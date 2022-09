Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 23 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se ci sono contrasti in amore oppure credete che una persona limiti il vostro raggio di azione sarebbe meglio cercare di chiarire tutto quello che non va entro il 29 di questo mese, poi Venere andrà in opposizione. Siamo convinti che se ci sono contrasti in amore è perché voi state andando avanti, crescendo e maturando rispetto al vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Speriamo che negli ultimi due giorni voi non abbiate dato spazio a momenti di forte tensione, se è così allora oggi bisogna cercare di liberarsene. La Luna al mattino è ancora dissonante, poi, però torna positiva e lascia spazio a due giornate di grande interesse anche sotto il profilo dei contatti, così se avete discusso con qualcuno tra mercoledì e giovedì potrete recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata nasce agitata, per colpa della Luna contraria, ma possiamo dire che alla fine ne uscite vincenti, meritate comunque un premio per come state vivendo tutte le situazioni della vostra vita, con grande energia e forza. Giove in sestile promette di ottenere molto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La situazione legata a questo weekend è decisamente migliore, chiaro che in questi giorni la priorità non è l’amore ma il lavoro. Cercare di sistemare alcune questioni rimaste in sospeso è quasi un obbligo, inoltre Giove contrario potrebbe aver provocato anche qualche disputa nell’ambito di lavoro. Le collaborazioni in crisi possono trovare sbocchi nel mese di Ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Continuiamo a pensare che questo ottimo aspetto di Giove abbia il potere di rimettere in gioco molte situazioni della vostra vita, poi oggi abbiamo una buona condizione generale che riguarda le relazioni sentimentali, tutto può accadere. Con questo cielo decidete voi! Una separazione lampo, un matrimonio fulmineo, un incontro importante, un progetto che porterà a vivere un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avere Luna e Venere nel segno non è cosa da poco e quindi questo venerdì si inquadra in una situazione astrologica molto importante. Per lavorare bene avete bisogno di stimoli mentali, di mettervi in guioco situazioni nuove, quasi di sfidare voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata è vittima di qualche piccola perplessità, ci sono momenti in cui avreste voglia di mollare tutto oppure di restare più tranquilli. Proprio da un punto di vista affettivo potete superare la fase di grande stress nata nella parte centrale dell’anno, è tempo di nuove scelte. Il vostro fascino raddoppia a partire dal 29, Venere sarà nel segno per il mese di Ottobre anche in buon aspetto a Marte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa giornata di venerdì regala emozioni a metà, non tutto è chiaro, mentre sabato e domenica avremo delle stelle migliori. E’ probabile che qualcuno vi abbia fatto arrabbiare di recente ma dovete andare oltre le provocazioni che riguardano il quotidiano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questa giornata proprio voi che di solito siete piuttosto attivi, positivi, ottimisti potreste sentire una forte stanchezza addosso, forse ci sarà anche un ritardo, diciamo che è un venerdì da prendere con le pinze. Semmai ci fossero problematiche personali o familiari consigliamo di parlare domenica, quella sarà una giornata decisamente migliore un po’ per tutto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo venerdì la testa è tra le nuvole, nonostante voi siate una persona estremamente corretta, forte e determinata, potreste vivere un momento di confusione. Questa agitazione non è tanto determinata dalla mancanza di capacità nel portare avanti le cose a cui tenete, ma da una serie di problemi che si stanno abbattendo uno dietro l’altro, e a cui dovete dare una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa è una giornata interessante, preludio di un mese, quello di Ottobre, che porta belle emozioni al vostro cuore. Giove ha già iniziato un transito importante, chi da tempo stava aspettando una risposta per una casa o un cambiamento, se avete i titoli giusti, potrà aspirare al successo. Buone speranze, in certi casi certezze di fare incontri speciali.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata stancante, forse troppo agitata; dobbiamo aspettare il 29 di questo mese, poi le cose andranno meglio. Ora che siamo alla fine si Settembre possiamo dire che la maggioranza dei nati non ha avuto vita facile in famiglia e a volte ci sono state anche delle preoccupazioni riguardanti l’amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.