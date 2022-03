Oroscopo Paolo Fox del weekend, domenica 6 marzo 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 marzo 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Desidero ricordare al segno zodiacale dell’ariete che questo marzo inizierà a dare veramente una grande grinta. Chiaro che l’ariete nasce con una eccezionale carica di energia ma sappiamo che addirittura qualcuno da due anni ha perso di vista una traiettoria e solo dall’autunno del 2021 ha iniziato a sperare in qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il segno del toro tra oggi e domani può mettere a segno un bel centro soprattutto domani, tutto quello che in questi giorni hai fatto è stato importante ma come sai questa è stata una settimana pesante. In fondo alla classifica proprio perché ci sono stati momenti di forte stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Poi tra poco potremmo parlare anche di un grande fascino, tutto quello che contraddistingue da sempre il tuo segno come la capacità di azione. La voglia di esplorare nuovi orizzonti adesso si riabilita assieme al desiderio di fare nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nel giro di una decina di giorni molti nati sotto questo segno zodiacale avranno la netta sensazione di essersi tolti un paio di scarpe strette. Se tutto questo corrisponde ad una chiusura ad un cambio di vita ad una novità meglio!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Leone sei molto preso dalle questioni di lavoro, se non lavori di studio comunque da tutto quello che a che fare con l’aspetto pratico della vita. E tutto questo potrebbe farti però dimenticare un sentimento. Un mese un po’ particolare, qui dipende molto dal tipo di legame che stai vivendo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Altri potrebbero avere dei fastidi che riguardano la legalità, oppure dei contrasti che sono stati generati da persone invidiose. Insisto molto su questo perché la vergine è un segno molto riservato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ancora un po’ di fatica per la bilancia, ma Le cose stanno cambiando rapidamente. C’è la luna storta e quindi probabile qualche ritardo qualche tensione. Ma se già guardo la prossima settimana posso dire che sei tra i vincitori di un periodo che comunque oltre a buone risorse darà di più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione deve evitare di discutere in questo fine settimana, soprattutto se ci sono ex se ci sono persone che dal passato possono mettere in discussione il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario abbiamo la luna favorevole Venere che sta per tornare favorevole. Quindi è un oroscopo che inizia a parlare di orizzonti nuovi, di una sorta di arcobaleno che finalmente si apre nel tuo oroscopo, luce che fino a qualche tempo fa non c’era.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ieri c’è stata una buona energia oggi instabilità. Il capricorno quando ha dei problemi non grida ma si mette in una sorta di isolamento che può anche essere produttivo! Quando ti metti da parte infatti analizzi con attenzione ai problemi della tua vita e riesci ad essere anche più incisivo più forte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi l’acquario ha una bella energia che domani mancherà… ma in generale si può dire che sei pronto a fare qualcosa di folle. Magari un’iniziativa che partita per gioco può diventare qualcosa di più. Venere sta per entrare nel segno, qualche iniziativa in più potrebbe anche riguardare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno zodiacale dei pesci tra stasera e domani avrà decisamente molta energia in più. Adesso abbiamo veramente modo la maniera di iniziare a pensare al futuro in maniera appunto positiva. Ricordo che tutti coloro che sono stati male che non solo possono rinascere ma avranno contatti con persone che in qualche modo rappresentano il futuro.

