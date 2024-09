Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 24 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di domani sarà migliore grazie al transito del Sole in Bilancia. Tuttavia, non si può affermare che le stelle saranno favorevoli, anche se potrebbe andare peggio. Sul fronte lavorativo dovrete impegnarvi molto di più, i ritmi andranno accelerati. In amore dovrete cercare il supporto dal partner, anche se molti non stanno attraversando certamente un momento d’oro con la persona amata, un po’ di apatia e qualche incomprensione negli scorsi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tempo di cambiamenti, è in arrivo una svolta nella vostra vita che potrebbe concernere sia l’amore che la sfera lavorativa, o addirittura entrambi i campi. Il vostro tran tran quotidiano cambierà in modo irreversibile. Questo non significa che le coppie molto solide scoppieranno, ma quelle recenti o in crisi potrebbero decidere di porre fine al rapporto. Sul fronte lavorativo potrebbero chiudersi anche i rapporti che fino al giorno prima apparivano intoccabili, magari perché succederà qualcosa di grave oppure perché vi capiterà di poter sfruttare una grande opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I vostri sentimenti non sono molto chiari per colpa di Giove. Molti di voi nutrono dubbi sul fatto che l’attuale partner possa essere quello giusto. A causa di ciò qualche coppia andrà in crisi e potrebbe non uscirne indenne. Sul lavoro le cose procedono come al solito, nessun scossone. I prossimi mesi saranno altalenanti e la situazione migliorerà solo verso la fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si prevede tempesta nelle coppie, anche in quelle più affiatate. Non mancheranno incomprensioni, litigi o comunque discussione accese. Molte storie d’amore potrebbero andare in crisi e solo le più solide riusciranno a superare indenni questa fase. Non ci saranno ostacoli o contrattempi sul lavoro, fortunatamente, in questo periodo è il caso di concentrarsi su di esso anche come distrazione dagli altri problemi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Finalmente è arrivata una giornata in cui potrete fare qualcosa di rischioso che da tempo avevate in mente. Mercurio, Venere e Luna sono dalla vostra parte. Sul lavoro potrete sfruttare qualche opportunità importante. In amore potrete anche passare a uno step successivo come coppia o passare una giornata memorabile. i single potranno sbilanciarsi e aprirsi alla persona che piace loro senza timore di beccarsi un due di picche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sul lavoro arriveranno riconoscimenti che aspettavate da tempo e avrete più responsabilità e lavorerete il doppio. Non precipitatevi a voler fare tutto velocemente, una cosa alla volta. L’amore potrebbe passare in secondo piano, ma il partner non accetterà di essere messo al secondo posto dietro il lavoro, motivo per cui dovrete essere bravi a sorprendere appena avrete tempo il vostro partner. Va sempre cercato un equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il Sole è arrivato nel vostro segno. La prima cosa da fare, se siete single, è cercare l’anima gemella, una persona che soddisfi le vostre aspettative. Se siete in coppia, ci saranno miglioramenti in tutte le storie d’amore. Nella sfera lavorativa le cose prenderanno una piega migliore, in vista maggiori guadagni o un’opportunità di lavoro da cogliere al volo, non abbiate timori e azzardate, sarà la giornata giusta in cui anche sbagliando, cadrete in piedi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non siete sicuramente al top della forma. Siete troppo nervosi e infastiditi da qualcosa che vi è successo. Avete voglia di buttare tutto all’aria, lavoro e rapporto d’amore. Invece, quello che dovete fare è fermarvi, isolarvi, calmarvi e riflettere per imparare a contare fino a dieci prima di dire o fare qualcosa che potrebbe assomigliare a un autogol. Più attenzione alla salute vostra e delle vostre finanze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi sentite finalmente pieni di vitalità e desiderosi di avventure, avete recuperato entusiasmo e ottimismo. In amore potreste incontrare una persona speciale o consolidare un rapporto esistente. Sul lavoro nuove sfide vi aspettano ma la vostra determinazione vi porterà a superarle con successo, tirate fuori gli artigli e lottate come sapete fare. Evitate spese superflue perchè dovete continuare a tenere a bada i soldi. La salute è buona ma fate attenzione alla stanchezza. Ritagliate tempo per voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete iper concentrati e niente riuscirà a distogliervi dai vostri obiettivi. In amore il dialogo sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni. Sul lavoro è il momento giusto per portare avanti progetti ambiziosi. Le finanze richiedono una gestione oculata anche se ci sono evidenti segnali di miglioramento. Concedetevi un po’ di relax per migliorare la salute, anch’essa comunque in ripresa. La famiglia potrebbe avere bisogno del vostro sostegno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

“Creatività” è la parola giusta per descrivervi. Inoltre in amore potreste vivere momenti intensi con il partner ma evitate discussioni inutili. Sul lavoro nuove idee possono portarvi a successi inattesi. Le finanze migliorano ma è meglio evitare spese non necessarie. Dedicatevi a ciò che vi rende felici, cosa che purtroppo a volte tendete a non fare per concentrarvi solo sul dovere o “sacrificarvi” per altre persone.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata inizia con una certa confusione emotiva che però si risolverà positivamente. In amore cercate di essere più chiari con il partner, in questo modo eviterete possibili malintesi. Sul lavoro evitate di prendere decisioni affrettate e riflettete bene su ogni mossa. Le finanze sono stabili e in ripresa ma comunque questo non è il momento di rischiare, limitatevi a gestire per ora. Concentratevi su obiettivi a lungo termine.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.