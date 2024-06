Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 9 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non sottovalutare cosa ti succederà in questo periodo. Fai attenzione alle lettere e ai messaggi perché potrebbero contenere bellissime promesse d’amore. Adesso non c’è luce, ma nella seconda metà di giugno appariranno stelle migliori. Le coppie che hanno vissuto una crisi grave sono ancora irrequiete a causa di grossi problemi da parte tua o del tuo partner. Pazienza e coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Buone notizie per questa domenica che si preannuncia interessante. Soprattutto riceverete risposte positive e definitive alle vostre richieste. D’altronde, con la Luna favorevole e Marte che farà ingresso nel segno, non poteva che andare così. Molti di voi, però, capiranno dopo un’attenta riflessione di dover abbandonare un gruppo, un progetto o una situazione, ma non è necessariamente qualcosa di negativo, è un cambiamento che potrebbe far svoltare verso nuovi orizzonti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa domenica vi offrirà sensazioni piacevoli. Farai incontri interessanti e intriganti, conoscenze nuove per contatti di lavoro, tutto positivo in prospettiva futura, diventeranno i vostri punti di riferimento. I pianeti sono allineati nel modo giusto e sveglieranno il vostro spirito più avventuroso e intraprendente. Puntate tutto sui nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche domenica la Luna sarà nel vostro segno. Il suo passaggio vi lascerà sensazioni piacevoli, emozioni particolari, qualcosa che rimane impresso e che non potrete ignorare. Vi trascinate qualche problema da tempo che vi ha creato disagi soprattutto in passato, queste stelle vi consentono di risolverli. Giugno vi porterà una maggiore tranquillità, delle riconferme e più in generale buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa settimana sarà impegnativa per te e potresti sentire una certa tensione. Stai attento con i tuoi soldi. Potresti ritrovarti a svolgere un lavoro che non è particolarmente vantaggioso dal punto di vista finanziario, ma è importante perché ti consente di determinare la tua situazione futura. Nella tua vita amorosa e in famiglia, cerca di non alzarti fino a tardi ed evita le discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi si prospetta una bella domenica, grazie alla Luna e Marte che sono in ottimo aspetto. Gli scorsi giorni sono stati turbolenti e burrascosi, qualcuno ne è rimasto travolto, altri sono riusciti a mantenere un certo equilibrio. In tutti i casi ci sarà un miglioramento. Sono in arrivo emozioni positive, belle sensazioni, nuove energie ma anche cambiamenti non attesi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Come sabato, anche questa domenica sarà confusa e altalenante. Problemi di coppia in corso per molti di voi, non è un buon momento per affrontare problemi seri o crisi, ma dovete tenere duro se i sentimenti ci sono ancora, perché la prossima settimana le cose potrebbe cambiare in meglio. La Luna crea contrattempi e ritardi, ma voi avete Giove dalla vostra parte a sostenere la vostra crescita.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata a dir poco interessante. Si potrà cercare di ovviare ad alcuni problemi. A parte questo, c’è Marte in opposizione che potrebbe rendervi più irruente e precipitoso del solito, specialmente se in passato vi eravate prefissati degli obiettivi che poi non sono stati raggiunti, causa imprevisti. Non resta che aspettare con pazienza il cambio delle stelle che al momento non è favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa domenica dovrete fare i conti con una Luna in opposizione che vi farà sentire stanchissimi, fiacchi, senza forze. La domenica arriva a proposito, potrete riposarvi, mangiare poco e bene, fare una seduta di meditazione. Tutto ciò che vi farà recuperare energie e determinazione andrà bene, così da passare una buona settimana, la prossima.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Finalmente è arrivato il weekend e potete rifiatare un attimo, anche se l’agitazione non vi abbandona visto che state aspettando una risposta; chi ha lavorato bene si aspetta qualcosa entro giugno, le stelle non vi tradiranno e agevoleranno gli eventi quindi abbiate fiducia. All’orizzonte si intravedono conferme e anche l’amore vi vedrà attivi, se c’è qualcosa che non va sarà il caso di parlarne entro il 16 perché la seconda parte del mese darà più spazio al lavoro che alla sfera professionale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere è in aspetto favorevole, se le cose resteranno così, in amore avrete solo successo, uscirà fuori il vostro fascino e il vostro carisma. Le coppie che hanno superato una crisi a maggio, diventeranno ancora più solide. Chi invece, ha vissuto il distacco, si sentirà un po’ perso, ma nei prossimi giorni sarà già pronto per rimettersi in pista, magari con qualche flirt, perché la paura di impegnarsi di nuovo con una separazione vicina è tanta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Luna assolutamente favorevole per i Pesci. Avete attraversato giorni difficili, ma adesso potrai anche staccare la spina e fermarti per un’introspezione interiore o solo per rilassarti e schiarirti le idee. Possibili riavvicinamenti in amore nelle prossime ore, le stelle sono favorevoli e chissà che non torni ad accendersi una scintilla che sembrava ormai bagnata.

