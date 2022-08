Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 5 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di domani sarà molto interessante e questo vi consente di salire di quota. Domenica sarà perfino migliore. Entro il weekend potrebbe arrivare la soluzione ad un problema. Sono giorni intriganti per i flirt e per le avventure con Venere attiva.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Luna sarà ancora contraria domani: fino a sabato vi conviene usare cautela estrema. Alcuni di voi del segno del Toro saranno messi spalle al muro e saranno chiamati a prendere una decisione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nella giornata di domani i Gemelli rimasti soli o delusi dai rapporti iniziano a rimettersi di nuovo in gioco. L’11 Agosto Venere torna attiva e aiuta in amore. Fatevi scivolare le cose addosso, soprattutto le critiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le prossime due giornate saranno due giornate importanti per riportare un po’ di serenità nella vostra vita. I Cancro che preferiscono rimanere da soli dovrebbero quanto meno coltivare le amicizie più profonde. Questo cielo sostiene chi è rimasto solo troppo a lungo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani la giornata sarà molto faticosa. Se dovrete viaggiare, fare qualcosa di importante, sarebbe il caso di programmare tutto nel dettaglio. Vi conviene usare cautela di fronte a tutti i possibili contrattempi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il vostro Mercurio approderà nel segno. Questo transito potrebbe aiutarvi a liberarvi di un peso o sistemare una questione di affari. Il mese di Agosto vede molti di voi lavorare, anche in piena estate. Domani e sabato saranno giornate interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani la vostra vita sentimentale potrebbe essere ancora nebulosa. Non vuol dire per forza che ci sia una crisi ma semplicemente il vostro partner potrebbe lamentarsi un po’ più del normale. Attenti al vostro lato finanziario.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di domani sarà pieno di intuizioni significative. Entro la sera arrivano novità ed opportunità, troverete il modo di superare gli ostacoli. Parlate chiaramente, evitate ogni rischio di essere mal interpretati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani avrete stelle avventurose come piacciono a voi. La settimana si conclude con una domenica intrigante e dalla prossima settimana Venere torna attiva. Chi è pronto a vivere passioni nuove potrà aspettarsi grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani sarà per voi una giornata molto valida. Non trascurate l’amore, Venere non sarà opposta quindi potete operare in questo campo. Se c’è stato un distacco, potete lavorare per ricucirlo. Se avete tante responsabilità, cercate di non lamentarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani e sabato avrete un gran bisogno di dire tutto quello che pensate. Le coppie che hanno vissuto momenti di crisi devono essere più cauti dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani Luna sarà ancora intrigante. Ottimo cielo questo per portare avanti un progetto, specialmente se si tratta d’amore. Chi è separato recupera fiducia nonostante sia un periodo pieno di problemi personali un po’ per tutti. Queste stelle vi obbligano a togliere il piede dall’acceleratore.

