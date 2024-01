Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 28 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarà di cruciale importanza fermarsi per riflettere con calma sulle prossime decisioni da prendere, fare il punto della situazione per adattarsi a queste stelle piuttosto nervose.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovrai metterti chiaro in testa che hai poco tempo per pianificare il tuo futuro. Già dalla seconda metà di febbraio il cielo potrebbe provocarti uno stop forzato, delle difficoltà economiche o altri problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarà una giornata da prendere con le pinze. Faresti bene a non provocare nessuno e mantenere un profilo basso. Se non farai molta attenzione a quel che dirai e a quel che farai rischierai di attirarti qualche guaio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non andare in paranoia, anche se questi giorni si dimostreranno un po’ complicati. Cerca di ricordare che si tratterà di transiti negativi passeggeri e già a marzo cambieranno. Finché Marte e Giove saranno dalla tua parte, non avrai niente da temere.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mai come adesso sentite la necessità di chiarire con una persona, di assecondare le tue emozioni, seppure contrastanti, senza reprimerle per il bene degli altri. Da giorni la tua condizione psico-fisica ti sta preoccupando parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dovresti cominciare a dare spazio ai sentimenti, perché Venere è in aspetto favorevole e lo sarà ancora per diverse settimane. Il pianeta dell’amore potrebbe riservarti un nuovo incontro emozionante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bisogna adoperarsi per superare la tensione e le difficoltà fisiche che da tempo ti stai trascinando dietro. Ma tu dovresti fare la tua parte e stare alla larga da tutte le situazioni che potrebbero agitarti ancora.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ un momento scottante per la vita sentimentale, soprattutto se da giorni non riesci a recuperare la serenità. Se non vedi via di uscita, potresti arrivare a mettere in discussione la tua relazione e decidere tuo malgrado di chiuderla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cerca di non infilarti in situazioni troppo stressanti. In questa giornata di festa farai bene a non strafare e rimandare gli impegni urgenti e gravosi alla settimana successiva.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sarà l’ennesima giornata valida in un periodo molto fortunato per te. In questi giorni sarai invitato a prendere decisioni coraggiose e importanti, nel lavoro, ma anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potresti avere qualche pensiero in più se pensi ai soldi, alla tua situazione economica. Tu non sei proprio un maestro nell’arte del risparmio e se non sei aiutato, rischi di spendere di più di quanto potresti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa domenica è molto bella per i sentimenti anche se potreste sentirvi un po’ stanchi e pensierosi. Non preoccupatevi, però, la svolta è dietro l’angolo. Questo vale anche per il lavoro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.