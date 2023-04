Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 13 aprile 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 aprile 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Bellissimo questo cielo che parla d’amore e una bella rinascita personale. Sul lavoro c’è un’atmosfera positiva quindi se avete delle proposte da fare, questo è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’umore è un po’ a terra e attenzione in amore perché potrebbero nascere conflitti. Sul lavoro nessuna grossa novità. Come sempre avete l’impressione di impegnarvi tanto ed essere pagati non abbastanza. Qualcuno forse si sta approfittando di voi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è ancora qualche dubbio in amore e sul lavoro qualche ostacolo da superare. Meglio farsi consigliare da qualcuno se non sapete da che parte andare. Affidatevi a chi ne sa più di voi e vedrete che tutto si aggiusta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se c’è qualcuno che vi piace provate a buttarvi. Fate la prima mossa! Sul lavoro arriva un bello scossone. Tutti i vecchi problemi saranno risolti e potreste anche ricominciare tutto da zero.

Oroscopo Paolo Fox Leone

È un giorno ideale per chiarire in amore e anche per conoscere persone nuove. Sul lavoro arrivano scelte da fare ed entro fine mese dovrete decidere se accettare quella proposta o meno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Fate attenzione in amore perché rischiate di mettere in crisi un rapporto per qualche incomprensione. Sul lavoro avete voglia di andare via e cambiare vita. Avete bisogno di novità e di sentire aria fresca sulla pelle. Magari iniziate cambiando città e azienda.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Attenzione a vecchi rancori che potrebbero riemergere nella coppia. Rischiate di litigare con chi vi circonda. Sul lavoro siete molto svogliati quindi tirate fuori un po’ di pazienza. Vedrete che tutto si aggiusta quando meno ve l’aspettate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’amore promette bene quindi se c’è qualcuno che vi piace, fatevi avanti. Per quanto riguarda il lavoro attenzione ai colleghi, non fidatevi di tutti, soprattutto dei Toro e degli Acquario.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Meglio non pensare troppo al passato. Per quanto riguarda il lavoro se siete in cerca di una nuova occupazione iniziate a mandare i curriculum dove vi interessa. Non si sa mai che qualche azienda possa rispondervi e riuscirete a svoltare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Arriva un bellissimo successo in amore e tanti nuovi incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, non fate scelte affrettate. Meglio mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è un po’ di preoccupazione nell’aria in amore. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere nei vostri progetti, soprattutto se lavorate in proprio. Fatevi un po’ i conti, senza farvi prendere dall’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ci vuole tanta prudenza in amore, soprattutto agli inizi e non fatevi prendere solo dall’entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro arrivano nuovi sviluppi e anche nuove fonti di guadagno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.