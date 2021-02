Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: lunedì 15 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Credo che in questi giorni tu senta veramente una grande energia, e poi se questa forza é comprovata anche dai fatti, puoi andare avanti senza timore! Sul lavoro nasce qualcosa, stai per ricevere un nuovo incarico. Si può dire che sei molto più energico di qualche tempo fa ma diciamo che le stelle vanno verificate, come ricordo spesso! In ogni modo, credo che entro poche settimane molti di voi verificheranno novità!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi semplicemente dimenticare le prime due settimane di questo mese! Ci sono novità che possono riguardare anche il lavoro, però tutti i progetti e gli accordi che nascono in questo periodo porteranno qualcosa di più. Quindi, non si parte subito al meglio, anzi sarà il caso di fare accurate modifiche. Qual’é la situazione che mi preoccupa? Quella sentimentale! Forse ci sono troppi problemi di lavoro ai quali dare la precedenza, oppure é proprio dal punto di vista amoroso che c’é qualcosa che non va!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi contare su questo periodo e anche sui prossimi mesi! E’ dall’11 del mese che c’é una bella concentrazione di pianeti: avevo già preannunciato che da quel giorno in poi ci sarebbero stati dei cambiamenti. Lo abbiamo visto anche nel nostro paese; in Italia, infatti, c’é stata una trasformazione che riguarda la guida del paese

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ogni tanto ti trovi a dover fare i conti con il tuo malessere o con qualche situazione poco chiara. E cosi, per colpa della quadratura della Luna, anche questa giornata potrebbe provocare delle differenze, delle dissonanze: ci sono tensioni che andranno tenute sotto controllo. Quello che ti chiedo é di non tornare al passato, cosa che spesso fanno le persone del tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi far fronte ancora a molte opposizioni planetarie! Non sono pochi quelli che hanno dichiarato di non voler più fare parte di un accordo, che desiderano fare cose nuove, che vogliono escludersi da certe situazioni che non sono più concrete. Alcune decisioni sono state subite, però é chiaro che questo é un periodo di cambiamenti, di cui ho parlato e di cui ho scritto sul mio libro del 2021.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non ci sono problemi per quanto riguarda l’immediato futuro, nel senso che anche se ci sono state serie problematiche, si potranno superare. C’é una grande capacità di prelevare dal passato tutto quello che c’é stato di buono, nonostante sia stato un periodo complesso per molti. Analizzare le cose migliori e far ripartire al meglio la tua vita, non sara’ cosi complicato!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

In questo momento puoi contare su buoni pianeti! Ad esempio, abbiamo Giove e Saturno molto attivi. Quindi, può arrivare una riconferma, un’opportunità. Credo proprio che in questi giorni tutti sentano la necessità di fare cose importanti; se avete il mio libro del 2021 sapete che avevo segnato la data attorno al 10 di Febbraio come di grande importanza, 11 e 12 ancora di più!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Devi riuscire a mantenere la calma, e questa non é cosa da poco. Tra l’altro posso dire che fino a mercoledì ci sono piccole tensioni controllare. Non credo che ci sia per forza una grave crisi, magari in questo periodo te la prendi un pò per tutto, sei nervoso, e quindi possono nascere delle dispute. Attenzione ai soldi!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non devi dimenticare la tua natura esplosiva, dinamica! Giove, che governa il tuo segno, in astrologia rappresenta l’ottimismo. E quindi, questa situazione astrologica può portare entusiasmo. L’amore di solito regala una grande grinta che potra’ essere un punto di riferimento anche per il tuo futuro. Questo mese di Febbraio sarà molto importante per tutti quelli che cercano un amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se hai un’attività in proprio oppure da dipendente, puoi fare delle proposte ma non sei tu ad agire direttamente, anzi devi restare in attesa di risposte. Tuttavia, sei pronto a modificare alcuni percorsi. C’é da dire che l’amore é rimasto un pò fermo al palo, questo anche per colpa delle troppe distrazioni e delle problematiche che stanno riguardando la tua vita professionale e non solo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Eccoti alle prese con le verifiche per quanto riguarda questa forte concentrazione di pianeti che ormai dal giorno 10 coinvolge il tuo segno. Ora sono cambiate tante cose, anche a livello sociale, ed é inevitabile che questa situazione astrologica porti delle modifiche o comunque dei cambiamenti anche all’interno di questo segno: siete tutti al centro di queste novità! Bisogna cambiare alcune questioni importanti, possono cambiare dei riferimenti, e in questo periodo vuoi fare cose in più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



In attesa di queste stelle cosi valide, basta solo ricordare che da giovedi il Sole entra nel tuo segno e quindi in qualche modo la seconda parte del mese riesce a dare certe spiegazioni. Cerca di essere sempre molto ottimista: questo resta un momento molto importante per farsi una ragione riguardo ad eventuali separazioni vissute nel recente passato.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!