Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 17 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sono giornate importanti, anche se è noto che per il tuo segno zodiacale non c’è un attimo di tregua; riempi la tua vita di tante cose da fare e questo ti è indispensabile per stare bene, guai a stare fermi! Proprio per questo tuo modo di fare puoi anche occuparti di troppe cose, con il rischio di metterti in situazioni imbarazzanti oppure di riempire la tua vita di impegni non sempre facili da gestire. I programmi e i progetti che nascono e partono in questo periodo daranno soddisfazioni, in particolare a coloro che lavorano a contatto con il pubblico o in proprio. Intanto, questo è un fine settimana importante, già da oggi si sente questa bella energia che torna a essere evidente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giusto contare sulle proprie energie, ma anche tu che appartieni a un segno zodiacale forte ogni tanto hai bisogno di una ricarica. Non sono pochi i nati Toro che già si sono liberati di un peso o che a breve faranno un discorso importante a una persona che fa orecchie da mercante a certe richieste. Puoi ottenere un grande risultato ma ci sarà bisogno di organizzarti al meglio; spese possibili per un’abitazione, un trasferimento in qualche caso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è una giornata interessante, ogni tanto fai bene a farti scivolare le cose addosso, perché ho spiegato proprio di recente che ci sono dubbi per il lavoro, per un contratto, anche per un accordo, e poi ci sono anche delle situazioni d’amore che vanno in qualche modo recuperate o protette. Questo fine settimana aiuta a vivere meglio e regala qualche emozione in più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono molto pensierosi in questo momento. Il rischio di arrivare a una discussione è alto, e qui metto in guardia anche quelli che hanno avuto problemi seri in amore, perché la dissonanza Giove e Venere, dal 20 in poi, può rappresentare in qualche caso anche il desiderio di stare un pochino di più da soli.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo fine settimana nasce con la perplessità di cosa fare e dove andare; il Leone ora cerca di potenziare la vita sentimentale e ha bisogno di conferme, poiché di recente ci sono state discussioni a volte un po’ pesanti e in certi casi che hanno portato addirittura a una rottura. Per quanto riguarda la professione è normale che ci sia bisogno di qualcuno che conforti e aiuti a superare qualche ostacolo, oggi non c’è tutta questa grande vitalità in amore, però posso dire che la giornata di domenica sarà un pochino più interessante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sta tornando un po’ di serenità, questa è la cosa importante. Possibile che tu debba affrontare cambiamenti che riguardano il lavoro, un contratto, il tuo ruolo, oppure che, offeso dall’ingratitudine di alcuni, tu debba per forza di cose far sentire il tuo peso in una trattativa. Cambiamenti per ora solamente accennati ma che avranno un peso maggiore tra marzo e maggio. Prenditi qualche giorno di relax e di riflessione; per fortuna sta passando una certa agitazione interiore, e grazie a una buona sicurezza ritrovata, qualsiasi tipo di discussione o conversazione tu debba affrontare alla fine sarai vincente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Riuscire a mantenere la tranquillità in questo periodo è difficile perché soprattutto in famiglia e nelle relazioni con i parenti ci sono sempre troppe cose da dire e rimarcare. Nel fine settimana, tra sabato e domenica, ci sarà un buon recupero; le coppie che già a dicembre hanno vissuto un momento di tensione dovranno evitare complicazioni altrimenti si rischia di discutere nel corso delle prossime tre o quattro settimane.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata particolare, non tutto è semplice come sembra. Stelle che potrebbero portare anche una piccola indecisione, un ripensamento.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa giornata di venerdì mi sembra agitata da una certa scontentezza, e il consiglio che devo darti è di prendere le cose con calma, soprattutto in amore di non rivangare qualche tensione che probabilmente c’è stata tra fine gennaio e inizi di febbraio. È bene chiarire che se ora ci sono dei problemi e dei rallentamenti non è colpa tua, in ogni modo conviene essere cauti; serata un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei tra i vincitori del periodo! Poi pensiamo che da maggio avremo Saturno e Giove favorevoli, in particolare Saturno sarà attivo da marzo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Resti tra i segni più forti del momento, abbiamo Giove e Venere in aspetto interessante, Marte a favore. Difficile che un Acquario si lasci fermare, ma attenzione a non agire di impeto! È quasi doveroso dare un consiglio, non parlare troppo e non esporti a critiche. Anche se ti piace a volte provocare le persone che nascondono verità nascoste, fare il bastian contrario, mettere in imbarazzo chi la pensa diversamente da te, un po’ di cautela è necessaria. In questo fine settimana avrai modo di mettere in chiaro tante cose; bello questo cielo per chi vuole innamorarsi, conquiste di lavoro e occasioni da cogliere al volo e da definire entro gli inizi di maggio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La data di partenza per una revisione totale è il 7 marzo 2023; non è proprio in quel giorno che si risolveranno tutti i problemi della tua vita, però da quel giorno partirà il nuovo transito di Saturno nel segno che ti accompagnerà per molti mesi. Un pianeta che inizia a dettare regole, credo che la grande confusione dei nati sia avvenuta nel corso degli ultimi mesi proprio perché ci sono state perplessità di lavoro; anche chi ha sviluppato programmi e progetti importanti si è sentito messo a margine e avrebbe desiderato un ruolo migliore. Conta il fatto che bisogna ritrovare un buon equilibrio e questo fine settimana aiuta decisamente allo scopo

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.