare di disperdere tempo ed energie. In amore torna il desiderio di vivere emozioni stimolanti e condividere esperienze con la persona amata. Per i single può essere una giornata favorevole agli incontri. Il movimento può aiutarvi a scaricare la tensione, purché l’attività fisica non sia troppo impegnativa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avete bisogno di ritrovare tranquillità e di proteggere il vostro equilibrio psicofisico. Se possibile, cercate di allontanarvi per qualche ora dal rumore e dalle situazioni che alimentano lo stress. Sul lavoro potrebbe arrivare un aiuto inatteso: una collaborazione o il sostegno di una persona fidata vi permetteranno di gestire più facilmente gli impegni. In amore, invece, non lasciate troppo spazio ai dubbi. Chi vi vuole bene sta cercando di darvi delle certezze: ascoltate le sue parole con maggiore fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La determinazione è uno dei vostri punti di forza in questa giornata. Avrete l’energia necessaria per presentare idee, avanzare proposte e portare avanti anche progetti ambiziosi. Sul lavoro, quindi, è il momento di farvi avanti. Il vostro fascino non passa inosservato nemmeno in amore, ma attenzione a non lasciare che la passione prenda il sopravvento sulle esigenze del partner. Le energie sono buone, anche se alla sera potreste avvertire un po’ di stanchezza: imparate a dosare meglio le forze.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È arrivato il momento di affrontare una questione pratica o una decisione che avete rimandato. La maggiore lucidità vi permetterà di superare finalmente le incertezze e scegliere con maggiore sicurezza. Sul lavoro, precisione e attenzione ai dettagli saranno dalla vostra parte, ma cercate di non essere troppo esigenti con chi collabora con voi. In amore potrebbero arrivare gesti affettuosi inaspettati, capaci di regalarvi una piacevole sorpresa. Anche il fisico risponde bene e vi permette di recuperare rapidamente le energie.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il dialogo torna protagonista nei rapporti sentimentali. Parlare apertamente di ciò che pensate e provate vi aiuterà a rafforzare l’intesa con il partner e a superare eventuali incomprensioni. Buone prospettive anche sul lavoro, dove potrebbero nascere collaborazioni e accordi interessanti. Lavorare insieme agli altri sarà più semplice e potrebbe portarvi verso risultati importanti. Per il benessere, cercate soprattutto equilibrio: ridurre lo stress e ritagliarvi qualche momento di tranquillità avrà effetti positivi anche sul fisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sul lavoro sarà meglio mantenere un profilo discreto e lasciare che siano i risultati a parlare per voi. Non avete bisogno di spiegare ogni mossa: la concretezza sarà la vostra migliore alleata. In amore cresce la passione e le emozioni diventano più intense, ma fate attenzione alla gelosia e alla tendenza a voler controllare ogni situazione. Il benessere richiede invece di tenere sotto controllo la tensione nervosa. Dormire regolarmente e concedersi un adeguato riposo vi aiuterà a recuperare lucidità e concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di cambiare e di guardare al futuro torna a farsi sentire con forza. Potreste iniziare a progettare un viaggio, un nuovo percorso personale o un’iniziativa che da tempo avete in mente. Nel lavoro sentite il bisogno di maggiore libertà: chiedere più autonomia potrebbe permettervi di sviluppare idee interessanti. In amore, però, non dimenticate chi vi sta accanto. La vostra indipendenza è importante, ma anche le persone che vi dimostrano affetto meritano attenzione. Ottima la vitalità, da sfruttare soprattutto all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concretezza torna al centro della vostra giornata. Sul lavoro potrete raccogliere i frutti degli sforzi compiuti negli ultimi tempi, mentre sul piano economico la stabilità rimane una delle vostre principali priorità. In amore, la vostra affidabilità rappresenta un punto di forza: la presenza costante e rassicurante può consolidare il rapporto di coppia. Per chi è single, invece, sarà più facile conquistare la fiducia di una persona mostrando sincerità e coerenza. Buona anche la forma fisica, con energie sufficienti per affrontare gli impegni senza particolari difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le intuizioni non mancano e potrebbero suggerirvi soluzioni originali anche in ambito professionale. Le vostre idee possono aprire nuove strade, soprattutto se riuscirete a coinvolgere persone capaci di comprendere e sostenere la vostra visione. In amore cercate leggerezza, complicità e momenti piacevoli, ma senza rinunciare ai vostri spazi personali. Chi vi sta vicino dovrà rispettare il vostro bisogno di indipendenza. Per il benessere, attenzione al sovraccarico mentale: troppe preoccupazioni tutte insieme rischiano di aumentare il nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuito sarà particolarmente forte e potrà aiutarvi a distinguere ciò che vale davvero da situazioni che rischiano invece di rivelarsi poco concrete. Ascoltate le vostre sensazioni, soprattutto quando dovete prendere una decisione importante. Sul lavoro sarà necessario mantenere alta l’attenzione per evitare dimenticanze o piccoli errori, mentre il confronto con i colleghi potrà rivelarsi prezioso. In amore, la vostra sensibilità favorisce momenti intensi e romantici. Per stare bene, cercate di coltivare la serenità e di dedicare più spazio alle vostre esigenze emotive.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.