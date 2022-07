Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 25 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani la Luna sarà favorevole fino al pomeriggio, Mercurio e Giove favorevoli: nessuno riuscirà a fermarvi! Le vostre idee vincenti non vi mancano e nemmeno la voglia di riscatto. Dovrete solo fare attenzione in amore. Sono a rischio quelle coppie in cui prevale la competizione rispetto alla condivisione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani pomeriggio la Luna sarà in aspetto favorevole e vi restituirà una bella carica di energia e vitalità. Sul fronte lavorativo potrete portare avanti i cambiamenti in corso. Già nelle ultime settimane qualche novità c’è stata, forse si è conclusa una collaborazione. Gli imprenditori dovrebbero diversificare gli interessi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani mattina Luna sarà ancora nel vostro segno poi vi saluterà per trasferirsi in Cancro. In questi giorni non vi manca la creatività e nemmeno la voglia di recuperare il tempo perduto rincorrendo troppi progetti insieme. Ora dovete concentrarvi su un unico obiettivo e portarlo avanti. Con un cielo del genere avrete buone chance di successo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Da domani dovreste cercare di lasciare una porta aperta per l’amore. Con Venere nel segno sarà possibile fare un incontro inaspettato. Mai come ora che state attraversando un periodo molto delicato, di grande cambiamento accompagnato da molta paura per mancanza di riferimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani, fino al pomeriggio, la Luna sarà ancora favorevole, Mercurio sempre nel segno: potreste vivere un incontro piacevole. Tutte le storie che nasceranno in questo periodo saranno sostenute da un cielo di Agosto molto interessante. Con stelle del genere chi ha avuto qualche problema troverà soluzioni per superarli con facilità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Domani pomeriggio ritroverete il buonumore che vi è mancato negli ultimi giorni. Cresce la voglia di raggiungere traguardi ambiziosi e se qualcuno proverà a bloccarvi, sarete determinati ad allontanarli. In amore dovete adoperarvi per colmare il distacco creatosi negli ultimi tempi con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani serve ancora molta cautela in amore. Questo cielo è piuttosto complicato per le vicende sentimentali. Se ci sono tensioni nella coppia, sarebbe il caso di risolverle al più presto. Nei casi gravi il rischio è quello di arrivare addirittura alla separazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domani dal pomeriggio in poi la Luna sarà in ottimo aspetto. Ottimo momento per l’amore. L’unico problema potrebbero averlo gli Scorpione più diffidenti, specie a inizio relazione, che rischiano di diventare troppo polemici. Nei prossimi giorni potrete rientrare di qualche spesa fatta per la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani pomeriggio potrete finalmente recuperare dopo un lungo ed estenuante fine settimana. Potete riprendere in mano i vostri progetti riguardo al prossimo anno. Se in amore ci sono problemi forse dipende dal fatto che in questo momento avete la testa altrove.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani l’amore sarà presente anche se un pochino freddo e pensieroso. Avete diritto a un po’ di tranquillità nel lavoro. I nuovi progetti partono anche se con qualche piccolo dubbio che sarà risolto strada facendo. Tenete duro e i vostri sforzi saranno ripagati entro pochi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani mattina la Luna sarà ancora favorevole. Nel pomeriggio si sposterà in Cancro. Saturno ancora nel segno vi invita a sbloccare la vostra creatività. Nelle prossime settimane arriveranno nuove opportunità di lavoro con persone nuove, ambienti diversi dal passato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani mattina potreste svegliarvi ancora un po’ malinconici e pensierosi. Dal pomeriggio ritrovate il buonumore. Dovreste provare a circondarvi di persone positive, più solari e smettere di fare confronti tra le storie del passato e quella attuale.

