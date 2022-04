Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 25 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per l’ariete via libera, tra l’altro dalla prossima settimana va ancora meglio. Qui voglio consolare soprattutto coloro che sono stati male o che hanno avuto dei problemi fisici. Oggi si sta meglio un periodo imminente che ricorre nella tua vita, che comunque sarà di riferimento per un percorso che non dura un giorno ma molti mesi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il segno del toro è molto provato, da ieri stanco. Allora tra chi si è dovuto spostare a chi semplicemente ora sente il peso della tensione che c’è stata anche in famiglia, quasi tutti sono pensierosi. Ma anche contenti per progetti in ballo, forse criticati ma sempre attivi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cari gemelli ogni emozione per essere vissuta con grande trasporto, avevo detto che aprile sarebbe stato il mese della prudenza in amore. Forse chi ha una nuova storia non è stato in grado di portarla avanti, oppure ha vissuto dei ripensamenti. Ma io guardo a maggio, mese di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del cancro vive delle situazioni particolari, in questo periodo avresti bisogno di amore, riferimenti, amicizie sincere. Quelli che hanno rinunciato all’amore ultimamente hanno potenziato le amicizie; scambiano spesso delle idee importanti con gli amici.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cari Leone questa giornata è un pochino nervosa, non posso dire è difficile perché c’è un grande cielo alle porte. Quindi più che altro ritengo che tu debba mettere a posto alcune questioni che non vanno oppure in questo momento sei in attesa di una risposta che riguarda una prova, un esame.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per la vergine finalmente una giornata di relax. Mi auguro che tu possa trascorrerla non dico in panciolle ma comunque in maniera molto più tranquilla rispetto alle giornate di mercoledì e giovedì che secondo me sono state le più faticose di questa settimana. Tu rimani sempre forte nei tuoi presupposti e giudizi ma devi fare pace con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La bilancia si trova ad un punto di svolta, entro due settimane se c’è una decisione da prendere sarà presa. Se c’è un problema di lavoro, personale bisognerà risolverlo, forse c’è già qualcuno che ha già fatto una grande scelta per se stesso. A livello di salute, personale quindi non essere più ostile alle situazioni che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione oggi si sente preso da qualche tensione di troppo e non vorrei che ci fossero dei piccoli fastidi psicosomatici. Come spiegavo ieri; il fatto che ogni tanto non sfoghi un po’ di nervosismo, comunque tieni le cose dentro può portare un certo sovraccarico a livello fisico e mentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per il Sagittario ecco un periodo di innovazione, ma anche di consensi ; alcune persone potrebbero innamorarsi di te. Altri vorrebbero semplicemente regalarti qualche emozione in più; il tuo è un segno che andrà incontro a qualche evoluzione da maggio. Le stelle iniziano a parlare di qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno stelle importanti, ma attenzione ai soldi perché il vero problema del momento non è tanto quello che devi fare quello che hai in mente. Devi ritrovare un po’ di equilibrio, magari qualche entrata è mancata e devi pensare alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per l’acquario un piccolo grande successo in arrivo, dopo la prima decade di maggio; e bisogna essere concreti, essere anche un po’ più ottimisti. Non farti troppi problemi inutili, non crearti inimicizie perché a volte il tuo spirito dissacrante può ferire anche se non vuoi. Se è giusto far notare a qualcuno che sbaglia non bisogna però esagerare. E’ vero, tu non hai paura di nulla.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per il segno dei pesci questo è un oroscopo di rilancio delle emozioni, poi ognuno ha il proprio tema natale e ha una propria visione della vita. Chi vuole convivere o sposarsi avrà di più e chi ha già dato e magari si è separato vivrà emozioni belle ma part time. In ogni caso si vive meglio.

