Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 10 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è nel tuo segno e Venere è tua amica, ma oggi è una giornata un po’ sottotono per colpa dell’umore. Sul lavoro vale la pena impegnarsi nelle collaborazioni. In serata avrai qualche piccolo fastidio allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stai vivendo una situazione un po’ complessa. Alcuni progetti sono saltati, ma sul lavoro molto presto arriveranno delle buone notizie. Ultimamente sei sempre troppo stanco, cerca di trovare un momento di benessere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è la giornata giusta per recuperare un po’ di energia. Sul lavoro inizia a pensare cosa fare nei prossimi mesi, ma resta sempre con i piedi per terra e non puntare a cose irraggiungibili. Dovresti fare un po’ di attività fisica, ultimamente sei fuori forma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi potrebbe esserci qualche conflitto da risolvere e hai la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che vorresti. Sul lavoro non avere paura di fare delle proposte, già da domani alcune cose potrebbero cambiare in positivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei molto forte oggi. Sul lavoro non chiudere delle collaborazioni per futili motivi, anzi oggi è giornata favorevole per fare dei nuovi accordi. Buone notizie per la tua salute, stai recuperando energie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi è una giornata favorevole all’amore e hai più voglia di fare. Sul lavoro potrai risolvere dei piccoli problemi, ma non esagerare con le prese di posizione nette. A fine giornata sarai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Anche oggi è una giornata sottotono. La tua vita sentimentale al momento è molto burrascosa. Sul lavoro sei aperto a valutare delle nuove offerte e stai seriamente pensando di cambiare strada. Fisicamente ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non sottovalutare le proposte che arrivano in questo momento. Sul lavoro hai bisogno di recuperare soldi dopo un periodo di spese impreviste.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’amore può arrivare all’improvviso. Oggi potresti trovarti inaspettatamente in mezzo a nuovi ambienti. Sul lavoro non stai affrontando un periodo proprio rilassante. La salute va bene, stai avendo un buon recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se hai avuto qualche piccolo diverbio con il tuo partner, oggi potrai recuperare. Sul lavoro qualcosa sembra non andare per il verso giusto e ci sono sono alcuni ritardi. Non agitarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi sembri essere meno agitato in amore, ma eviterei le tensioni di troppo in amore. Sul lavoro attenzione alle polemiche di troppo. Cerca di riposare, sei davvero stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Marte è in opposizione ed oggi ci sarà un pò agitazione nell’aria. Sul lavoro, gli altri farebbero meglio a darti ragione, ma attenzione sei molto teso e dovresti cercare di rilassarti un po’.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.