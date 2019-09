Oroscopo oggi Paolo Fox: domenica 8 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 8 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 8 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Quelli che ad Agosto hanno vissuto un’emozione particolare, ora sono convinti che l’amore possa essere vissuto con maggiore serenità! Gli unici dubbi nascono nelle relazioni ambigue! Se hai una storia da tempo e ne stati seguendo un’altra, Settembre farà da spartiacque, in attesa di un Ottobre che chiuderà tutto quello che è inutile.

Molti progetti importanti potranno essere realizzati già dalla prossima settimana. Certo, ci vuole tanto coraggio, ma è il momento in cui sei pronto all’azione! Se devi correre qualche rischio, tutto sommato ti senti di correrlo: hai grandi potenzialità!

Oroscopo Toro

Le persone sposate, che convivono o che pensano di vivere l’amore giusto al proprio fianco, vivono uno stato di grazia! Potrai fare scelte importanti per un figlio, per una nuova casa.

I trasferimenti, i traslochi non sono molto amati dalle persone del tuo segno, però molti si troveranno nella condizione di doverne fare uno. Questa domenica riporta in auge i sentimenti!

Oroscopo Gemelli

In questo particolare periodo possono nascere alcuni problemi psicosomatici. Nonostante tu sia un tipo che di solito supera le difficoltà rimandando ogni decisione, in questo momento c’è talmente tanta confusione attorno che hai la necessità di chiarire qualche questione di lavoro in sospeso. E il fisico ne risente!

Ecco perché bisogna essere un pò cauti in tutto, sopratutto se tra giovedì e venerdì ci sono stati dei problemi. Settembre è un mese che porta qualche livore, qualche tensione. E quindi bisogna stare un pò attenti in amore e sul lavoro!

Oroscopo Cancro

Questa è una domenica un pò in sordina. Questo vuol dire che forse non è il caso di agitare troppo le acque attorno a te. In amore nelle relazioni con gli altri c’è sempre qualche cosa da conquistare. E forse devi anche rivedere il tuo ruolo all’interno di un’azienda, di una società.

Nuovi accordi sono già nati e altri ne nasceranno, ma è certo che quest’ultima parte dell’anno sarà complicata proprio per tenere in piedi certe situazioni.

Oroscopo Leone

Progetti favoriti! In questi giorni potresti anche guadagnare qualcosa in più! Le persone che lavorano da poco o che vogliono fare delle richieste, dovranno sbrigarsi. C’è già chi ha accettato un nuovo ruolo e chi non l’ha fatto dovrebbe guardarsi attorno. Certo, conta molto dove si vive, l’età, però le stelle sono favorevoli.

Momento importante per le compravendite che risultano essere finalmente sbloccate almeno fino a Novembre.

Oroscopo Vergine

Spero che anche i più recalcitranti nei confronti dei cambiamenti o che magari hanno vissuto blocchi psicologici, ora si mettano in condizione di aprirsi al futuro, perchè questo è un oroscopo di grande rilancio. E’ arrivato il momento di fare progetti, magari di cambiare vita, lavoro, casa, dipende!

Perchè poi ognuno ha le sue scelte da fare. Certo è che non sarà un periodo che passerà in sordina. Chi vuole definire un amore o un lavoro, lo farà a breve!

Oroscopo Bilancia

Questa è una domenica un pò sottotono. Conviene fare lo stretto necessario! Sarà che ultimamente ci sono stati troppi pensieri, perchè come ho spiegato sei tra i segni che stanno cercando di rimettere in equilibro la propria vita lavorativa. Questa agitazione pesa!

Cerca di farti scivolare addosso qualsiasi tipo di provocazione. Se c’è qualcuno che da venerdì sera sta male, ora si sentirà meglio. Domenica buona per non far nulla! Chi invece deve per forza muoversi, sia un pò più prudente in tutto!

Oroscopo Scorpione

Le coppie che stanno ancora insieme, che hanno voglia di recuperare un amore dopo un Agosto vissuto in maniera perplessa, potrebbero pensare a questa domenica come ad una fonte di riconciliazione! C’è una buona energia e soprattutto una grande voglia di rimettersi in gioco.

Le stelle sono dalla tua parte: con i segni Leone e Capricorno potresti vivere forti sfide, ma anche belle soddisfazioni!

Oroscopo Sagittario

Le stelle continueranno ad essere favorevoli in questo inizio di Settembre! C’è da dire che in questi giorni hai qualche dubbio che riguarda la famiglia, la gestione delle emozioni. E poi dal punto di vista emotivo e progettuale è facile che ci sia qualche problema che forse non hai sollevato tu ma le persone che ti stanno attorno.

Bisogna stare attenti ed evitare complicazioni! In amore, se uno dei due rimprovera l’altro, lo deve fare con dolcezza, altrimenti si rischia di litigare!

Oroscopo Capricorno

Se andate a leggere il mio oroscopo del 2019 scoprire che proprio nell’autunno avevo indicato delle possibilità in più, l’occasione di tornare in scena anche dopo un periodo di fermo, di blocco. Ogni occasione va valutata con interesse! E’ chiaro che chi è senza un’attività può iniziare a fare pratica, chi ha una bella esperienza può tornare ad essere vincente.

In amore dipende da te. Ma se posso darti un consiglio, non ancorarti a vecchie store ormai perdute e cerca le novità!

Oroscopo Acquario

A volte trascuri il tuo fisico o pensi di essere indistruttibile, ma molti di voi, specie nel mese di Agosto, si sono resi conto che non è così. Bisogna dare un pò più spazio alle singole emozioni ed evitare le intemperanze! Se i sentimenti hanno creato dei problemi ora si può recuperare il tempo perduto, con la stessa persona o con un’altra.

Anche se credo che il settore sentimentale al momento vado un pò in secondo piano. Ora hai bisogno di mettere in chiaro altre questioni di tipo pratico finanziario e lavorativo.

Oroscopo Pesci

Questa è una domenica un pò particolare che lascia il tempo che trova, specie se decidi di metterti contro qualcuno! D’altronde vieni da giornate pesante e quindi è normale essere un pò sotto pressione, e anche un pò arrabbiati! Ho spiegato che la prima parte di Settembre è sottotono ma poi si recupera. Quelle che ora sembrano sconfitte diventeranno vittorie.

Devi ritrovare un colloquio perduto in amore, c’è bisogno di un pò di complicità in più. Se però vedi che un eccetto di critica porta lontananza a livello sentimentale, prima di rovinare un legame pensaci e aspetta qualche giorno.

