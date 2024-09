Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 26 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La tensione non manca anche se in questa fase della vostra vita le preoccupazioni lasceranno spazio ai nuovi progetti. Le critiche non mancheranno, spesso però la vostra ironia può essere tagliente e non viene colta da tutti. Pertanto, suggerisce Paolo Fox, fareste meglio a usare meglio le parole per evitare malintesi. Se dovete dire qualcosa di importante o criticare qualcuno, sarebbe meglio aspettare la giornata di venerdì.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È un cielo che porta grandi novità soprattutto a livello professionale, aprendo le porte a nuovi accordi, ad un cambio di fornitori per chi gestisce un’attività commerciale, oppure a nuove indicazioni che le stelle offrono in modo generoso in questo periodo. In amore qualcosa non sta funzionando per il verso giusto. Forse avete la testa impegnata altrove e per questa ragione state dedicando meno tempo alla persona amata. Oppure un sentimento sta diventando un limite per voi perché non riuscite a coniugare bene lavoro e affetti. Il rischio è quello di entrare facilmente in collisione con la persona amata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il nemico numero uno è la monotonia, non dovete pensare che questo accada per errori commessi o per colpa di qualcuno, la realtà è che stanno venendo meno gli stimoli. Giove illumina la vostra vita e prima o poi vi indicherà il nuovo sentiero da percorrere, ma nel frattempo dovrete essere voi a cercare di capire da che parte volete andare e cosa volete fare in futuro. In amore ci sono ancora delle perplessità da risolvere. Dovreste riflettere su ciò che è accaduto ad agosto e prendere le giuste decisioni: cambiare o rimanere con l’attuale partner?

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna tocca il vostro segno e cambia radicalmente alcune prospettive per voi del Cancro. Questa fine di settembre porterà dei cambiamenti che potrebbero essere anche radicali. Venere attiva nel segno, vi aiuta a fare delle scelte importanti che possono riguardare sia l’amore che il lavoro. Adesso avete la testa più lucida rispetto a qualche settimana fa e avete meno paura dei cambiamenti. E questo sarà un vantaggio non di poco conto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il fatto di avere stelle importanti vi aiuta, ma se ci mettete anche un po’ di fantasia potrete ottenere qualcosa in più. In questo momento state scegliendo di puntare di più sul lavoro che sull’amore. Forse c’è qualcosa che non va o forse siete talmente immersi nelle vostre questioni di carattere professionale, che non avete tempo per realizzare quello che desiderate. In ogni caso, sarebbe sempre meglio cercare di comprendere insieme al partner cosa non sta funzionando e trovare le adeguate contromisure senza fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È tempo di introdurre novità nella vostra vita. Quando decidete di mettervi in testa una cosa, difficilmente sbagliate valutazione, perché riuscite sempre a ponderare bene i pro e i contro di ogni decisione. Se avete deciso di intraprendere una nuova strada dovrete tenere in considerazione la dissonanza di Giove che vi invita a non fare scelte azzardate a livello finanziario. Meglio cercare di gestire ciò che avete senza provare a fare il classico passo più lungo della gamba. Le giornate di domenica e lunedì saranno piuttosto positive per voi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il Sole nel segno e Mercurio in aspetto positivo rappresentano per voi delle congiunture astrologiche molto positive soprattutto sul piano relazionale. È vero che ci sono state persone che hanno cercato di remarvi contro, ma le stelle vi consigliano di non vendicarvi. Molto meglio far finta di nulla e tirare dritti per la vostra strada. Questo cielo vi rimette in pista, ma attenti all’opposizione di Marte che potrebbe portare qualche problema fisico. Rinasce in voi la voglia di famiglia e il desiderio di ritrovare il focolare domestico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le intuizioni sono il vostro punto di forza in questa fase della vostra vita. I sogni premonitori per voi hanno sempre un valore importante perché spesso corrispondono alla realtà. In amore servirà chiarezza nel weekend anche per mettere da parte i recenti dissidi nati con il partner. Ricordatevi che nel 2025 avrete Giove dalla vostra parte e questo favorirà la nascita di nuovi progetti lavorativi o potrebbe aprirvi nuovi scenari. Non accetterete più di essere sottoposti ad imposizioni, perché adesso avete più coraggio e siete più sicuri dei vostri mezzi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sono in arrivo giornate interessanti per recuperare ottimismo. La vostra vita vi porta improvvisamente a gestire situazioni diverse rispetto al passato, in cui vi sentirete maggiormente a vostro agio. Adesso le certezze sono maggiori anche in amore rispetto ad agosto e questo vi permetterà di vivere l’amore in maniera più coinvolgente e spensierata sia nelle giovani coppie che nelle coppie di lunga durata. Se qualcuno prova a tirarvi dentro qualche polemica, cercate di fare spallucce tirando dritti per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La luna opposta non vi rende sereni, ma dal 17 riuscite a controllare meglio le vostre emozioni sia in ambito lavorativo che nel contesto familiare. Entro la fine di ottobre potrebbero arrivare anche ottime soluzioni ad alcuni problemi che vi affliggono da molto tempo. Se un sentimento è rimasto dimenticato o nascosto per lungo tempo, adesso è giunto il momento di rivelare le vostre vere intenzioni e di non nascondervi più. Magari questa vostra intraprendenza potrebbe essere premiata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giove in ottimo aspetto rappresenta un vantaggio, ma questo fine settimana porterà qualche piccolo grattacapo da sistemare. Magari c’è un conto da regolare o soldi da spendere a causa di qualche contrattempo indigesto. Cercate di gestire bene il vostro denaro, anche se è proprio nel caos e nelle situazioni complicate che riuscite a trovare gli stimoli migliori. Il vostro disordine ordinato non sempre è facile da comprendere per gli altri, ma per voi rappresenta una risorsa fondamentale per migliorarvi. Domenica 29 sarà la giornata giusta per parlare d’amore, attenti ai provocatori e a coloro che provano invidia nei vostri confronti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È arrivata la condizione esatta, anche dal punto di vista astrologico, per vivere i problemi in modo diverso rispetto a qualche settimana fa. Chi per tanto tempo ha pensato di chiudere una storia, adesso potrebbe tornare sui propri passi e concedere una chance in più alla persona amata. Alcune questioni spinose in sospeso potrebbero offuscare il vostro fine settimana, ma a breve avrete stelle che vi consentiranno di superare questo e altro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.