Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 29 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere invece vi invita a dare priorità ai rapporti affettivi, cercando di smussare quelle asperità che sono nate nelle ultime settimane. Nel campo finanziario cercate di essere prudenti evitando investimenti su asset che non vi convincono affatto. Non è questo il momento giusto per rischiare i vostri soldi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata si apre con una certa tensione, soprattutto sul fronte delle relazioni personali: siate prudenti e non forzate la mano se le cose non vanno esattamente come desiderate! È importante non prendere decisioni affrettate, soprattutto se siete in una fase di cambiamento. Sul lavoro potreste sentirvi un po’ bloccati ma la pazienza vi premierà. La serata sarà più serena e avrete modo di rilassarvi. Cercate il supporto delle persone care.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giove è dalla vostra parte e vi consentirà, soprattutto nel lavoro, di essere più brillanti e creativi. Se provenite da una fase contrassegnata da delusioni o fallimenti, adesso sarà più facile per voi riuscire a rimettere insieme i cocci per ripartire. In amore dovrete cercare di mettere da parte le delusioni del passato. Rimanere ancorati a vecchie situazioni del passato non vi aiuterà di certo a stare meglio. Guardate al futuro con più ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venere e Marte sono dalla vostra parte e sostengono le vostre idee e le vostre intuizioni. Oggi non mancheranno dissidi e polemiche, ma adesso siete sicuramente più ottimisti e più ben disposti a vedere il classico bicchiere mezzo pieno. Non dimenticate che il prossimo anno avrete Giove dalla vostra parte e questo vorrà dire più successi e più soddisfazioni, soprattutto a livello professionale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le giornate del 28 e 29 settembre vi saranno molto utili per recuperare quel tempo prezioso che avete perso nei precedenti giorni della settimana. Marte favorisce le scelte azzardate che potrebbero essere ripagate con moneta sonante. In amore attenzione a non essere troppo esigenti con il partner o di prendere la luna. Soprattutto se avete a fianco un partner piuttosto nervoso o agitato, meglio evitare gli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giove contrario potrebbe portare dei dissidi da affrontare anche in famiglia, ma ricordatevi che il futuro è dalla vostra parte. L’autunno potrebbe portare delle innovazioni e dei cambiamenti, non sempre facili da affrontare ma che vi serviranno in futuro per svoltare. Molti di voi dovranno obbligatoriamente ripartire da zero e rimettere in discussione tutto, anche nel lavoro, ma questo non dovrà spaventarvi. L’amore è più vicino alle vostre esigenze e questo vi conforta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Tornano giornate utili grazie ad una serie di pianeti che saranno dalla vostra parte. Il sole nel segno, anche con il supporto di Giove, vi permetterà di essere decisamente più intraprendenti e più forti. Chi ha vissuto una crisi sentimentale potrebbe tornare sui propri passi, anche se bisognerà capire quali sono le intenzioni da parte dell’altra metà. Questo cielo favorisce anche la nascita di nuove storie sentimentali. Anche una banale amicizia, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Di solito vi fate troppi problemi e vi fate condizionare anche dal giudizio degli altri. Ma la cosa bella di questo periodo è che, con tanti pianeti a favore, non vi importa più di quello che pensa la gente e siete più sereni anche interiormente. L’oroscopo del giorno vi porta a fare scelte personali che saranno importanti e che potrebbero rivelarsi molto fruttuose in futuro. Cercate di ponderare bene ogni mossa e non lasciate nulla al caso, soprattutto se ci sono in ballo questioni che riguardano il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete pronti ad affrontare a testa alta nuove avventure. La Luna favorisce i rapporti sociali e vi darà modo di conoscere persone veramente interessanti. In amore, sarà un momento di grande complicità che renderà il rapporto ancora più intenso e coinvolgente, soprattutto nelle giovani coppie. Nelle coppie che hanno discusso molto, forse è venuto il momento di un faccia a faccia chiarificatore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento le relazioni che sono rimaste nascoste vanno rivelate, così come sarebbe il caso di dire ciò che pensate, soprattutto se ci sono situazioni che non vi vanno più bene. Insomma, non è proprio il momento di fare buon viso a cattivo gioco. Dal punto di vista lavorativo non sarà facile trovare il bandolo della matassa, forse perché dovrete cercare di rimediare ad errori che hanno fatto altre persone. Sole e Mercurio dissonanti vi invitano alla pazienza e alla prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sono favorite le emozioni forti e quelle che e portano lontano. In genere voi detestate le imposizioni dall’alto, ma dovrete trovare un compromesso realistico per non trovarvi in difficoltà. Le storie trasgressive sono quelle che rischiano di più. Soprattutto chi vive delle storie parallele dovrebbe fare attenzione a Venere dissonante che rimetterà in discussione alcuni legami. Non è il momento di scherzare con i sentimenti o di fare dei giochi poco chiari prendendo in giro le persone.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se avete allontanato una persona, potreste ripensarci decidendo di tornare sui vostri passi. Chi ha detto stop ad un amore. Adesso potrebbe capire che forse non era proprio ciò che voleva. Nei prossimi giorni ci sarà un buon riscontro in amore. Con queste stelle, tante situazioni potrebbero risolversi in maniera favorevole. Ad esempio, una vertenza che portate avanti da tempo, potrebbe trovare una soluzione molto favorevole ai vostri interessi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.