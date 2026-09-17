Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 17 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 17 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si apre una giornata caratterizzata da una bella dose di energia e dalla voglia di mettersi nuovamente in gioco. Sul lavoro potreste avere l’opportunità di dimostrare capacità che finora non avevate avuto modo di valorizzare pienamente, guadagnando così maggiore considerazione. Anche l’amore attraversa una fase positiva: chi è in coppia può recuperare il dialogo dopo qualche incomprensione, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Le energie tornano a crescere, ma sarà comunque importante non arrivare a fine giornata completamente scarichi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Un giovedì da affrontare prudenza, soprattutto quando si parla di denaro e decisioni professionali. Più che inseguire nuove opportunità ancora poco definite, conviene concentrarsi su ciò che avete già costruito e consolidare i risultati raggiunti. In amore potrebbe servire un pizzico di pazienza in più: alcune questioni familiari o legate alla gestione della quotidianità rischiano di generare discussioni. Anche il fisico risente dello stress accumulato. Qualche pausa durante la giornata vi aiuterà a recuperare tranquillità e concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il cielo di oggi stimola la curiosità e favorisce idee, intuizioni e nuove prospettive. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta da valutare con attenzione oppure potreste riuscire a trovare una soluzione originale a un problema che sembrava difficile da risolvere. La complicità torna protagonista anche nella vita di coppia, con il desiderio di condividere esperienze e progetti. Per i single non mancano occasioni di confronto interessanti. La mente, però, potrebbe correre più velocemente del corpo: cercate quindi di concedervi il giusto riposo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La sensibilità rappresenta una risorsa importante in questa giornata, soprattutto nei rapporti con le persone care. Sul lavoro qualche responsabilità in più potrebbe aumentare la pressione, ma la determinazione vi permetterà di affrontare anche le situazioni più impegnative. In campo sentimentale torna un clima più sereno: per le coppie è un buon momento per lasciarsi alle spalle vecchie tensioni e ritrovare maggiore vicinanza. Anche la forma fisica mostra segnali di miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata porta ambizione, sicurezza e voglia di ottenere risultati. Nel lavoro potreste riuscire a far emergere le vostre qualità e a ottenere il sostegno di colleghi o superiori. Le occasioni per chiudere accordi o portare avanti iniziative importanti non mancano. In amore il fascino personale è particolarmente evidente: le coppie possono vivere momenti intensi, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di lasciare il segno. La vitalità è buona, ma non trasformate l’entusiasmo in una corsa continua contro il tempo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ordine, precisione e capacità organizzativa sono i vostri principali punti di forza in questo giovedì. Sul lavoro potreste trovarvi alle prese con diverse scadenze, ma riuscirete a gestirle grazie a un’attenta pianificazione. Oggi è una giornata utile per mettere a fuoco gli obiettivi dei prossimi mesi. In amore sarebbe invece opportuno ridurre il peso delle critiche e provare ad ascoltare maggiormente le esigenze del partner. Per il benessere prestate attenzione a postura e tensioni muscolari.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca dell’equilibrio è al centro della giornata. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse o gestire una situazione delicata: diplomazia e pazienza saranno fondamentali per evitare contrasti inutili. L’amore appare più disteso e permette di recuperare complicità e dialogo. Le coppie consolidate potrebbero anche iniziare a parlare seriamente di un progetto da realizzare insieme. Le energie non mancano, ma avrete bisogno di spazi tutti vostri per staccare dalla routine e ritrovare serenità mentale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Determinazione e intuito accompagnano lo giornata di oggi. Sul lavoro potreste capire rapidamente cosa si nasconde dietro una situazione poco trasparente oppure trovare la chiave per sbloccare una trattativa complicata. In amore la passione rimane forte, anche se qualche atteggiamento possessivo potrebbe creare tensioni. Meglio puntare sul dialogo anziché alimentare dubbi inutili. La forma fisica è discreta, ma verso sera potreste sentire il peso della tensione accumulata. Una passeggiata può aiutarvi a rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ forte il bisogno di novità e di esperienze diverse dal solito. Questa spinta può tradursi in interessanti opportunità professionali: potreste valutare un investimento, accettare un incarico nuovo o semplicemente decidere di uscire dalla vostra abituale routine. In amore prevalgono entusiasmo e leggerezza. Le coppie possono condividere nuovi progetti, mentre per i single non mancano occasioni per conoscere persone stimolanti. La vitalità è elevata e invita a trascorrere più tempo all’aperto, magari dedicandosi a un’attività sportiva.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro resta una delle vostre priorità e la costanza dimostrata potrebbe portare risultati importanti, anche se gli impegni rischiano di diventare numerosi. Fate attenzione a non caricarvi di responsabilità oltre il necessario. In amore sarebbe utile mostrare maggiormente ciò che provate: lasciare spazio alle emozioni può rendere il rapporto più caldo e spontaneo. Anche il benessere passa dalla capacità di rallentare. Pause regolari e una migliore gestione dello stress vi permetteranno di preservare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e originalità sono le qualità su cui fare maggiore affidamento oggi. Nel lavoro una vostra idea fuori dagli schemi potrebbe attirare l’attenzione e contribuire a dare nuovo slancio a un progetto già avviato. L’amore richiede invece disponibilità al confronto. Se il partner cerca un dialogo, evitate di chiudervi e provate ad ascoltare il suo punto di vista. Per il benessere sarà utile muoversi di più, possibilmente all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Intuizione e sensibilità possono trasformarsi in preziosi alleati, soprattutto nel lavoro. Potreste sentire il bisogno di cambiare direzione, ridimensionare alcuni impegni o delegare ciò che non riuscite più a gestire serenamente. Oggi è una giornata utile per prendere maggiore consapevolezza delle vostre priorità. In amore prevalgono romanticismo e intensità: chi ha attraversato qualche incomprensione può ritrovare vicinanza e complicità. Il corpo, invece, chiede più attenzione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.