Oroscopo Paolo Fox del giorno di martedì 28 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 28 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi di martedì 28 gennaio 2020

Martedì 28 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La vita di coppia non è esente da ostacoli in queste giornate in cui la presenza di Plutone, Giove e Saturno di certo non aiuta, facilitando incomprensioni e scarso dialogo costruttivo. Le stelle consigliano calma e riflessione, anche ai single. Sul lavoro, non sarà sempre tutto semplice, ma anche nelle situazioni più ostiche riuscirete a cavarvela e a dimostrare che le buone capacità non vi mancano.

Abbiate ben chiari gli obiettivi da raggiungere e migliorate i rapporti con i colleghi. Per quanto riguarda la salute, contrastate gli spiacevoli effetti di nervosismo e sbalzi d’umore con yoga e tisane. Corpo e mente ringrazieranno. Favoriti gli incontri con Acquario, attrito con Sagittario.

Oroscopo Toro

Cercate di vedere sempre il lato positivo delle persone, ma alle volte neanche questo basta. Se è giunto il momento di spezzare un legame, fatelo. Per i single, intrecciare una relazione si rivela più difficile del previsto, ma non dovete mollare la presa. Sul lavoro la competizione in ufficio si fa sempre più evidente, però cercate sempre di mantenere un’atmosfera distesa e produttiva.

Anche da questo dipende il vostro rendimento. Non è il momento per fare grosse spese, aspettate offerte più convenienti. La meditazione può aiutarvi a gestire in maniera più oculata l’ansia e a ottenere una maggiore consapevolezza. Accordi con Scorpione, scontri con Vergine.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il partner vi dà motivi per essere gelosi, ma voi potete scegliere la strada più intelligente: parlate di più e confrontatevi. Le opinioni di amici e familiari contano, ma poi siete sempre voi a dover decidere. I single si sentono pieni di ottimismo. La situazione incerta in ufficio finisce per destabilizzare l’equilibrio di tutta la vostra vita.

Cambiate ciò che potete cambiare e il resto… prendetelo con più leggerezza! Quando varcate la soglia di casa, i problemi lasciateli fuori. Finanze in miglioramento. Può sembrare un dettaglio marginale, ma migliorare la postura porta maggior benessere per tutto il corpo! Feeling con Sagittario, diffidenza per Leone.

Oroscopo Cancro

In coppia non si può essere egoisti né superficiali. Ogni partner dovrebbe saperlo. Solo con veri – magari coraggiosi – cambiamenti si possono aggiustare i rapporti. I single ci provano, ma troppo spesso falliscono. Il motivo? Semplice: non si mettono in gioco per davvero. Il capo potrebbe mandarvi in trasferta o farvi trascorrere un periodo lontano da casa.

Se sono previsti più soldi e l’acquisizione di nuove competenze, perché rifiutare? La Dea bendata potrebbe aiutarvi. Mente e e corpo sono al top. Divertitevi e rilassatevi: anche se non lo ammettete, ne avete comunque bisogno. Accordi con Scorpione, litigi con Capricorno.

Oroscopo Leone

Gli apprezzamenti del partner vi infondono parecchia fiducia, dovreste prendere esempio e tessere maggiormente le lodi di chi vi sta accanto. Ne gioverebbe molto la sintonia di coppia. I single, invece, potrebbero trovarsi di fronte a un rifiuto e sentirsi sfiduciati.

Aiutate i colleghi che vi chiedono una mano e fatevi aiutare, se ne avete bisogno: la collaborazione renderà i lavori più semplici e i risultati migliori. Non trascurate la manutenzione di auto ed elettrodomestici, meglio prevenire che… aggiustare! Scegliete i prodotti giusti per pelle e capelli. Gli effetti positivi potrebbero stupirvi. Per quanto riguarda gli incontri, bene con Cancro, attenzione a Scorpione.

Oroscopo Vergine

Nonostante i problemi incontrati nel corso dell’anno precedente, in cuor vostro sapete che vale ancora la pena lottare per migliorare o salvare un rapporto. E queste settimane ve ne daranno conferma. I single partono alla conquista e hanno fortuna. Il vostro attuale impiego non vi dà molte soddisfazioni, ma durante la settimana le cose potrebbero cambiare.

Quello che sembra un problema potrebbe rivelarsi, in realtà, una soluzione. Non pensate solo al domani, guardate più in là nel futuro. Non vostro attuale impiego non vi dà molte soddisfazioni, ma durante la settimana le cose potrebbero cambiare. Quello che sembra un problema potrebbe rivelarsi, in realtà, una soluzione. Non pensate solo al domani, guardate più in là nel futuro. Amicizia con Acquario, scintille con Bilancia.

