Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 26 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 26 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’energia non vi manca, ma andrebbe dosata meglio per evitare tensioni inutili sul lavoro. Alcune situazioni richiedono pazienza più che forza, soprattutto nei rapporti con colleghi o superiori. In amore cresce il desiderio di chiarezza: se qualcosa vi pesa è il momento giusto per parlarne senza alzare i toni. Dal punto di vista fisico conviene rallentare un po’ e ascoltare i segnali del corpo, soprattutto se vi sentite affaticati.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore occupa uno spazio importante e chiede stabilità: chi è in coppia sente il bisogno di basi più solide, mentre chi è solo potrebbe rivalutare una persona del passato. Sul lavoro serve concretezza, qualità che non vi manca, ma attenzione a non intestardirvi su una sola soluzione. La salute è in ripresa, anche se sarebbe utile curare meglio alimentazione e ritmi quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nel lavoro le idee sono tante e la mente corre veloce, ma non tutto può essere fatto nello stesso momento. Una scelta mirata vi permetterà di ottenere risultati migliori. In amore c’è voglia di leggerezza e dialogo, ma evitate ambiguità che potrebbero creare malintesi. A livello fisico lo stress mentale va tenuto sotto controllo, magari ritagliandovi momenti di pausa reale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le questioni emotive sono centrali e vi rendono più sensibili del solito. In amore emerge il bisogno di sentirvi protetti e compresi; chi vi è accanto deve dimostrare affidabilità. Sul lavoro alcune responsabilità pesano, ma vi aiutano anche a crescere e a rafforzare la vostra posizione. La salute migliora se riuscite a liberarvi di tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro vi chiede presenza e determinazione: siete osservati e ciò che fate ora può avere conseguenze importanti. In amore cresce il desiderio di essere apprezzati, ma evitate di pretendere troppo senza dare spazio all’altro. La vitalità è buona, anche se sarebbe opportuno non esagerare con ritmi troppo intensi che alla lunga potrebbero stancarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La salute e il benessere personale diventano una priorità, spingendovi a rimettere ordine nelle abitudini quotidiane. Nel lavoro la precisione è un vantaggio, ma non lasciate che il perfezionismo rallenti le decisioni. In amore servono gesti concreti più che parole: piccoli segnali possono rafforzare molto un legame.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore torna il desiderio di equilibrio e serenità, anche se alcune dinamiche vanno chiarite una volta per tutte. Sul lavoro si aprono confronti utili, purché affrontati con diplomazia e senza rimandare troppo. Dal punto di vista fisico è importante ritrovare armonia, magari dedicandovi ad attività che aiutano a rilassare mente e corpo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le questioni professionali richiedono sangue freddo e strategia: non tutto va detto subito e non tutti meritano di conoscere i vostri piani. In amore le emozioni sono intense e profonde, ma attenzione alla gelosia o a pensieri troppo radicali. La salute è discreta, anche se un po’ di riposo in più vi aiuterebbe a recuperare energia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di libertà si fa sentire, soprattutto in amore, dove sentite il bisogno di spazi personali senza rinunciare alla complicità. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, ma serve costanza per trasformarli in risultati concreti. Dal punto di vista fisico il movimento vi aiuta a scaricare tensioni e a ritrovare buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro rimane centrale e richiede impegno, ma i sacrifici fatti iniziano a mostrare effetti tangibili. In amore siete più riflessivi del solito: c’è bisogno di sicurezza, ma anche di maggiore apertura emotiva. La salute è buona, purché non trascuriate il riposo e impariate a delegare quando possibile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le relazioni sono al centro dell’attenzione e vi spingono a rivedere alcuni equilibri, soprattutto in amore. Sul lavoro le idee innovative sono un punto di forza, ma serve qualcuno che vi segua passo dopo passo. A livello fisico fate attenzione ai cali di energia improvvisi, segnale che state chiedendo troppo a voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore vi coinvolge profondamente e vi rende più romantici, ma è importante non idealizzare troppo chi avete davanti. Sul lavoro l’intuizione vi guida bene, a patto che sia supportata da un minimo di concretezza. La salute beneficia di momenti di tranquillità e di un maggiore contatto con ciò che vi fa stare bene emotivamente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.