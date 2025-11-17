Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 17 novembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 novembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questi giorni molte persone sembrano ancora stanche, come se il weekend avesse lasciato pensieri irrisolti o qualche tensione. La giornata tende a migliorare verso sera, quando si recupera un po’ di serenità. Resta comunque la necessità di chiarire situazioni rimaste sospese: è importante esprimere il proprio punto di vista con calma, scegliendo bene parole e tempi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le prossime 48 ore sono buone per decisioni, iniziative e comunicazioni importanti. Da metà settimana, infatti, potrebbero aumentare agitazione e incomprensioni. Sul piano affettivo ci può essere qualche lentezza, ma nella vita pratica si nota un buon movimento: contatti, accordi e organizzazione migliorano, anche se la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Serve impegno in più, soprattutto nel dialogo con chi non è molto disposto ad ascoltare. È un buon momento per affrontare ciò che è rimasto in sospeso, evitando discussioni che potrebbero peggiorare i rapporti. Inoltre, c’è una certa tensione interiore che può rendere più nervosi: meglio rimandare scontri diretti e concentrarsi su ciò che fa stare bene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata può iniziare con poca energia, ma il periodo favorisce comunque una buona ripresa. Da mercoledì si può contare su un miglioramento generale, utile per portare avanti progetti personali e professionali. Se nelle prossime ore dovessero emergere momenti di malinconia o stanchezza, è solo una fase temporanea: la settimana promette un recupero graduale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La settimana parte con una buona spinta sul lavoro: possono arrivare notizie, conferme o piccole opportunità da valutare con attenzione. In amore, invece, ci può essere qualche insoddisfazione o desiderio non pienamente ricambiato. È importante evitare situazioni confuse o rapporti poco chiari, che potrebbero togliere energia anziché darla.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È un momento che richiede calma e riflessione. La stanchezza si fa sentire e anche un recente cambiamento potrebbe aver lasciato un po’ di disequilibrio. Meglio non forzare le cose: servono tempi più lunghi per ritrovare il ritmo giusto e per programmare scelte concrete, che saranno più chiare nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La settimana si apre con buone possibilità, ma resta da risolvere qualche questione pratica, contrattuale o burocratica. Serve attenzione ai dettagli. Sul piano emotivo e affettivo, invece, il periodo può portare riscontri positivi: chi ha un legame importante o una persona nel cuore può fare un passo avanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo periodo aiuta a superare blocchi e a credere di più nelle proprie capacità. È una fase utile per agire e costruire qualcosa di concreto per il futuro. Attenzione però ai toni: comunicare con modi troppo duri potrebbe generare reazioni indesiderate. Meglio restare determinati ma equilibrati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cresce la passione per ciò che si fa, nel lavoro come nella vita personale. Nei prossimi giorni il clima potrebbe diventare ancora più stimolante, offrendo occasioni interessanti. Il percorso intrapreso può portare buoni risultati entro la fine dell’anno: è importante continuare a credere nelle proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Rimane un po’ di tensione legata alle giornate precedenti, forse per impegni pesanti o cambi di programma. Nel pomeriggio però si recupera maggiore sicurezza, soprattutto nei rapporti familiari e sentimentali. Nei prossimi giorni possono arrivare conferme e opportunità: meglio farsi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Possono emergere tensioni nei rapporti con gli altri. Alcune persone hanno capito di aver dato troppo senza ricevere abbastanza, e ora tendono a chiudersi un po’. Meglio curare la comunicazione: nei prossimi giorni sarà importante usare parole chiare, senza esagerare nei toni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La settimana offre occasioni per aprirsi, avvicinare nuove persone e vivere relazioni più autentiche. C’è un forte bisogno di sentirsi apprezzati, soprattutto da chi conta davvero. Chi lavora in modo creativo o indipendente può ricevere buoni riscontri. È un buon momento per guardare avanti con coraggio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.