Oroscopo Bilancia

Non lasciate che gli impegni o le opinioni della gente influenzino il vostro rapporto di coppia. Trascorrere un periodo lontano da tutto e da tutti potrebbe riportare l’armonia e risolvere molte questioni. Il dialogo è fondamentale anche per i single. Prendete solo gli impegni che sapete di poter terminare.

Il tempo non è dalla vostra parte questa settimana e dovrete sfruttare al massimo ogni minuto. Trattare con i clienti, al contrario, vi riuscirà particolarmente bene. Evitate le disattenzioni, soprattutto quelle riguardanti il denaro. La serenità – ricordatelo – dipende soprattutto da voi. Frequentate chi vi fa stare bene. Complicità con Sagittario, screzi con Ariete.

Oroscopo Scorpione

La possessività non vi porta da nessuna parte, ma può solo causare accesi litigi con la vostra metà. L’armonia desiderata potete raggiungerla solo se vi sforzate di riconoscere i vostri errori. Un parente anziano può aver bisogno del vostro aiuto. Venere infonde positività ai single. Mantenere degli ottimi rapporti con i colleghi e fare attività di squadra può rivelarsi particolarmente produttivo e vincente.

Gli affari vanno seguiti giorno per giorno, adottando la necessaria cautela per i nuovi investimenti. La tensione e le preoccupazioni potrebbero portarvi a mangiare più del solito: evitate almeno i cibi troppo calorici. Feeling con Sagittario, indifferenza con Acquario.

Oroscopo Sagittario

I progetti fatti con il vostro partner possono essere concretizzati, ma non abbiate fretta di prendere ulteriori decisioni. Perché per il momento è meglio assaporare appieno l’armonia di coppia. Per i single si prevedono delle giornate promettenti per fare nuove conoscenze. Coraggio! Buone opportunità per chi si impegna al massimo e non si arrende alle prime eventuali difficoltà.

Chi sta pensando a un trasferimento di sede deve valutare prima i prò e i contro. Il denaro non arriva senza impegno e fatica. Il caldo eccessivo dell’ufficio e il freddo dell’esterno potrebbero favorire il mal di gola: siate attenti all’abbigliamento. Progetti con Scorpione, contrasti con Ariete.

Oroscopo Capricorno

Il primo mese dell’anno è una forza della natura: continua a riservarvi sorprese, soprattutto nelle relazioni di coppia. I partner si scoprono sempre passo dopo passo più in sintonia e la fiamma torna ad ardere più che mai. I single fanno nuove conoscenze e pian piano aprono il cuore. La vita lavorativa trova stabilità.

Forse non è esattamente ciò che speravate di ottenere, ma per il momento, in attesa di tempi migliori, dovrete riconoscerlo: va benissimo così. Avete modo di iniziare a risparmiare sul serio in vista di futuri investimenti. L’esercizio fisico è un buon modo per scaricare la tensione. Attenti a non strafare. Armonia con Pesci, problemi con Toro.

Oroscopo Acquario

Il sostegno di Venere vi consente di assaporare le bellezze della vita di coppia. Molto positive sono tutte le questioni legate al nucleo familiare, specie per il rapporto tra figli e genitori. I cuori solitari hanno l’attenzione di Cupido. Gioite, perché ogni cosa che fate vi riesce al meglio, complici anche una buona lucidità mentale, un’ottima preparazione e la fiducia nelle vostre capacità.

Le stelle vi riservano una settimana fortunata anche sotto l’aspetto monetario: dovrete aspettare l’occasione giusta. Stato psicofisico di alto livello e buona propensione al movimento vi assicurano giornate speciali. Non esagerate con gli sforzi. Baci con Ariete, sorrisi con Sagittario.

Oroscopo Pesci

Alcune relazioni giungono purtroppo al termine, altre invece decollano con i migliori auspici. E poi ci sono quelle coppie che tentano di recuperare un rapporto su cui hanno investito molti sentimenti sinceri: solo il tempo e il vostro buon cuore sapranno darvi una risposta. Periodo di stallo per chi non ha un posto fisso.

L’importante è non starsene con le mani in mano: cercate, chiedete e formatevi sempre. Prima o poi qualcosa troverete. Chi, invece, ha un impiego sicuro dovrà rimboccarsi le maniche. Un cambio di look è ideale per chi vuole riguadagnare fiducia in se stesso. Intesa con Vergine, attriti con Ariete.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!