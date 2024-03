Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 19 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nella sfera sentimentale la situazione non è così malvagia, anzi con i nati sotto il segno della Bilancia e del Capricorno potrebbe nascere una bella sintonia. C’è un’agitazione positiva in ambito professionale con Saturno che è dalla vostra parte!

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore prestate attenzione perché la Luna è opposta, meglio aspettare un po’. Per quanto riguarda il lavoro, chi è alla ricerca di un’indipendenza deve fare i conti con il passato. Ora.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ora siete in grado di risolvere una volta per tutte un problema che vi tiene in pensiero da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare una soluzione: riuscirete a rialzarvi dopo i no. I tanti no ricevuti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il periodo che state attraversando promette grandi cose con la Luna che è dalla vostra parte: novità all’orizzonte nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti sono con voi e le occasioni non mancheranno: forza, il periodo è ottimo!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore bisogna evitare i conflitti, cercate di trovare delle soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, non potrete isolarvi: dovrete lottare per quello che desiderate veramente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È arrivato il momento di affrontare delle discussioni, attenzione perché quelle di mercoledì e giovedì saranno giornate importanti e pesanti. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai problemi da risolvere: ma non avrete problemi, sapete bene come gestire tutto con calma e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Buone notizie in amore: la Luna non è contraria e sarete ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro, i più fortunati riceveranno una bella e inaspettata chiamata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore c’è ancora un po’ di agitazione: dovrete cercare di non desiderare due persone contemporaneamente, lasciatevi alle spalle un rapporto ossessivo, malato. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione ai soldi: Giove è con voi, guardatevi attorno e datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Potrà trovare una soluzione soprattutto perché la Luna, che è nel segno, aiuterà e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata promette grandi cose: le idee non vi mancano di certo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore questa giornata promette grandi cose, tra l’altro la Luna dal 25 marzo sarà dalla vostra parte e tutto migliorerà. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore non avete dei punti stabili, delle ancore. C’è un po’ di incertezza di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle tensioni e alle preoccupazioni: tutto si risolverà, ma serve calma e tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nelle prossime ore dovete solo lasciarvi andare all’amore e alle belle emozioni, soprattutto se c’è una persona che vi interessa veramente. Per quanto riguarda il lavoro questo è un periodo di grandi cambiamenti: non pensate al passato, dovete andare avanti con coraggio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.